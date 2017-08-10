Игроки «Ахмата» и «Краснодара» устроили драку в перерыве матча

В перерыве матча 5-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Краснодар» между футболистами команд произошла драка в подтрибунном помещении. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Павел Занозин.

«В подтрибунке «Ахмата» драка. Не понимаю, с чего все такие заведенные», – сообщил Занозин.

Стоит отметить, что в первой половине встрече на поле не раз возникали стычки между игроками.