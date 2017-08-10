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    Игроки «Ахмата» и «Краснодара» устроили драку в перерыве матча

    В перерыве матча 5-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат»«Краснодар» между футболистами команд произошла драка в подтрибунном помещении. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Павел Занозин.

    «В подтрибунке «Ахмата» драка. Не понимаю, с чего все такие заведенные», – сообщил Занозин.

    Стоит отметить, что в первой половине встрече на поле не раз возникали стычки между игроками.

    Источник: Twitter

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    10.08.2017 21:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 августа 2017, 11:13

      За то какой футбол показали во втором тайме. Наверное всем командам нужно так поступать. В перерыве матча потолкаться)

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 августа 2017, 22:52

      Мамаев говнюк подстрекатель

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 августа 2017, 22:50

      Это разве драка?Не много потолкались и горчичники получили и пошли играть!Итог, быки победили 2-3 , с чем их и поздравляю!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Бугимен 11 августа 2017, 00:21

      Драка была в "подтрибунке" во время перерыва, а не на поле, читай внимательнее!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 10 августа 2017, 22:04

      Пизды надо было дать всей команде, один хрен виноваты они или нет, всё равно игроки Ахмата будвт грязью обливать, так сто всем вломить надо было

      0
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      ...
      Рейтинг: +67289

      portero > ДЖУZ 10 августа 2017, 22:17

      а может команду надо дисквалифицировать, если порядок не могут обеспечить на своем стадионе постоянно.... а то понтов много а на выходе один беспредел

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 21:18

      Бомбардир!Почему у вас в составе Ахмата - 5 человек,а в составе Краснодара - 8?И если Родолфо получил две жёлтых,то почему он не удалён?

      5
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > Gullit 76 10 августа 2017, 21:30

      Так Бомбардир же!

      4
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Gullit 76 10 августа 2017, 21:51

      если не идет текстовая трансляция - то данные выставляются скриптом, у него не всегда есть вся информация для полных составов, над этим работаем

      0
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