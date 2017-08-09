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    Мбаппе согласился на переход в «ПСЖ»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе дал согласие на переход в «ПСЖ», сообщает Telefoot. На его решение повлиял недавний трансфер Неймара из «Барселоны».

    Также определенное влияние на 18-летнего футболиста оказал звонок президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, который уже месяц находится на связи с семьей форварда. Ранее сообщалось, что Мбаппе выбирает между переходом в «Реал», «Барселону» и «Манчестер Сити».

    На данный момент сообщается, что стороны не могут прийти к общему знаменателю относительно суммы трансфера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 09:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 9 августа 2017, 12:47

      Если бы они остановились на Неймаре - я бы понял. А сейчас у меня все больше и больше предчувствий, что они закончат как Анжи и Динамо.

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      Рейтинг: +24996

      bset 9 августа 2017, 11:15

      Для 18-летнего парня - это грамотное решение. ПСЖ сейчас превращается в топ-клуб, при этом не надо уезжать куда-то далеко семьи.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > bset 9 августа 2017, 12:59

      Они уже с 11-го года топ, а сейчас если за Неймаром и Мбаппе купят - будут реально на победу в ЛЧ претендовать.

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      Рейтинг: +24996

      bset > xLINDAx 9 августа 2017, 13:54

      Если смотреть по результатам, еще все-таки не топ. Но уже близки.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > bset 9 августа 2017, 14:44

      Ну, значит, у нас разные понятия "топовости" команд просто...С того времени - 4-х кратные чемпионы Франции, 4 вылета в 1/4 ЛЧ при равной борьбе и один в 1/8 в известном всем "странном" противостоянии с Барсой - это не топ то есть? Получается топ - это те, кто выходят только в 1/2 и финал? Это всего 4 команды...

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      Рейтинг: +24996

      bset > xLINDAx 9 августа 2017, 15:25

      Ну может я не так выразился, говоря "топ-клуб". Я имел ввиду нечто большее. Что-то типа Барселоны, когда она громила все и вся. Вот к этому приближаются парижане, если смотреть на их покупки.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > bset 9 августа 2017, 16:09

      Так-то да..если Ди Марию с Кавани сохранят ещё, (а Вератти уже не переходит), то полуфинал и даже финал неожиданностью не будут..посмотрим - будет жарко, а если ещё весной жребий с Барсой сведёт..мм - красота будет).

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 августа 2017, 10:44

      ПСЖ я так понял хочет при любых раскладах получить трансферный бан!

      6
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 августа 2017, 10:42

      ПСЖ будет сила

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 августа 2017, 10:36

      Так только в России можно - купить всех и выиграть всё. Потому что на поле выходят не деньги. Но в России можно для страховки купить ещё и само чемпионство, а в Европе всё не так просто. Нет, чемпионами Франции они станут. Но в еврокубках "кошельков" частенько показательно имеют. И это правильно.

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > momwig_ 13 августа 2017, 10:53

      Анжи вспомни, бабок вложили до хера, много чего выйграли??

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 августа 2017, 09:41

      Зря, надо годок еще в Монако отпахать на прежнем уровне, тогда можно и в ПСЖ и в Реал..

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 9 августа 2017, 09:34

      сначала Неймар, потом Мбапе....неужели Гном и Кристинка без трофеев в этом году будут!?)

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      Рейтинг: +324

      hellkid > KLIM777 9 августа 2017, 10:07

      до полуфинала ЛЧ максимум дотянут

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > KLIM777 9 августа 2017, 11:11

      если опираться на прошлый сезон - то да. Но сейчас они ОЧЕНЬ Сильно усилились. И тренер у них не дно. А БАсре с судьей сказочно повезло, хоть и круты были в тот матч, но не дать ПСЖ пендаль, не засчитать гол ПСЖ, зато Барсе - на два пендаля, голы из офсайдов))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Cubinec1989 9 августа 2017, 11:16

      ну теперь без Неймара с 0-5 даже с судьей вместе не отыграются . . .

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 августа 2017, 09:33

      ПСЖ ща закупится, а потом им года на 2 запрятят трансферы проводить, всё правильно делают

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 августа 2017, 09:26

      Опять деньги берут верх !Спортивные принципы давно потерялись ....

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