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    РФПЛ. «Рубин» в меньшинстве не удержал победу над «Локомотивом»

    «Локомотив» вырвал ничью в выездном матче с «Рубином» в рамках пятого тура РФПЛ. В ответ на гол Рифата Жемалетдинова точным ударом отметился Соломон Кверквелия.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 62 (с пенальти); 1:1 – Кверквелия, 90+1.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов (Кузьмин, 83), Оздоев, М'Вила, Жемалетдинов (Сонг, 67), Азмун, Жонатас.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Игнатьев, Баринов (Корян, 68), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

    Предупреждения: Азмун, 36; Жонатас, 38; Рыжиков, 90+3 – Ал. Миранчук, 38; Денисов, 51; Игнатьев, 84.

    Удаление: Жонатас, 53.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 21:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 10 августа 2017, 07:50

      Рука Бердыева всё больше видна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 августа 2017, 22:49

      Рубин молодцы. Уже чувствуется рука Бикеевича

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 9 августа 2017, 22:45

      Не устаю огорчаться травме Ари, всё же на данный момент он очень важен для "Локо", по сути единственный нап и достаточно высококлассный.

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 9 августа 2017, 22:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какое же все таки гомно Соломон! Тебя надо было не в локо отдавать а Нижнекамск отправить на воспитание. Гол праздновал как будто тебе в бутсы вся команда год ссала и заставляла в них играть. А ведь тебя не понятно откуда в 17 лет вытащил клуб, воспитал и вывел в большой футбол. Сегодня ты в душу всем болелам Рубина насрал, и нет тебе не какого оправдания п@донок!

      -6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 августа 2017, 22:05

      блятьвредители, что Азмун, что Гранат

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > семёнычев 9 августа 2017, 22:40

      Нормально! Пусть так и дальше играют крысы вонючие!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 августа 2017, 22:04

      Достойная игра Рубина в меньшенстве....молодцы!!!!

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