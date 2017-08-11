Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмат» оштрафован за неправомерное использование микрофона на матче с «Краснодаром»

«Ахмат» оштрафован за неправомерное использование микрофона на матче с «Краснодаром»

11 августа 2017, 18:08
25

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты его органом по итогам матча пятого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром» (2:3).

«Главный тренер хозяев Олег Кононов за покидание технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей.

За использование громкоговорителя в качестве поддержки команды «Ахмат» оштрафован на 20 тысяч рублей», – сказал функционер.

Отметим, что взыскание за указанное нарушение регламента чеченский клуб уже несет не в первый раз.

Потасовка, случившаяся в перерыве матча, КДК не рассматривалась.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1502464260
Название поменялось,проблемы те же,штрафануть стад игр на 5,а эти 20к им как плюнуть
Ответить
a_who
1502465092
20 тысяч за рецидив ))))))))))))
Ответить
Бугимен
1502465387
Что это за штраф?Смех просто!
Ответить
Catastrofa
1502465804
Очков их лишить , задолбали бородатые !
Ответить
Супермачо
1502469610
Курам на смех размер штрафа. Такой и я могу заплатить. Меры должны быть радикальные, надо провинившимся микрофон в жопу засовывать после каждого нарушения. Надо это прописать в регламенте и сразу дело на лад пойдёт. )))
Ответить
oyabun
1502470598
Ахмат нарушает принципы Fair Play, тем что постоянно в микрофон орут что то непотребное на весь стадион, типа "Айда овец резать, отару в стойло привели" или "Приходи ко мне баранчика кюшать, Вах!", оказывая тем самым психологическое давление на любую команду гостей. И постоянные штрафы за такое нарушение протокола им пофиг, деньги то не их, наш бюджет им всё компенсирует.
Ответить
Gullit 76
1502472735
Кадыркин на т.бумагу больше тратит.
Ответить
x-x-x-x-x
1502473949
такой же глупый штраф как не правильный выход из автобуса
Ответить
portero
1502475625
слабо стадион дискву наложить, а то не смешно хотя бы пару лямов и то это не деньги для него
Ответить
cent58
1502517249
Чихали эти ребята на ваши штрафы и КДК !! - деньги всё равно шальные , т.е из бюджета РФ ! , а вот что они там орут в микрофон и почему за это не наказывают стадион ! -вот это вопрос.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+