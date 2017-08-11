Иван Игнатьев: «Счастлив, что помог «Краснодару» выиграть»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился наблюдениями от гостевого матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:3). Напомним, что 18-летний форвард отметился победным голом в ворота грозненской команды.

«Я очень рад и благодарен руководству клуба за этот шанс, очень хотел проявить себя. Получилось в итоге в конце забить, очень счастлив, что помог команде выиграть. Понятно, что Грозный – всегда играть тяжело, обе команды играют в атакующий футбол, борьбы много. Хорошо, что нам в конце удалось забить.

Как забил? Отдал пас Перейре, пошел открываться, и он мне выдал очень хорошую передачу. У меня получилось обыграть соперника, а потом я уже ударил просто на фарт, на везение», – сказал Игнатьев.