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  • ЦСКА обыграл «Спартак». Жулиано ушел из «Зенита». Дайджест событий дня

ЦСКА обыграл «Спартак». Жулиано ушел из «Зенита». Дайджест событий дня

12 августа 2017, 20:50
24

«Ливерпуль» провел секретные переговоры с «Барселоной» и оценил Коутиньо в 150 миллионов

«Бомбардир» писал о том, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по продаже Филппе Коутиньо. По информации Daily Record, трансфер может состояться. Источник утверждает, что стороны провели секретные переговоры, в ходе которых договорились о сумме сделки размером в 150 миллионов евро. Ожидается, что переход может быть оформлен еще на этой неделе.

Ранее журналист Sky Sports Кавех Солхекол со ссылкой на члена семьи Коутиньо сообщил о том, что у 25-летнего бразильца плохие отношения с главным тренером красных Юргеном Клоппом.

Форвард «Гремио» Луан отказался переходить в «Спартак»

Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Футболист отказался от перехода в московский клуб, утверждает Grêmio News. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока до 25 миллионов евро. Также не исключалось, что Луан окажется в «Сампдории».

Неймар рассчитывает получить от «Барселоны» 23 миллиона за хорошие отношения с клубом

Журналист Sky Sports Кавех Солхекол сообщил подробности трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». «Адвокат Неймара сказал, что его клиент рассчитывает на 23 миллиона фунтов от «Барселоны» за «хорошие отношения с клубом», – написал Солхекол в твиттере.

Гарсия прилетел в Испанию для завершения перехода в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия прилетел в Севилью, где пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Бетис». Испанец заключит с «вердибланкос» соглашение сроком на четыре года, а его трансфер обойдется севильцам в 1,5 миллиона евро.

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Завтра «Боруссия» объявит решение по Дембеле, на которого претендует «Барселона»

Вчера «Бомбардир» писал о возобновлении переговоров «Барселоны» с «Боруссией» по нападающему Усмане Дембеле. Главный тренер немецкого клуба Петер Бош рассказал о подробностях возможного трансфера.

«Сегодня вечером мы соберемся для переговоров и все обсудим. О решении будет объявлено завтра», – сказал специалист.

«Челси» начал защиту титула с поражения от «Бернли»

«Бернли» в матче первого тура АПЛ-2017/18 на выезде обыграл «Челси» – 3:2. Голами в составе гостей отметились Сэм Воукс и Стивен Уорд. За синих забили Альваро Мората и Давид Луис.

На 14-й минуте прямую красную карточку получил капитан хозяев Гари Кэхилл. В концовке был удален Сеск Фабрегас.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур

Челси – Бернли – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Воукс, 24; 0:2 – Уорд, 39; 0:3 – Воукс, 43; 1:3 – Мората, 69; 2:3 – Луис, 88.

Удаления: Кэхилл, 14; Фабрегас, 81 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби

В поединке шестого тура РФПЛ ЦСКА добился волевой победы над «Спартаком».

0:1 – Пашалич, 48

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1:1 – Щенников, 83

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2:1 – Витиньо, 85

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Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Жулиано стал игроком «Фенербахче». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, стороны достигли соглашения о переходе.

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Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (24)
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Бугимен
1502568403
Все коней с победой!
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Эд1970
1502571769
Опасался за ЦСКА ставил на ОБЗ,потом подумал была не была и поставил на точный счет 100руб 2-1 проехало))Всех наших с победой.Соперникам не унывать))
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арейская
1502577351
А я пролетела, думала Спартак сподобится на ничью, да и тотал подвёл...
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ree466
1502579808
интересные новости!
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Джанни Родари
1502580024
к сожалению, все происходящее похоже на размин отверстий перед Лигой Чемпионов
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igormaddog
1502580785
Уже писал,что ЦСКА всегда будет первый!!!
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denbagrov27
1502582103
все хорошо)))
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a-rakhmatov
1502591530
У Зени перебор игроков...приходится их продавать))
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вместе с ЦСКА
1502604193
Жора же говорил, что пора забивать, вот и второй его гол в сезоне=))
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artydoc
1502606361
Лучшего результата и желать нельзя было! Зенит - чемпион!
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