«Ахмат» оштрафован за неправомерное использование микрофона на матче с «Краснодаром»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты его органом по итогам матча пятого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром» (2:3).

«Главный тренер хозяев Олег Кононов за покидание технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей.

За использование громкоговорителя в качестве поддержки команды «Ахмат» оштрафован на 20 тысяч рублей», – сказал функционер.

Отметим, что взыскание за указанное нарушение регламента чеченский клуб уже несет не в первый раз.

Потасовка, случившаяся в перерыве матча, КДК не рассматривалась.