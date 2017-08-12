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Венгер: «На победу в АПЛ претендуют шесть-семь команд»

12 августа 2017, 00:30
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог победе над «Лестером» в матче-открытии АПЛ.

«По части игры в атаке и характера мы смотрелись великолепно. Некоторые из пропущенных мячей можно было избежать. В этом компоненте есть, над чем работать. Впереди много игр, и я надеюсь дать шанс каждому из наших нападающих. Каждый заслуживает времени на поле.

Жиру (забил победный гол – прим. «Бомбардира»)? Я люблю его как человека и как футболиста. Это прекрасный парень, который верен клубу. Он не хочет уходить из клуба, и я очень рад этому. В определенном моменте я дал ему понять, что из-за большого количества нападающих в команде он имеет право уйти. В итоге он решил остаться.

Противостояние с другими клубами в новом сезоне? Не знаю, как проявят себя другие команды. Тут шесть-семь претендентов на титул, поэтому будет интересно. Каждое упущенное очко может стоить много», – сказал французский специалист в интервью Sky Sports.

Во втором туре лондонский клуб сыграет на выезде против «Сток Сити». Матч состоится 19 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (7)
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Робинзон
1502486337
шоу было что надо .
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Rebrova
1502486890
где-то я уже это слышала. по моему сегодня на матч-тв.
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TAGANROG 161
1502486933
С такой обороной как у Арсенала про чемпионство говорить рано.
Ответить
mialkov
1502487120
Красивая игра! То что нужно болельщику!
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valeriya_yakovlevaa
1502488943
мю чемпион
Ответить
xLINDAx
1502489433
Рубилово знатное будет, АПЛ есть АПЛ, общий уровень команд лиги, конечно, запредельный..и матчей таких много будет, и развязок непредсказуемых..впрочем, все и без меня знают, смотрим..
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bashnat013
1502566631
валерия молодец красиво идешь
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