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    «Ахмат» оштрафован за неправомерное использование микрофона на матче с «Краснодаром»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты его органом по итогам матча пятого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром» (2:3).

    «Главный тренер хозяев Олег Кононов за покидание технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей.

    За использование громкоговорителя в качестве поддержки команды «Ахмат» оштрафован на 20 тысяч рублей», – сказал функционер.

    Отметим, что взыскание за указанное нарушение регламента чеченский клуб уже несет не в первый раз.

    Потасовка, случившаяся в перерыве матча, КДК не рассматривалась.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2017 18:08
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 августа 2017, 08:42

      пустое это...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 13 августа 2017, 01:38

      Надо им сразу годовой абонемент продать на использование микрофона.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 12:07

      "Взыскание за указанное нарушение регламента чеченский клуб уже несет не в первый раз". Это как война пчел с мёдом - конца не будет. Не работает система штрафов - дисквалифицировать стадион, пусть играют на нейтральном поле. Хотя, бдзюковатое у нас руководство футболом. Утрутся, поохают и стерпят хамство.

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 августа 2017, 11:26

      для Кадырова 20 тысяс рублей, как для меня 20 копеек..... то же мне, штраф......

      0
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      Рейтинг: +86

      cent58 12 августа 2017, 08:54

      Чихали эти ребята на ваши штрафы и КДК !! - деньги всё равно шальные , т.е из бюджета РФ ! , а вот что они там орут в микрофон и почему за это не наказывают стадион ! -вот это вопрос.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 12 августа 2017, 06:58

      Шо опять?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 12 августа 2017, 00:13

      Смешно

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 августа 2017, 21:34

      прочитал за неправильное использование микрофоноа, подумал куда его кадыр засовывал

      -1
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      Рейтинг: +67289

      portero 11 августа 2017, 21:20

      слабо стадион дискву наложить, а то не смешно хотя бы пару лямов и то это не деньги для него

      5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 августа 2017, 20:52

      такой же глупый штраф как не правильный выход из автобуса

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > x-x-x-x-x 11 августа 2017, 21:03

      Тебе нравится когда любой ублюдок пользуясь служебным положением оскорбляет всех и вся(пусть и завуалированно)и не несёт за это никакого наказания? Странная позиция - зю напоминает.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Gullit 76 12 августа 2017, 17:06

      ты хоть думаешь когда говоришь? то что оскорбляет это одно. в микрофон не оскорбляли никого если не считать один случай.а вот быдло-фанаты других клубов без микрофона оскорбляют и отгоняют зрителей от стадионов. а тут всего то поддерживал команду. пусть и другие клубы ставять человека который будеть через микрофон призывать болельщиков к активной поддержке.

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