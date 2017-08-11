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    Глушаков: «Может, я устал эмоционально и психологически. Но физическое состояние в порядке»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    – Вы два матча в сезоне не начинали в стартовом составе. Многие болельщики вас критикуют. Сделали для себя какие-то выводы по поводу отсутствия в старте?

    – Почему в этих встречах я не играл в стартовом составе, наверное, вопрос к тренеру. И не думаю, что я так плохо играл и двигался, как пишут. Все говорят, что я устал и не бегаю... Смотрю потом в статистику – всегда нахожусь в тройке по километражу. Может, я устал эмоционально и психологически, но физическое состояние в порядке.

    Просто болельщики привыкли, что я забиваю и подключаюсь к атакам, врываюсь в свободные зоны. Но тут надо смотреть на то, что у нас сейчас больше атакующих футболистов. Если я буду тоже все время лезть вперед, могут быть проблемы сзади.

    Кто-то говорил, что во втором тайме против «Арсенала» я начал бегать по краям. Но никто же не знает задумку тренера! Сначала я играл опорного, потом начал подключаться по флангам. Это были мои задачи. А что касается Пашалича, посмотрим. Но таких футболистов просто так в «Челси» и «Милан» не подписывают.

    – Очень много гадостей пишут Реброву. К вам такие негативные посылы фанатов адресовались?

    – Тоже пишут, это понятно. Каждому отвечать не буду, да и не смогу. А как отвечать? На вопросы: «Почему ты не бегаешь и плохо играешь?». Где-то дают правильные советы, но в основном здесь, наверное, видна сущность людей, которые раскрываются со временем. Когда все хорошо – все рядом. А когда плохо – переобуваются и идут в другом направлении.

    В новом сезоне РФПЛ 30-летний Глушаков принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

    Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2017 19:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5444

      Приус 12 августа 2017, 09:26

      Нормальный человек гадости писать не станет, а на идиотов, не реагируйте, их жалеть надо.

      6
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 12 августа 2017, 08:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков Говноооооооооо! )

      -4
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 11 августа 2017, 22:41

      Вот и фигто что ты не думаешь что так плохо играл как пишут. А ты именно так и играл. Так что лучше прислушайся.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 августа 2017, 21:38

      в том году был кураж просто перло парню, в этом году похмелье , ну хоть осознал , надо уметь себя в тонусе держать...

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 21:22

      Давай Дэн соберись, ты же капитан московского «Спартака»!

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 11 августа 2017, 21:16

      Среди адекватных болельщиков ты один из основополагающих игроков основы. Старт сезона получился не однозначным. Все определит старт ЛЧ. После этого будем делать выводы.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 августа 2017, 21:06

      "Просто болельщики привыкли, что я забиваю и подключаюсь к атакам, врываюсь в свободные зоны." Денис, дело не в отсутствии яркой атакующей игры, а элементарно в количестве эффективных действий. Посмотри свою статистику за 5 туров текущего чемпионата, сравни со статистикой прошлого сезона, тогда и поймешь за что тебя ругают болельщики твоей команды (да и другие тоже - нам скоро предстоит болеть за вас в ЛЧ). И может быть тогда пройдут обе твои усталости - и эмоциональная и психологическая (кто знает в чем разница?)

      4
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 11 августа 2017, 20:32

      Пока зарплату не выбьет,пользы не будет.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 августа 2017, 20:26

      И юмор искромётный пропал...))
      Гнобят парня в команде,не иначе..

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 августа 2017, 19:49

      Праздновать меньше надо ! А то ведь целый месяц после Чемпа - только одни дифирамбы по поводу чемпионства . А теперь нужна полная перезагрузка , что очень сложно .

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