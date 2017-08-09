Алексей Миранчук: «Понимал, что не нужно уходить из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признался, что в момент возможного ухода из команды понимал, что на новом месте работы не будет чувствовать себя счастливым. Ранее сообщалось, что футболист имел договоренность с «Рубином», а также серьезный интерес со стороны «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

«Головой я все равно понимал: не нужно уходить из «Локомотива». Складывалось ощущение, что сердце не будет принадлежать новому клубу, буду чувствовать себя некомфортно и начнутся проблемы. В итоге решил остаться и очень рад, что вышло именно так.

Ари нам, конечно, не хватает. Тяжело без него, но это футбол, нужно двигаться дальше. Никто не застрахован от таких происшествий. Надеюсь, в скором времени он восстановится. Следим за Ари, поддерживаем, интересуемся, как у него дела.

По его инстаграму видно, что он делает упражнения, восстанавливается потихоньку. Ари тоже за нами следит – поздравляет с победами, желает продолжения успешной серии и хочет поскорее вернуться в строй. Мы очень ждем его!» – сказал Миранчук.

Напомним, что Ари получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Он перенес операцию на колене, восстановление займет длительное время. По предварительным данным – футболист выбыл до конца года.