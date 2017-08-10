Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Будогосский – о критике «Динамо» в адрес судей: «Надо заканчивать с этим бардаком»

Будогосский – о критике «Динамо» в адрес судей: «Надо заканчивать с этим бардаком»

10 августа 2017, 14:18
21

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на заявление московского «Динамо», которое обвинило российских арбитров в ангажированности. По словам функционера, он будет жаловаться Виталию Мутко.

«Что касается обвинений, думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком. Да, безусловно, можно говорить об ошибках судей, но никто не имеет права говорить об ангажированности наших ребят», – сказал Будогосский.

Напомним, что в матче пятого тура против «Ростова» в ворота «Динамо» назначили спорный пенальти.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Будогосский Андрей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FaTeK1945ru
1502364318
...я давно говорю,что надо заканчивать с бардаком в нашем футболе.Первым делом уволить Будогосского,Мутко и их опекунов и чем быстрее тем будет лучше для Российского футбола.
Ответить
bset
1502364363
Видеоповторы вводить нельзя, критиковать нельзя. Для кого эта игра? Для судей?
Ответить
Gullit 76
1502364375
Правильно! Пора заканчивать с Будогосским.
Ответить
Dgad
1502364825
А смотреть на клоунаду что происходит при попечительстве твоих судей можно и нужно, и слова никому вам сказать нельзя,
Ответить
acer2003
1502366127
С бардаком, это с судейством ?
Ответить
balaton78
1502373317
Чушь все это! Москва,Питер вечно ноют...позорище..Сколько от судей страдал Ростов,Урал все вдруг забыли...а тут прям обидели их...Весь матч отбивались и на судей пинают! Ростов был сильнее и по делу идет на третьем месте!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1502373786
Бесконечный разговор пока не введут видеоповторы.
Ответить
Непутриот
1502374284
1) Уволить Будогосского, т.к. он отвечает за плохое судейство; 2) больше привлекать молодых судей, не ангажированных, в т.ч. из низжих лиг; 3) если нет достаточно квалифицированных наших судей, то на важнейшие матчи приглашать иностранных арбитров!
Ответить
dok66
1502376548
С бардаком в судействе нужно точно заканчивать ! И начать - с Будогосского . Ты еще ВВ пожалуйся . Жалуются только те , кто ничего не делают !
Ответить
ilichkadr
1502377252
Интересно, а кто завел сей бардак? Департамента судейства и инспектирования РФС во главе с Будогосским и завел, больше не кому.
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Все новости
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
1
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
6
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
4
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
8
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
7
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
ФотоВ Европе исковеркали имя Радимова
Вчера, 21:55
11
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
18
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
66
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
Вчера, 21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
Вчера, 20:57
2
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 20:37
6
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
Вчера, 19:49
19
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 19:41
1
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:01
2
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
Вчера, 18:58
141
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
Вчера, 18:39
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+