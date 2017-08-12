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    ЦСКА обыграл «Спартак». Жулиано ушел из «Зенита». Дайджест событий дня

    «Ливерпуль» провел секретные переговоры с «Барселоной» и оценил Коутиньо в 150 миллионов

    «Бомбардир» писал о том, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по продаже Филппе Коутиньо. По информации Daily Record, трансфер может состояться. Источник утверждает, что стороны провели секретные переговоры, в ходе которых договорились о сумме сделки размером в 150 миллионов евро. Ожидается, что переход может быть оформлен еще на этой неделе.

    Ранее журналист Sky Sports Кавех Солхекол со ссылкой на члена семьи Коутиньо сообщил о том, что у 25-летнего бразильца плохие отношения с главным тренером красных Юргеном Клоппом.

    Форвард «Гремио» Луан отказался переходить в «Спартак»

    Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Футболист отказался от перехода в московский клуб, утверждает Grêmio News. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока до 25 миллионов евро. Также не исключалось, что Луан окажется в «Сампдории».

    Неймар рассчитывает получить от «Барселоны» 23 миллиона за хорошие отношения с клубом

    Журналист Sky Sports Кавех Солхекол сообщил подробности трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». «Адвокат Неймара сказал, что его клиент рассчитывает на 23 миллиона фунтов от «Барселоны» за «хорошие отношения с клубом», – написал Солхекол в твиттере.

    Гарсия прилетел в Испанию для завершения перехода в «Бетис»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия прилетел в Севилью, где пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Бетис». Испанец заключит с «вердибланкос» соглашение сроком на четыре года, а его трансфер обойдется севильцам в 1,5 миллиона евро.

    Завтра «Боруссия» объявит решение по Дембеле, на которого претендует «Барселона»

    Вчера «Бомбардир» писал о возобновлении переговоров «Барселоны» с «Боруссией» по нападающему Усмане Дембеле. Главный тренер немецкого клуба Петер Бош рассказал о подробностях возможного трансфера.

    «Сегодня вечером мы соберемся для переговоров и все обсудим. О решении будет объявлено завтра», – сказал специалист.

    «Челси» начал защиту титула с поражения от «Бернли»

    «Бернли» в матче первого тура АПЛ-2017/18 на выезде обыграл «Челси» – 3:2. Голами в составе гостей отметились Сэм Воукс и Стивен Уорд. За синих забили Альваро Мората и Давид Луис.

    На 14-й минуте прямую красную карточку получил капитан хозяев Гари Кэхилл. В концовке был удален Сеск Фабрегас.

    Англия. Премьер-лига. 1-й тур

    Челси – Бернли – 2:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Воукс, 24; 0:2 – Уорд, 39; 0:3 – Воукс, 43; 1:3 – Мората, 69; 2:3 – Луис, 88.

    Удаления: Кэхилл, 14; Фабрегас, 81 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби

    В поединке шестого тура РФПЛ ЦСКА добился волевой победы над «Спартаком».

    0:1 – Пашалич, 48

    1:1 – Щенников, 83

    2:1 – Витиньо, 85

    Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано стал игроком «Фенербахче». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, стороны достигли соглашения о переходе.

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 20:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +183

      artydoc 13 августа 2017, 09:39

      Лучшего результата и желать нельзя было!
      Зенит - чемпион!

      -1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 августа 2017, 09:03

      Жора же говорил, что пора забивать, вот и второй его гол в сезоне=))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 августа 2017, 05:32

      У Зени перебор игроков...приходится их продавать))

      0
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > a-rakhmatov 13 августа 2017, 09:04

      а зачем столько покупать? жадность? отмыв бабла? смысл в чем? потратили 80 млн евро... окупятся? или мы с тобой за газ заплатим и все утрясется?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 > вместе с ЦСКА 13 августа 2017, 09:23

      А ты не плати за газ. Газ, это народное достояние. Запроси в комитете разрешение на разведку, проведи геологическую разведку, найди месторождение, застолби его, поставь буровую, насосную, компрессорную, очистительную..............трубы, аренду за землю......... и пользуйся СВОИМ газом. Но пока всё это делают за тебя другие, подводя газ к твоей конфорке, надо заплатить за их труды. Это не бутылку пива в магазине купить. Ты платиш за билет на поезд, электричку - в Локо игроков покупают, платишь на заправке за бензин - в Спартаке прибавление, оплачиваешь кредиты - в ЦСКА. И везде цены растут.))

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > mamba9090909 13 августа 2017, 09:27

      я уже электрическую плиту купил, зенит с меня ни копейки не полчит

      0
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > mamba9090909 13 августа 2017, 09:29

      Ты платишЬ за билет на поезд, электричку




      никогда не платил, бензин не покупаю, я пешеход и ни одного кредита в жизни не брал и не собираюсь

      ТАК что всё мимо........

      1
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      ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > вместе с ЦСКА 13 августа 2017, 09:40

      А смысл очевидный: им играть на 3 фронта...причём в каждом из них "задачу максимум" никто не снимал...вот Манчини и приобрёл кого мог, тех кто наиболее подходит ЕГО команде...те же, кто остались после Луческу, теперь стоят перед выбором: либо доказывать, что они не хуже, быть готовым за конкуренцию за место в основе или уходить...а насчёт 80 миллионов...давай так, если бы у ЦСКА были такие деньги, мы бы обвиняли их за подобную трансферную компанию?...думаю нет...мне тоже, например, неприятно, что ЦСКА уже которой сезон "дожимает" свой состав без серьёзного усиления, но это законы рынка...У Зенита и Спартака есть ресурсы благодаря Газпрому и Лукойлу...А у ЦСКА из крупных только Россети, которая вряд ли много чего даёт...Один знакомый болельщик как-то удачно пошутил в эту тему: "Ты на машине ездишь? - Да - Ну вот поэтому Спартак чемпион...Ты горячей водой пользуешься, еду подогреваешь? - Да - Ну вот поэтому Зенит самый богатый клуб России...А телефоном домашним ты пользуешься - Нет, у меня мобильный - Ну вот поэтому ЦСКА и без денег сейчас")))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > a-rakhmatov 13 августа 2017, 09:41

      новый тренер.новый вектор развития

      0
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > ProstoPolzovatel 13 августа 2017, 09:43

      умный у тебя друг=))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 > вместе с ЦСКА 14 августа 2017, 10:00

      Ну тогда какие претензии? Пей фанту и продолжай тупеть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 > ProstoPolzovatel 14 августа 2017, 10:17

      Про телефон, это тупо и безграмотно.
      Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети») — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии.
      Протяженность линий электропередачи Компании насчитывает 2,3 млн. км,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 > вместе с ЦСКА 14 августа 2017, 14:22

      Зенит своё получит с газовой службы твоего района, а с тебя получают эти службы и ЖКХ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      denbagrov27 13 августа 2017, 02:55

      все хорошо)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 августа 2017, 02:33

      Уже писал,что ЦСКА всегда будет первый!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2742

      Джанни Родари 13 августа 2017, 02:20

      к сожалению, все происходящее похоже на размин отверстий перед Лигой Чемпионов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      ree466 13 августа 2017, 02:16

      интересные новости!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2017, 01:35

      А я пролетела, думала Спартак сподобится на ничью, да и тотал подвёл...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > арейская 13 августа 2017, 09:05

      так надо на лучших ставить=))) у цска- характер и заряд.. у спартака- только самогон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 13 августа 2017, 00:02

      Опасался за ЦСКА ставил на ОБЗ,потом подумал была не была и поставил на точный счет 100руб 2-1 проехало))Всех наших с победой.Соперникам не унывать))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Эд1970 13 августа 2017, 09:06

      поздравляю, сколько со 100р поднял?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 > вместе с ЦСКА 13 августа 2017, 14:45

      Дата Событие Тип Выбор Коэф. Исход
      12/08
      17:30
      ЦСКА - Спартак М
      Футбол - Россия - Премьер Лига
      Обе команды забьют? Да 1.70 Выигр.
      12/08
      20:00
      Анжи - Динамо М
      Футбол - Россия - Премьер Лига
      Обе команды забьют? Да 2.25 Выигр.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 > вместе с ЦСКА 13 августа 2017, 14:48

      12/08
      17:30
      ЦСКА - Спартак М
      Футбол - Россия - Премьер Лига
      Результат 2 - 1 8.79 Выигр.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 августа 2017, 23:06

      Все коней с победой!

      4
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