Кавазашвили: «Каррера еще не определился, кто должен играть: сильный футболист или футболист, который ему нравится»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили подверг критике выбор состава команды главным тренером Массимо Каррерой на матч с ЦСКА (1:2) в 6-м туре РФПЛ. В частности ветеран отметил плохую функциональную готовность полузащитника Дениса Глушакова.

«Я считаю, что Массимо Каррера не сумел на сегодняшний день определиться, кто должен играть: сильный футболист или футболист, который ему нравится. Глушаков на сегодняшний день не готов. Это не тот Глушаков, который был в прошедшем сезоне. Тогда он был лидером команды, двигателем команды. А сейчас он снял обязанности и качества лидера. Самедов делает то, что ему не свойственно: он не должен постоянно находиться сзади, помогать защитникам. Это атакующий футболист.

Защита «Спартака» играет ниже своих возможностей. Почему мы не снимаем Глушакова? Он бегает назад, теряет мяч. У меня есть претензии к Каррере по выбору состава. Пускай тренер думает о том, что в футбол должны играть не фамилии», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» после шести матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.