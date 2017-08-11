АПЛ. «Арсенал» и «Лестер» забили семь голов в первом матче сезона

Матч-открытие нового сезона АПЛ «Арсенал» – «Лестер» завершился победой хозяев со счетом 4:3.
Нападающий канониров Александр Лаказетт забил за новый клуб вторым касанием в первом официальном матче. Форвард гостей Джейми Варди отметился дублем. По голу забили Синджи Оказаки, Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмзи. Мяч Оливье Жиру за четыре минуты до конца основного времени стал решающим.
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
Голы: 1:0 – Лаказетт, 2; 1:1 – Окадзаки, 5; 1:2 – Варди, 29; 2:2 – Уэлбек, 45+2; 2:3 – Варди, 56; 3:3 – Рэмзи, 83; 4:3 – Жиру, 86.
Источник: Бомбардир.ру