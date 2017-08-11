Глушаков: «Может, я устал эмоционально и психологически. Но физическое состояние в порядке»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Вы два матча в сезоне не начинали в стартовом составе. Многие болельщики вас критикуют. Сделали для себя какие-то выводы по поводу отсутствия в старте?

– Почему в этих встречах я не играл в стартовом составе, наверное, вопрос к тренеру. И не думаю, что я так плохо играл и двигался, как пишут. Все говорят, что я устал и не бегаю... Смотрю потом в статистику – всегда нахожусь в тройке по километражу. Может, я устал эмоционально и психологически, но физическое состояние в порядке.

Просто болельщики привыкли, что я забиваю и подключаюсь к атакам, врываюсь в свободные зоны. Но тут надо смотреть на то, что у нас сейчас больше атакующих футболистов. Если я буду тоже все время лезть вперед, могут быть проблемы сзади.

Кто-то говорил, что во втором тайме против «Арсенала» я начал бегать по краям. Но никто же не знает задумку тренера! Сначала я играл опорного, потом начал подключаться по флангам. Это были мои задачи. А что касается Пашалича, посмотрим. Но таких футболистов просто так в «Челси» и «Милан» не подписывают.

– Очень много гадостей пишут Реброву. К вам такие негативные посылы фанатов адресовались?

– Тоже пишут, это понятно. Каждому отвечать не буду, да и не смогу. А как отвечать? На вопросы: «Почему ты не бегаешь и плохо играешь?». Где-то дают правильные советы, но в основном здесь, наверное, видна сущность людей, которые раскрываются со временем. Когда все хорошо – все рядом. А когда плохо – переобуваются и идут в другом направлении.

В новом сезоне РФПЛ 30-летний Глушаков принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.