Семак – после поражения от «Ростова»: «Забитый гол сослужил плохую службу для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог поражению от «Ростова» в 6-м туре РФПЛ (1:4).

«Забитый мяч немного наше внимание подкосил и голы, которые были забиты, оказались нетипичными. Будем разбирать ошибки, обидные мячи. Очень сложно сейчас комментировать и разбирать. До голов (до 55 минуты – прим. «Бомбардира») была абсолютно равная игра, вязкая, тяжелая. Наш забитый гол сослужил плохую службу для нас.

Не смогли быстро перестроиться и продолжать играть в тот футбол, который мы играли. Позволили сопернику войти в нашу штрафную и создать моменты. Сегодня не наш был день», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

«Уфа» девятью с очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Динамо».