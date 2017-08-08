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    Манчини не взял Ивановича и Гарсию на матч с «Уралом», Краневиттер полетел в Екатеринбург

    Сегодня «Зенит» отправился в Екатеринбург на встречу пятого тура РФПЛ с «Уралом». Главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не взял на матч защитника Бранислава Ивановича и хавбека Хави Гарсию.

    Также в поединке со «шмелями» не примет участия защитник Игорь Смольников, дисквалифицированный сегодня на две игры за удаление в матче со «Спартаком».

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Денис Терентьев, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Максим Карпов, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Олег Шатов, Жулиано.

    Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

    Матч «Урал» – «Зенит» состоится в среду, 9 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.08.2017 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 8 августа 2017, 19:11

      так и лимит еще никто не отменял....

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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 8 августа 2017, 18:30

      Ребята порвите этих шмелей!!!

      2
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