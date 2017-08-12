Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – после поражения от «Ростова»: «Забитый гол сослужил плохую службу для «Уфы»

Семак – после поражения от «Ростова»: «Забитый гол сослужил плохую службу для «Уфы»

12 августа 2017, 17:13
2

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог поражению от «Ростова» в 6-м туре РФПЛ (1:4).

«Забитый мяч немного наше внимание подкосил и голы, которые были забиты, оказались нетипичными. Будем разбирать ошибки, обидные мячи. Очень сложно сейчас комментировать и разбирать. До голов (до 55 минуты – прим. «Бомбардира») была абсолютно равная игра, вязкая, тяжелая. Наш забитый гол сослужил плохую службу для нас.

Не смогли быстро перестроиться и продолжать играть в тот футбол, который мы играли. Позволили сопернику войти в нашу штрафную и создать моменты. Сегодня не наш был день», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

«Уфа» девятью с очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Динамо».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов Семак Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1502548035
Не буди лихо,пока оно тихо)))
Ответить
fanchik
1502557888
Забитый гол всегда придает уверенности команде, здесь обратная ситуация команда развалилась.Не много странный счет при равной игре ,но ростовчан стоит похвалить за реализацию своих моментов.
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Все новости
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
1
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
6
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
4
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
8
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
7
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
ФотоВ Европе исковеркали имя Радимова
Вчера, 21:55
11
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
18
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
66
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
Вчера, 21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
Вчера, 20:57
2
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 20:37
6
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
Вчера, 19:49
19
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 19:41
1
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:01
2
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
Вчера, 18:58
141
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
Вчера, 18:39
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+