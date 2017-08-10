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    Будогосский – о критике «Динамо» в адрес судей: «Надо заканчивать с этим бардаком»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на заявление московского «Динамо», которое обвинило российских арбитров в ангажированности. По словам функционера, он будет жаловаться Виталию Мутко.

    «Что касается обвинений, думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком. Да, безусловно, можно говорить об ошибках судей, но никто не имеет права говорить об ангажированности наших ребят», – сказал Будогосский.

    Напомним, что в матче пятого тура против «Ростова» в ворота «Динамо» назначили спорный пенальти.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2017 14:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17811

      ilichkadr 11 августа 2017, 18:07

      Этож надо додуматься до такого, чтобы бежать к Мутко жаловаться на хреновую работу себя любимого!? На месте Мутко, выгнал бы этого чиновника к едрени фени...........

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 августа 2017, 22:00

      Мужики! Всем плюсики! Со всеми согласен!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 августа 2017, 20:01

      У Будды ,судьи уже ,,ребята,,
      прям ,как воровская малина,
      и заява: Будда буддет стучать Мудьковскому!
      Я херею ,в какое время мы живем?

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 августа 2017, 19:33

      Г-н Будогосский , а где твои комментарии по поводу судейства матча Балтика - Енисей ? Судья просто "сломал" матч ! Или по твоему мнению главный на поле - это судья ? А никак не игроки !

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 10 августа 2017, 18:14

      Если судьи такие хорошие,почему Лапочкин получил 2 за этот матч?

      2
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 10 августа 2017, 18:08

      А почему наши судьи в Европе не судят,вот где бардак то?

      3
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      Рейтинг: +17811

      ilichkadr 10 августа 2017, 18:00

      Интересно, а кто завел сей бардак? Департамента судейства и инспектирования РФС во главе с Будогосским и завел, больше не кому.

      8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 августа 2017, 17:49

      С бардаком в судействе нужно точно заканчивать ! И начать - с Будогосского . Ты еще ВВ пожалуйся . Жалуются только те , кто ничего не делают !

      5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 августа 2017, 17:12

      Так че? Пеналя не было?

      1
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 10 августа 2017, 17:11

      1) Уволить Будогосского, т.к. он отвечает за плохое судейство; 2) больше привлекать молодых судей, не ангажированных, в т.ч. из низжих лиг; 3) если нет достаточно квалифицированных наших судей, то на важнейшие матчи приглашать иностранных арбитров!

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