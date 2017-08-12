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    СМИ: «Барселона» готова включить Ракитича в сделку по покупке Коутиньо

    Полузащитник «Барселоны» Иван Рактич может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, каталонцы готовы включить хорвата в сделку по покупке у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось, что английская сторона согласна уступить бразильца за 150 миллионов евро. Рыночная стоимость Ракитича оценивается в 45 миллионов. Его нынешний контракт с каталонцами рассчитан до июня 2021 года.

    В минувшем сезоне хорват в чемпионате Испании провел 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    12.08.2017 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 12 августа 2017, 12:24

      Вообще не плохое предложение,Ракитич +100 миллионов,на эти деньги можно ещё пару топов взять

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