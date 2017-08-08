Манчини не взял Ивановича и Гарсию на матч с «Уралом», Краневиттер полетел в Екатеринбург

Сегодня «Зенит» отправился в Екатеринбург на встречу пятого тура РФПЛ с «Уралом». Главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не взял на матч защитника Бранислава Ивановича и хавбека Хави Гарсию.

Также в поединке со «шмелями» не примет участия защитник Игорь Смольников, дисквалифицированный сегодня на две игры за удаление в матче со «Спартаком».

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Денис Терентьев, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Максим Карпов, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Олег Шатов, Жулиано.

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

Матч «Урал» – «Зенит» состоится в среду, 9 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.