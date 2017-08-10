Игроки «Ахмата» и «Краснодара» устроили драку в перерыве матча

За то какой футбол показали во втором тайме. Наверное всем командам нужно так поступать. В перерыве матча потолкаться)
В перерыве матча 5-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Краснодар» между футболистами команд произошла драка в подтрибунном помещении. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Павел Занозин.
«В подтрибунке «Ахмата» драка. Не понимаю, с чего все такие заведенные», – сообщил Занозин.
Стоит отметить, что в первой половине встрече на поле не раз возникали стычки между игроками.
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— Павел Занозин (@zanozin) 10 августа 2017 г.