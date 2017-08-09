Бышовец: «Манчини рассчитывает на Дзюбу, ему нет нужды уезжать в Турцию»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита». Сегодня появилась информация, что на российского форварда претендует «Фенербахче».

«Возможность перехода Артема Дзюбы в «Фенербахче» очень трудно оценить. Сейчас вокруг Артема ходит много разговоров, все обсуждают его игру и отсутствие в стартовом составе.

Я склонен считать, что Роберто Манчини рассчитывает на Дзюбу. Если это так, то Артем точно останется в «Зените», ему нет нужды уезжать в Турцию», — сказал Бышовец.

Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации