Семак – после поражения от «Ростова»: «Забитый гол сослужил плохую службу для «Уфы»

Забитый гол всегда придает уверенности команде, здесь обратная ситуация команда развалилась.Не много странный счет при равной игре ,но ростовчан стоит похвалить за реализацию своих моментов.
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог поражению от «Ростова» в 6-м туре РФПЛ (1:4).
«Забитый мяч немного наше внимание подкосил и голы, которые были забиты, оказались нетипичными. Будем разбирать ошибки, обидные мячи. Очень сложно сейчас комментировать и разбирать. До голов (до 55 минуты – прим. «Бомбардира») была абсолютно равная игра, вязкая, тяжелая. Наш забитый гол сослужил плохую службу для нас.
Не смогли быстро перестроиться и продолжать играть в тот футбол, который мы играли. Позволили сопернику войти в нашу штрафную и создать моменты. Сегодня не наш был день», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
«Уфа» девятью с очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Динамо».