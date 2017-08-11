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  • Глушаков: «Может, я устал эмоционально и психологически. Но физическое состояние в порядке»

Глушаков: «Может, я устал эмоционально и психологически. Но физическое состояние в порядке»

11 августа 2017, 19:38
13

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Вы два матча в сезоне не начинали в стартовом составе. Многие болельщики вас критикуют. Сделали для себя какие-то выводы по поводу отсутствия в старте?

– Почему в этих встречах я не играл в стартовом составе, наверное, вопрос к тренеру. И не думаю, что я так плохо играл и двигался, как пишут. Все говорят, что я устал и не бегаю... Смотрю потом в статистику – всегда нахожусь в тройке по километражу. Может, я устал эмоционально и психологически, но физическое состояние в порядке.

Просто болельщики привыкли, что я забиваю и подключаюсь к атакам, врываюсь в свободные зоны. Но тут надо смотреть на то, что у нас сейчас больше атакующих футболистов. Если я буду тоже все время лезть вперед, могут быть проблемы сзади.

Кто-то говорил, что во втором тайме против «Арсенала» я начал бегать по краям. Но никто же не знает задумку тренера! Сначала я играл опорного, потом начал подключаться по флангам. Это были мои задачи. А что касается Пашалича, посмотрим. Но таких футболистов просто так в «Челси» и «Милан» не подписывают.

– Очень много гадостей пишут Реброву. К вам такие негативные посылы фанатов адресовались?

– Тоже пишут, это понятно. Каждому отвечать не буду, да и не смогу. А как отвечать? На вопросы: «Почему ты не бегаешь и плохо играешь?». Где-то дают правильные советы, но в основном здесь, наверное, видна сущность людей, которые раскрываются со временем. Когда все хорошо – все рядом. А когда плохо – переобуваются и идут в другом направлении.

В новом сезоне РФПЛ 30-летний Глушаков принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1502469627
Жаба жадности тебе задушила Дениска.
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oyabun
1502470059
Меньше надо думать о повышении оклада по новому контракту, а больше о том как помочь команде в очередном противостоянии на поле. А так, по всем прошедшим играм нового сезона, не повышения ЗП ты заслужил, Денис, а скорее, некоторого понижения.
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dok66
1502470143
Праздновать меньше надо ! А то ведь целый месяц после Чемпа - только одни дифирамбы по поводу чемпионства . А теперь нужна полная перезагрузка , что очень сложно .
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АЛЕКС 58
1502472728
Пока зарплату не выбьет,пользы не будет.
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Вомбат
1502474816
"Просто болельщики привыкли, что я забиваю и подключаюсь к атакам, врываюсь в свободные зоны." Денис, дело не в отсутствии яркой атакующей игры, а элементарно в количестве эффективных действий. Посмотри свою статистику за 5 туров текущего чемпионата, сравни со статистикой прошлого сезона, тогда и поймешь за что тебя ругают болельщики твоей команды (да и другие тоже - нам скоро предстоит болеть за вас в ЛЧ). И может быть тогда пройдут обе твои усталости - и эмоциональная и психологическая (кто знает в чем разница?)
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Пастырь
1502475401
Среди адекватных болельщиков ты один из основополагающих игроков основы. Старт сезона получился не однозначным. Все определит старт ЛЧ. После этого будем делать выводы.
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Бугимен
1502475724
Давай Дэн соберись, ты же капитан московского «Спартака»!
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SPARTAK 85
1502480488
Вот и фигто что ты не думаешь что так плохо играл как пишут. А ты именно так и играл. Так что лучше прислушайся.
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_Kesh_Suntar_
1502514933
Глушаков Говноооооооооо! )
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Приус
1502519211
Нормальный человек гадости писать не станет, а на идиотов, не реагируйте, их жалеть надо.
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