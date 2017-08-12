Венгер: «На победу в АПЛ претендуют шесть-семь команд»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог победе над «Лестером» в матче-открытии АПЛ.

«По части игры в атаке и характера мы смотрелись великолепно. Некоторые из пропущенных мячей можно было избежать. В этом компоненте есть, над чем работать. Впереди много игр, и я надеюсь дать шанс каждому из наших нападающих. Каждый заслуживает времени на поле.

Жиру (забил победный гол – прим. «Бомбардира»)? Я люблю его как человека и как футболиста. Это прекрасный парень, который верен клубу. Он не хочет уходить из клуба, и я очень рад этому. В определенном моменте я дал ему понять, что из-за большого количества нападающих в команде он имеет право уйти. В итоге он решил остаться.

Противостояние с другими клубами в новом сезоне? Не знаю, как проявят себя другие команды. Тут шесть-семь претендентов на титул, поэтому будет интересно. Каждое упущенное очко может стоить много», – сказал французский специалист в интервью Sky Sports.

Во втором туре лондонский клуб сыграет на выезде против «Сток Сити». Матч состоится 19 августа.