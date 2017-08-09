Мбаппе согласился на переход в «ПСЖ»

Если бы они остановились на Неймаре - я бы понял. А сейчас у меня все больше и больше предчувствий, что они закончат как Анжи и Динамо.
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе дал согласие на переход в «ПСЖ», сообщает Telefoot. На его решение повлиял недавний трансфер Неймара из «Барселоны».
Также определенное влияние на 18-летнего футболиста оказал звонок президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, который уже месяц находится на связи с семьей форварда. Ранее сообщалось, что Мбаппе выбирает между переходом в «Реал», «Барселону» и «Манчестер Сити».
На данный момент сообщается, что стороны не могут прийти к общему знаменателю относительно суммы трансфера.