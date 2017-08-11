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    Иван Игнатьев: «Счастлив, что помог «Краснодару» выиграть»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился наблюдениями от гостевого матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:3). Напомним, что 18-летний форвард отметился победным голом в ворота грозненской команды.

    «Я очень рад и благодарен руководству клуба за этот шанс, очень хотел проявить себя. Получилось в итоге в конце забить, очень счастлив, что помог команде выиграть. Понятно, что Грозный – всегда играть тяжело, обе команды играют в атакующий футбол, борьбы много. Хорошо, что нам в конце удалось забить.

    Как забил? Отдал пас Перейре, пошел открываться, и он мне выдал очень хорошую передачу. У меня получилось обыграть соперника, а потом я уже ударил просто на фарт, на везение», – сказал Игнатьев.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.08.2017 10:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 14:32

      Ваня ты молодец!Так будешь продолжать играть и будешь как Рональдо!Удачи тебе Иван!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 августа 2017, 12:58

      хорошего бы евроспециалиста в команду и как тогда в зените добабловского могла плеяда вырасти вроде аршавина кержакова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Slemanort 11 августа 2017, 12:39

      Если так пойдет то ждем в сборной !!! Красавчик.

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 11 августа 2017, 10:57

      Красавчик...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 11 августа 2017, 10:43

      Уже второй краснодарский пацан выходит на замену и на последних минутах решает вопрос. Могём !

      7
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 10:38

      Неплохой парнишка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 11 августа 2017, 10:31

      Не зря краснодарскую академию президенту показывали.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 августа 2017, 10:16

      Да, парень, стартанул ты на загляденье, удачи тебе!

      11
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      Рейтинг: +25

      Андrey$& > Одинокий волк Маквейд 11 августа 2017, 15:57

      так он вон, в молодежки за матч, 3-4 гола забивает.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 11 августа 2017, 10:16

      ...обе команды играют в атакующий футбол...
      Может, Ахмат и играет в атакующий футбол, но ваша команда, молодой человек, сопли жует, а не в футбол играет. Только после первого гола игра и началась, а до этого хотели, перекатывая мяч поперек поля, до ничьей как-нибудь добраться. Скажи честно, Шалимов так установки дает?

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Тамхар 11 августа 2017, 14:41

      Шалимов прилично играл в Италии, а до этого в Спартаке, поэтому в нём присутствуют два начала: каттеначио и комбинационный атакующий футбол. Вот такой симбиоз.

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