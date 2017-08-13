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  • Кавазашвили: «Каррера еще не определился, кто должен играть: сильный футболист или футболист, который ему нравится»

Кавазашвили: «Каррера еще не определился, кто должен играть: сильный футболист или футболист, который ему нравится»

13 августа 2017, 06:09
5

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили подверг критике выбор состава команды главным тренером Массимо Каррерой на матч с ЦСКА (1:2) в 6-м туре РФПЛ. В частности ветеран отметил плохую функциональную готовность полузащитника Дениса Глушакова.

«Я считаю, что Массимо Каррера не сумел на сегодняшний день определиться, кто должен играть: сильный футболист или футболист, который ему нравится. Глушаков на сегодняшний день не готов. Это не тот Глушаков, который был в прошедшем сезоне. Тогда он был лидером команды, двигателем команды. А сейчас он снял обязанности и качества лидера. Самедов делает то, что ему не свойственно: он не должен постоянно находиться сзади, помогать защитникам. Это атакующий футболист.

Защита «Спартака» играет ниже своих возможностей. Почему мы не снимаем Глушакова? Он бегает назад, теряет мяч. У меня есть претензии к Каррере по выбору состава. Пускай тренер думает о том, что в футбол должны играть не фамилии», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» после шести матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
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Rivaldo88
1502598409
Самый тяжелый вопрос в плане определения возникает у детей в Тайланде. Там дилемма в выборе мальчик ты или девочка.. а вот в футболе грамотность и профессионализм тренера исключает симпатии к кому либо, если это вредит общему делу и запаху в раздевалке. У Карреры немного времени осталось отстоять свою репутацию и остаться на своём посту.
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sochi-2013
1502603898
Каррере самому нужен помощник. Хотя бы уровня Карпина или Аленичева. Его уровень в разы (если не на порядок) ниже. Пусть остается зиц-председателем.
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RedWhiteFans2
1502616257
Оступиться можно раз, можно два, на третий раз это уже проблема. У Карреры и его команды этих шансов уже давно нет. Однако их колбасит и ничего не меняется. Опять нужно выстраивать команду заново. Претензии есть ко всем игрокам и не в последнюю очередь к Промесу, Зе Луишу, Фернандо, не говоря уже о русской братии. У всех один вопрос. Кто то готовил команду к РФПЛ и ЛЧ или нет??? Кто то занимался трансферной политикой или нет??? Кто ответит за безобразную игру клуба в этом сезоне????
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АЛЕКС 58
1502620828
Недавно спартачи доказывали,что каррера лучший! Как им повезло с ним! Прошла народная любовь!? А это цветочки!
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