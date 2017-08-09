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    Источник: Гарай перейдет в «Спартак» и будет получать 5 миллионов в год

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай договорился со «Спартаком» об условиях личного контракта. Об этом сообщило испанское издание AS. Согласно источнику, годовая зарплата футболиста составит 5 миллионов евро.

    AS уточнило, что переговоры между клубами еще не завершены. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

    Гарай пополнил состав «летучих мышей» в августе 2016 года, перейдя из «Зенита» за 24 миллиона евро. В питерском клубе игрок сборной Аргентины провел два сезона, дважды выиграв Суперкубок России, по одному разу – чемпионат и Кубок страны.

    В дебютном сезоне за «Валенсию» он принял участие в 33-х матчах, забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает финалиста ЧМ-2014 в 16 миллионов евро.

    Ранее защитник отказался комментировать информацию о переходе в «Спартак».

    Источник: AS

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    09.08.2017 23:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 августа 2017, 09:38

      Неплохой игрок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 августа 2017, 06:03

      Стоит дорого в свои 30-лет, потом не перепродать, зарплата огромная! Что-то здесь не то!

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 августа 2017, 05:21

      Слишком высокая зарплата, остальные игроки Спартака будут недовольны

      1
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 00:21

      Тот ли это Гарай? Купили за 24, продают за 20, оценивают в 16. Может неспроста?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > paracetamol 10 августа 2017, 13:36

      что-то тут не так, вопросов много,может двойная бухгалтерия

      0
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      Рейтинг: +43

      andreus20 10 августа 2017, 00:21

      Жирновата утка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      kos999 10 августа 2017, 00:19

      мне бы 1%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 августа 2017, 00:18

      Жена затосковала по России:-)

      3
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      Рейтинг: +439

      сасас 9 августа 2017, 23:58

      Как так??? Зенит але!!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 августа 2017, 23:47

      Хороший защ, но ему всё-таки 30, поэтому такая зарплата и сумма трансфера слишком рискованны...хотя...

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 августа 2017, 23:38

      хороший защитник. но нужен ли он, лучше взять более молодого и перспективного!)

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