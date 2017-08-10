Будогосский – о критике «Динамо» в адрес судей: «Надо заканчивать с этим бардаком»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на заявление московского «Динамо», которое обвинило российских арбитров в ангажированности. По словам функционера, он будет жаловаться Виталию Мутко.

«Что касается обвинений, думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком. Да, безусловно, можно говорить об ошибках судей, но никто не имеет права говорить об ангажированности наших ребят», – сказал Будогосский.

Напомним, что в матче пятого тура против «Ростова» в ворота «Динамо» назначили спорный пенальти.