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  • РФПЛ. «Рубин» в меньшинстве не удержал победу над «Локомотивом»

РФПЛ. «Рубин» в меньшинстве не удержал победу над «Локомотивом»

9 августа 2017, 21:58
7

«Локомотив» вырвал ничью в выездном матче с «Рубином» в рамках пятого тура РФПЛ. В ответ на гол Рифата Жемалетдинова точным ударом отметился Соломон Кверквелия.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 62 (с пенальти); 1:1 – Кверквелия, 90+1.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов (Кузьмин, 83), Оздоев, М'Вила, Жемалетдинов (Сонг, 67), Азмун, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Игнатьев, Баринов (Корян, 68), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

Предупреждения: Азмун, 36; Жонатас, 38; Рыжиков, 90+3 – Ал. Миранчук, 38; Денисов, 51; Игнатьев, 84.

Удаление: Жонатас, 53.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Жемалетдинов Рифат
Комментарии (7)
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a-rakhmatov
1502305471
Достойная игра Рубина в меньшенстве....молодцы!!!!
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семёнычев
1502305511
блятьвредители, что Азмун, что Гранат
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GammiD
1502306634
Какое же все таки гомно Соломон! Тебя надо было не в локо отдавать а Нижнекамск отправить на воспитание. Гол праздновал как будто тебе в бутсы вся команда год ссала и заставляла в них играть. А ведь тебя не понятно откуда в 17 лет вытащил клуб, воспитал и вывел в большой футбол. Сегодня ты в душу всем болелам Рубина насрал, и нет тебе не какого оправдания п@донок!
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Dammit
1502307936
Не устаю огорчаться травме Ари, всё же на данный момент он очень важен для "Локо", по сути единственный нап и достаточно высококлассный.
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Decorhome
1502308190
Рубин молодцы. Уже чувствуется рука Бикеевича
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Hasanino
1502340619
Рука Бердыева всё больше видна
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