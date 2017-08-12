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    Венгер: «На победу в АПЛ претендуют шесть-семь команд»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог победе над «Лестером» в матче-открытии АПЛ.

    «По части игры в атаке и характера мы смотрелись великолепно. Некоторые из пропущенных мячей можно было избежать. В этом компоненте есть, над чем работать. Впереди много игр, и я надеюсь дать шанс каждому из наших нападающих. Каждый заслуживает времени на поле.

    Жиру (забил победный гол – прим. «Бомбардира»)? Я люблю его как человека и как футболиста. Это прекрасный парень, который верен клубу. Он не хочет уходить из клуба, и я очень рад этому. В определенном моменте я дал ему понять, что из-за большого количества нападающих в команде он имеет право уйти. В итоге он решил остаться.

    Противостояние с другими клубами в новом сезоне? Не знаю, как проявят себя другие команды. Тут шесть-семь претендентов на титул, поэтому будет интересно. Каждое упущенное очко может стоить много», – сказал французский специалист в интервью Sky Sports.

    Во втором туре лондонский клуб сыграет на выезде против «Сток Сити». Матч состоится 19 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 00:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 12 августа 2017, 22:37

      валерия молодец красиво идешь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 12 августа 2017, 01:10

      Рубилово знатное будет, АПЛ есть АПЛ, общий уровень команд лиги, конечно, запредельный..и матчей таких много будет, и развязок непредсказуемых..впрочем, все и без меня знают, смотрим..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 12 августа 2017, 01:02

      мю чемпион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 августа 2017, 00:32

      Красивая игра! То что нужно болельщику!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 августа 2017, 00:28

      С такой обороной как у Арсенала про чемпионство говорить рано.

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 12 августа 2017, 00:28

      где-то я уже это слышала. по моему сегодня на матч-тв.

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 12 августа 2017, 00:18

      шоу было что надо
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      0
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