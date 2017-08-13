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    Кавазашвили: «Каррера еще не определился, кто должен играть: сильный футболист или футболист, который ему нравится»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили подверг критике выбор состава команды главным тренером Массимо Каррерой на матч с ЦСКА (1:2) в 6-м туре РФПЛ. В частности ветеран отметил плохую функциональную готовность полузащитника Дениса Глушакова.

    «Я считаю, что Массимо Каррера не сумел на сегодняшний день определиться, кто должен играть: сильный футболист или футболист, который ему нравится. Глушаков на сегодняшний день не готов. Это не тот Глушаков, который был в прошедшем сезоне. Тогда он был лидером команды, двигателем команды. А сейчас он снял обязанности и качества лидера. Самедов делает то, что ему не свойственно: он не должен постоянно находиться сзади, помогать защитникам. Это атакующий футболист.

    Защита «Спартака» играет ниже своих возможностей. Почему мы не снимаем Глушакова? Он бегает назад, теряет мяч. У меня есть претензии к Каррере по выбору состава. Пускай тренер думает о том, что в футбол должны играть не фамилии», – сказал Кавазашвили.

    «Спартак» после шести матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 06:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 13 августа 2017, 13:40

      Недавно спартачи доказывали,что каррера лучший! Как им повезло с ним! Прошла народная любовь!? А это цветочки!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 августа 2017, 12:24

      Оступиться можно раз, можно два, на третий раз это уже проблема. У Карреры и его команды этих шансов уже давно нет. Однако их колбасит и ничего не меняется. Опять нужно выстраивать команду заново. Претензии есть ко всем игрокам и не в последнюю очередь к Промесу, Зе Луишу, Фернандо, не говоря уже о русской братии.
      У всех один вопрос. Кто то готовил команду к РФПЛ и ЛЧ или нет??? Кто то занимался трансферной политикой или нет??? Кто ответит за безобразную игру клуба в этом сезоне????

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek > RedWhiteFans2 14 августа 2017, 13:02

      В прошлом году команду готовил Аленичев, может всё-таки фишки с багажом не из воздуха возникли?

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 13 августа 2017, 08:58

      Каррере самому нужен помощник. Хотя бы уровня Карпина или Аленичева. Его уровень в разы (если не на порядок) ниже. Пусть остается зиц-председателем.

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 07:26

      Самый тяжелый вопрос в плане определения возникает у детей в Тайланде. Там дилемма в выборе мальчик ты или девочка.. а вот в футболе грамотность и профессионализм тренера исключает симпатии к кому либо, если это вредит общему делу и запаху в раздевалке. У Карреры немного времени осталось отстоять свою репутацию и остаться на своём посту.

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