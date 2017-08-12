ЦСКА обыграл «Спартак». Жулиано ушел из «Зенита». Дайджест событий дня

«Ливерпуль» провел секретные переговоры с «Барселоной» и оценил Коутиньо в 150 миллионов
«Бомбардир» писал о том, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по продаже Филппе Коутиньо. По информации Daily Record, трансфер может состояться. Источник утверждает, что стороны провели секретные переговоры, в ходе которых договорились о сумме сделки размером в 150 миллионов евро. Ожидается, что переход может быть оформлен еще на этой неделе.
Ранее журналист Sky Sports Кавех Солхекол со ссылкой на члена семьи Коутиньо сообщил о том, что у 25-летнего бразильца плохие отношения с главным тренером красных Юргеном Клоппом.
Форвард «Гремио» Луан отказался переходить в «Спартак»
Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Футболист отказался от перехода в московский клуб, утверждает Grêmio News. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока до 25 миллионов евро. Также не исключалось, что Луан окажется в «Сампдории».
Неймар рассчитывает получить от «Барселоны» 23 миллиона за хорошие отношения с клубом
Журналист Sky Sports Кавех Солхекол сообщил подробности трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». «Адвокат Неймара сказал, что его клиент рассчитывает на 23 миллиона фунтов от «Барселоны» за «хорошие отношения с клубом», – написал Солхекол в твиттере.
Гарсия прилетел в Испанию для завершения перехода в «Бетис»
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия прилетел в Севилью, где пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Бетис». Испанец заключит с «вердибланкос» соглашение сроком на четыре года, а его трансфер обойдется севильцам в 1,5 миллиона евро.
Завтра «Боруссия» объявит решение по Дембеле, на которого претендует «Барселона»
Вчера «Бомбардир» писал о возобновлении переговоров «Барселоны» с «Боруссией» по нападающему Усмане Дембеле. Главный тренер немецкого клуба Петер Бош рассказал о подробностях возможного трансфера.
«Сегодня вечером мы соберемся для переговоров и все обсудим. О решении будет объявлено завтра», – сказал специалист.
«Челси» начал защиту титула с поражения от «Бернли»
«Бернли» в матче первого тура АПЛ-2017/18 на выезде обыграл «Челси» – 3:2. Голами в составе гостей отметились Сэм Воукс и Стивен Уорд. За синих забили Альваро Мората и Давид Луис.
На 14-й минуте прямую красную карточку получил капитан хозяев Гари Кэхилл. В концовке был удален Сеск Фабрегас.
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
Голы: 0:1 – Воукс, 24; 0:2 – Уорд, 39; 0:3 – Воукс, 43; 1:3 – Мората, 69; 2:3 – Луис, 88.
Удаления: Кэхилл, 14; Фабрегас, 81 – нет.
ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
В поединке шестого тура РФПЛ ЦСКА добился волевой победы над «Спартаком».
0:1 – Пашалич, 48
1:1 – Щенников, 83
2:1 – Витиньо, 85
Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче»
Полузащитник «Зенита» Жулиано стал игроком «Фенербахче». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, стороны достигли соглашения о переходе.
Фото: globallookpress