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  • Источник: Гарай перейдет в «Спартак» и будет получать 5 миллионов в год

Источник: Гарай перейдет в «Спартак» и будет получать 5 миллионов в год

9 августа 2017, 23:33
12

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай договорился со «Спартаком» об условиях личного контракта. Об этом сообщило испанское издание AS. Согласно источнику, годовая зарплата футболиста составит 5 миллионов евро.

AS уточнило, что переговоры между клубами еще не завершены. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Гарай пополнил состав «летучих мышей» в августе 2016 года, перейдя из «Зенита» за 24 миллиона евро. В питерском клубе игрок сборной Аргентины провел два сезона, дважды выиграв Суперкубок России, по одному разу – чемпионат и Кубок страны.

В дебютном сезоне за «Валенсию» он принял участие в 33-х матчах, забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает финалиста ЧМ-2014 в 16 миллионов евро.

Ранее защитник отказался комментировать информацию о переходе в «Спартак».

Источник: AS
Россия. Премьер-лига Испания. Примера
Комментарии (12)
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ЮрецVDV
1502310919
Ну не верю я в это!
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Челнинец
1502311088
хороший защитник. но нужен ли он, лучше взять более молодого и перспективного!)
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сасас
1502312299
Как так??? Зенит але!!
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kotmyshka
1502313539
Жена затосковала по России:-)
Ответить
kos999
1502313555
мне бы 1%
Ответить
andreus20
1502313671
Жирновата утка
Ответить
paracetamol
1502313682
Тот ли это Гарай? Купили за 24, продают за 20, оценивают в 16. Может неспроста?
Ответить
КЭТиК
1502331668
Слишком высокая зарплата, остальные игроки Спартака будут недовольны
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Опорник84
1502334223
Стоит дорого в свои 30-лет, потом не перепродать, зарплата огромная! Что-то здесь не то!
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яйва-яйва
1502347138
Неплохой игрок!
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