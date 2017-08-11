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    АПЛ. «Арсенал» и «Лестер» забили семь голов в первом матче сезона

    Матч-открытие нового сезона АПЛ «Арсенал»«Лестер» завершился победой хозяев со счетом 4:3.

    Нападающий канониров Александр Лаказетт забил за новый клуб вторым касанием в первом официальном матче. Форвард гостей Джейми Варди отметился дублем. По голу забили Синджи Оказаки, Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмзи. Мяч Оливье Жиру за четыре минуты до конца основного времени стал решающим.

    Англия. Премьер-лига. 1-й тур

    Арсенал – Лестер – 4:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Лаказетт, 2; 1:1 – Окадзаки, 5; 1:2 – Варди, 29; 2:2 – Уэлбек, 45+2; 2:3 – Варди, 56; 3:3 – Рэмзи, 83; 4:3 – Жиру, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 23:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 августа 2017, 08:25

      Кто не видел, тот не поймет.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 августа 2017, 07:19

      Классный футбол !

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 05:09

      Эх, хоть одним глазком посмотреть такой матч вживую...

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 августа 2017, 01:22

      прикольно когда курил арсенал два забил

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 августа 2017, 01:03

      Блин жаль я всё это не видел)

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 12 августа 2017, 00:13

      Надеюсь весь сезон будет таким!!!!
      Это было что-то

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Hasanino 12 августа 2017, 00:18

      Будет. Это априори. В Англии футбол особенный!

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 августа 2017, 00:11

      Хороший матч!!!Смотрел с пивасом , в пабе!!!

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Docentusa 12 августа 2017, 00:15

      Дак у тебя тогда эмоций вообще охапка!) А матч феерия, угу, АПЛ вернулась.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 августа 2017, 00:09

      Надо было Мусу выпустить. Уж он бы точно вытащил Лестер.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 августа 2017, 00:08

      Отличная игра в самом начале сезона!

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 августа 2017, 00:06

      Красавы!!!! Это футбол... Смотреть хочется...

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