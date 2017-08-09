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    Бышовец: «Манчини рассчитывает на Дзюбу, ему нет нужды уезжать в Турцию»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита». Сегодня появилась информация, что на российского форварда претендует «Фенербахче».

    «Возможность перехода Артема Дзюбы в «Фенербахче» очень трудно оценить. Сейчас вокруг Артема ходит много разговоров, все обсуждают его игру и отсутствие в стартовом составе.

    Я склонен считать, что Роберто Манчини рассчитывает на Дзюбу. Если это так, то Артем точно останется в «Зените», ему нет нужды уезжать в Турцию», — сказал Бышовец.

    Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2017 15:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +489

      mikitka 9 августа 2017, 16:42

      Дзюбе пора в Казахстан к Аршавину... там от него будет результат

      1
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    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 9 августа 2017, 16:12

      Я склонен считать, что Бышовец возглавит Реал.

      2
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      Рейтинг: +133

      Rtu 9 августа 2017, 15:29

      Кто-то посчитает глупостью,но ребята Артёму пойдёт АПЛ,а именно Эвертон ! Вместо Лукаку,он бы смог!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Rtu 9 августа 2017, 15:50

      Смог бы,если ребячество оставит и начнет пахать

      1
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