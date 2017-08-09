РФПЛ. «Рубин» в меньшинстве не удержал победу над «Локомотивом»

«Локомотив» вырвал ничью в выездном матче с «Рубином» в рамках пятого тура РФПЛ. В ответ на гол Рифата Жемалетдинова точным ударом отметился Соломон Кверквелия.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 62 (с пенальти); 1:1 – Кверквелия, 90+1.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов (Кузьмин, 83), Оздоев, М'Вила, Жемалетдинов (Сонг, 67), Азмун, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Игнатьев, Баринов (Корян, 68), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

Предупреждения: Азмун, 36; Жонатас, 38; Рыжиков, 90+3 – Ал. Миранчук, 38; Денисов, 51; Игнатьев, 84.

Удаление: Жонатас, 53.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ