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    Пономарев: «Головин вовремя включился в работу в матче со «Спартаком» и переломил ход встречи»

    Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев похвалил полузащитника армейцев Александра Головина за его действия в матче шестого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1). По словам ветерана, хавбек вовремя включился в работу и переломил неудачно складывавшийся для красно-синих поединок, позволив им в итоге одержать волевую победу.

    «ЦСКА неплохо играл в первом тайме: хорошо открывался, футболисты взаимодействовали друг с другом. Преимущество у них было, и вдруг команда пропускает нелогичный гол, который вывел ее из куража. Акинфеев ни в чем не виноват, конечно. Этот гол сбил армейцев с ритма. Но вовремя включился в работу Головин и переломил ход матча. Он запутал противника нелогичными действиями, хорошо держал мяч и вовремя отдавал. Если бы не он, не получилась бы такая игра. Он в одиночку переломил ход матча. Набрал хорошую форму и всегда стремится пробить по воротам Витиньо. И левой, и правой. Он вписывается в команду. Он будет полезным игроком.

    Меня разочаровал Чалов. Никак не найдет себя, не поймает свою игру. А в целом, такая победа – отличное подспорье перед игрой в Швейцарии», – сказал Пономарев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 21:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:14

      Не Головин включился, а мясная оборона выключилась. Забили гол и решили, что игра сделана.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > prezent2017 13 августа 2017, 03:07

      Ты, похоже, комментаторов по TV не слушаешь. Сказано было "мясная оборона перестроилась и ведет игру по результату".

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 августа 2017, 00:39

      Да

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 августа 2017, 21:49

      Молодец парень!!!!
      здорово отпахал всю игру.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > BAIv 12 августа 2017, 22:43

      Согласен полностью. Пожалуй единственное светлое звено в нашем футболе из молодежи.

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