Кечинов: «Пока отставание «Спартака» от «Локомотива» и «Зенита» не выглядит критическим»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что пока рано говорить о проваленном сезоне красно-белых. По его словам, первые выводы можно будет сделать после завершения трети чемпионата.

«Не думаю, что стоит акцентировать внимание на месте команды в турнирной таблице после четырех сыгранных туров. Первые выводы можно будет делать после хотя бы 10 сыгранных матчей. Пока отставание от «Локомотива» и «Зенита» не выглядит критическим», – сказал Кечинов.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.