Гранквист: «Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил»

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист выразил надежду, что ему удастся принять участие на чемпионате мира, который пройдет в 2018 году в России. Игрок «Краснодара» признался, что остался впечатлен уровнем Кубка конфедераций-2017.

«Лично я принимал участие в трех чемпионатах Европы, но еще никогда не играл на чемпионате мира – а ведь для любого футболиста сборной это самый важный турнир. Было бы ужасно обидно упустить шанс и снова остаться за бортом ЧМ. Тем более что он пройдет в России, где я выступаю на протяжении последних четырех лет.

Меня не волнует, в каких городах придется играть, тут по всей стране построены отличные новые стадионы. Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил, а чемпионат мира, уверен, станет еще большим успехом. Очень хочется верить, что мы тоже примем участие в этом празднике. Выход на ЧМ стал бы глотком свежего воздуха для шведского футбола», – сказал Гранквист.