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    Гранквист: «Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил»

    Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист выразил надежду, что ему удастся принять участие на чемпионате мира, который пройдет в 2018 году в России. Игрок «Краснодара» признался, что остался впечатлен уровнем Кубка конфедераций-2017.

    «Лично я принимал участие в трех чемпионатах Европы, но еще никогда не играл на чемпионате мира – а ведь для любого футболиста сборной это самый важный турнир. Было бы ужасно обидно упустить шанс и снова остаться за бортом ЧМ. Тем более что он пройдет в России, где я выступаю на протяжении последних четырех лет.

    Меня не волнует, в каких городах придется играть, тут по всей стране построены отличные новые стадионы. Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил, а чемпионат мира, уверен, станет еще большим успехом. Очень хочется верить, что мы тоже примем участие в этом празднике. Выход на ЧМ стал бы глотком свежего воздуха для шведского футбола», – сказал Гранквист.

    Источник: ФИФА

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    09.08.2017 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 16:32

      Швеция вряд-ли туда попадёт.

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