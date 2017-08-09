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    Алексей Миранчук: «Понимал, что не нужно уходить из «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признался, что в момент возможного ухода из команды понимал, что на новом месте работы не будет чувствовать себя счастливым. Ранее сообщалось, что футболист имел договоренность с «Рубином», а также серьезный интерес со стороны «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

    «Головой я все равно понимал: не нужно уходить из «Локомотива». Складывалось ощущение, что сердце не будет принадлежать новому клубу, буду чувствовать себя некомфортно и начнутся проблемы. В итоге решил остаться и очень рад, что вышло именно так.

    Ари нам, конечно, не хватает. Тяжело без него, но это футбол, нужно двигаться дальше. Никто не застрахован от таких происшествий. Надеюсь, в скором времени он восстановится. Следим за Ари, поддерживаем, интересуемся, как у него дела.

    По его инстаграму видно, что он делает упражнения, восстанавливается потихоньку. Ари тоже за нами следит – поздравляет с победами, желает продолжения успешной серии и хочет поскорее вернуться в строй. Мы очень ждем его!» – сказал Миранчук.

    Напомним, что Ари получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Он перенес операцию на колене, восстановление займет длительное время. По предварительным данным – футболист выбыл до конца года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2017 08:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2017, 13:41

      Ари нужно было раньше делать операцию. а не ставить его на игру с ЦСКА. Семин
      никогда не считался со здоровьем своих игроков.

      0
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 9 августа 2017, 11:56

      И правильно сделал что не ушел

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 10:23

      Локо срочно нужен нап - Дзюба в самый раз.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Gullit 76 9 августа 2017, 16:56

      да как бы это смешно не звучало от этого выиграют обе стороны учитывая что у Кокорина поперно Дзюбе надо вспоминать свою аренду в ростов его тогда в начеле тоже поперло

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      Рейтинг: +12

      Bur-bon > Gullit 76 9 августа 2017, 18:01

      да какой Дзюба? Больше чем уверен- результативность от него не поменяется. лучше Коряна наигрывать-больше толку выйдет

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 9 августа 2017, 09:19

      Красава!

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