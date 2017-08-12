Пономарев: «Головин вовремя включился в работу в матче со «Спартаком» и переломил ход встречи»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев похвалил полузащитника армейцев Александра Головина за его действия в матче шестого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1). По словам ветерана, хавбек вовремя включился в работу и переломил неудачно складывавшийся для красно-синих поединок, позволив им в итоге одержать волевую победу.

«ЦСКА неплохо играл в первом тайме: хорошо открывался, футболисты взаимодействовали друг с другом. Преимущество у них было, и вдруг команда пропускает нелогичный гол, который вывел ее из куража. Акинфеев ни в чем не виноват, конечно. Этот гол сбил армейцев с ритма. Но вовремя включился в работу Головин и переломил ход матча. Он запутал противника нелогичными действиями, хорошо держал мяч и вовремя отдавал. Если бы не он, не получилась бы такая игра. Он в одиночку переломил ход матча. Набрал хорошую форму и всегда стремится пробить по воротам Витиньо. И левой, и правой. Он вписывается в команду. Он будет полезным игроком.

Меня разочаровал Чалов. Никак не найдет себя, не поймает свою игру. А в целом, такая победа – отличное подспорье перед игрой в Швейцарии», – сказал Пономарев.

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