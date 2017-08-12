Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак – после поражения от «Ростова»: «Забитый гол сослужил плохую службу для «Уфы»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог поражению от «Ростова» в 6-м туре РФПЛ (1:4).

    «Забитый мяч немного наше внимание подкосил и голы, которые были забиты, оказались нетипичными. Будем разбирать ошибки, обидные мячи. Очень сложно сейчас комментировать и разбирать. До голов (до 55 минуты – прим. «Бомбардира») была абсолютно равная игра, вязкая, тяжелая. Наш забитый гол сослужил плохую службу для нас.

    Не смогли быстро перестроиться и продолжать играть в тот футбол, который мы играли. Позволили сопернику войти в нашу штрафную и создать моменты. Сегодня не наш был день», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Уфа» девятью с очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 августа 2017, 20:11

      Забитый гол всегда придает уверенности команде, здесь обратная ситуация команда развалилась.Не много странный счет при равной игре ,но ростовчан стоит похвалить за реализацию своих моментов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 августа 2017, 17:27

      Не буди лихо,пока оно тихо)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11