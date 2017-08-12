СМИ: «Барселона» готова включить Ракитича в сделку по покупке Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Иван Рактич может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, каталонцы готовы включить хорвата в сделку по покупке у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось, что английская сторона согласна уступить бразильца за 150 миллионов евро. Рыночная стоимость Ракитича оценивается в 45 миллионов. Его нынешний контракт с каталонцами рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне хорват в чемпионате Испании провел 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.