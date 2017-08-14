Клаэссон: «Нам еще повезло, что не проиграли «Амкару»

Футболист «Краснодара» Виктор Клаэссон дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:1). По мнению шведа, поединок мог закончиться поражением «быков».

«История повторяется: мы снова теряем очки там, где должны были забирать свое. Начало игры осталось за нами, мы забили первыми. Но потом что-то пошло не так, начали возникать дыры в обороне. Мы не контролировали ход игры. Гол «Амкара» назревал; неудивительно, что он случился.

В чем тут проблема? Не хватило энергии, удачи, морально-волевых качеств. После гола мы успокоились и действовали плохо. Нам повезло, что мы еще не проиграли. Теперь нам надо сделать все, чтобы пройти в групповой этап Лиги Европы, но для этого надо играть лучше, чем мы это делали в матче с «Амкаром», – сказал швед.

Ближайший матч краснодарцы проведут 17 августа в Белграде против «Црвены Звезды» в рамках заключительного квалификационного раунда Лиги Европы.