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    Клаэссон: «Нам еще повезло, что не проиграли «Амкару»

    Футболист «Краснодара» Виктор Клаэссон дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:1). По мнению шведа, поединок мог закончиться поражением «быков».

    «История повторяется: мы снова теряем очки там, где должны были забирать свое. Начало игры осталось за нами, мы забили первыми. Но потом что-то пошло не так, начали возникать дыры в обороне. Мы не контролировали ход игры. Гол «Амкара» назревал; неудивительно, что он случился.

    В чем тут проблема? Не хватило энергии, удачи, морально-волевых качеств. После гола мы успокоились и действовали плохо. Нам повезло, что мы еще не проиграли. Теперь нам надо сделать все, чтобы пройти в групповой этап Лиги Европы, но для этого надо играть лучше, чем мы это делали в матче с «Амкаром», – сказал швед.

    Ближайший матч краснодарцы проведут 17 августа в Белграде против «Црвены Звезды» в рамках заключительного квалификационного раунда Лиги Европы.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.08.2017 00:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 августа 2017, 21:20

      А ты уж точно, если хочешь стать настоящим топ-игроком, должен забивать каждый 100%-ный момент. А у тебя Федина болезнь началась... Пока один из трех моментов забиваешь, а так дольше пойдет, будешь один из пяти, как он, забивать. Ну а потом придется возвращаться на родину. Хотя начинал ты неплохо...

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 августа 2017, 00:59

      Матч 17 числа пройдет в Краснодаре

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 августа 2017, 00:34

      позор же

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