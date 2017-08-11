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Иван Игнатьев: «Счастлив, что помог «Краснодару» выиграть»

11 августа 2017, 10:04
11

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился наблюдениями от гостевого матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:3). Напомним, что 18-летний форвард отметился победным голом в ворота грозненской команды.

«Я очень рад и благодарен руководству клуба за этот шанс, очень хотел проявить себя. Получилось в итоге в конце забить, очень счастлив, что помог команде выиграть. Понятно, что Грозный – всегда играть тяжело, обе команды играют в атакующий футбол, борьбы много. Хорошо, что нам в конце удалось забить.

Как забил? Отдал пас Перейре, пошел открываться, и он мне выдал очень хорошую передачу. У меня получилось обыграть соперника, а потом я уже ударил просто на фарт, на везение», – сказал Игнатьев.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Игнатьев Иван
Комментарии (11)
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Тамхар
1502435766
...обе команды играют в атакующий футбол... Может, Ахмат и играет в атакующий футбол, но ваша команда, молодой человек, сопли жует, а не в футбол играет. Только после первого гола игра и началась, а до этого хотели, перекатывая мяч поперек поля, до ничьей как-нибудь добраться. Скажи честно, Шалимов так установки дает?
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Одинокий волк Маквейд
1502435767
Да, парень, стартанул ты на загляденье, удачи тебе!
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СШГЭС
1502436680
Не зря краснодарскую академию президенту показывали.
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paracetamol
1502437093
Неплохой парнишка.
Ответить
Приус
1502437383
Уже второй краснодарский пацан выходит на замену и на последних минутах решает вопрос. Могём !
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lexa2154
1502438221
Красавчик...
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Slemanort
1502444356
Если так пойдет то ждем в сборной !!! Красавчик.
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карасевщина
1502445488
хорошего бы евроспециалиста в команду и как тогда в зените добабловского могла плеяда вырасти вроде аршавина кержакова
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Бугимен
1502451132
Ваня ты молодец!Так будешь продолжать играть и будешь как Рональдо!Удачи тебе Иван!
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