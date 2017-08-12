Асхабадзе – о возможном уходе Промеса: «Тяжело представить, что кто-то сможет сделать такое предложение, которое бы устроило «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мнением о возможном уходе из московского клуба полузащитника Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что на 25-летнего голландца претендует «Рома». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.

– Верите, что в такой непростой ситуации с новичками информация о возможном уходе Промеса имеет под собой какое-то основание?

– Тяжело представить, что кто-то сможет сделать такое предложение, которое бы устроило «Спартак». Но надо держать в уме прописанную в контракте выкупную стоимость. Она наверняка очень высока: найдется клуб, способный предложить такие деньги, – возможно «Спартак» и пойдет на сделку. Ведь потом такую сумму уже никто не предложит, так как срок контракта будет истекать. Но в его уход до закрытия окна верится с трудом. Все-таки Промес действительно выделяется и много значит для команды.