Источник: Гарай перейдет в «Спартак» и будет получать 5 миллионов в год

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай договорился со «Спартаком» об условиях личного контракта. Об этом сообщило испанское издание AS. Согласно источнику, годовая зарплата футболиста составит 5 миллионов евро.

AS уточнило, что переговоры между клубами еще не завершены. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Гарай пополнил состав «летучих мышей» в августе 2016 года, перейдя из «Зенита» за 24 миллиона евро. В питерском клубе игрок сборной Аргентины провел два сезона, дважды выиграв Суперкубок России, по одному разу – чемпионат и Кубок страны.

В дебютном сезоне за «Валенсию» он принял участие в 33-х матчах, забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает финалиста ЧМ-2014 в 16 миллионов евро.

Ранее защитник отказался комментировать информацию о переходе в «Спартак».