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    Кечинов: «Пока отставание «Спартака» от «Локомотива» и «Зенита» не выглядит критическим»

    Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что пока рано говорить о проваленном сезоне красно-белых. По его словам, первые выводы можно будет сделать после завершения трети чемпионата.

    «Не думаю, что стоит акцентировать внимание на месте команды в турнирной таблице после четырех сыгранных туров. Первые выводы можно будет делать после хотя бы 10 сыгранных матчей. Пока отставание от «Локомотива» и «Зенита» не выглядит критическим», – сказал Кечинов.

    После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Известия

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    08.08.2017 10:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 августа 2017, 20:07

      Спартак должен встрепенуться и спуститься наконец то с небес на грешную землю! Хорош праздновать победу, пора пахать!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 13:02

      Зенит умеет ликвидировать свои отрывы.

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      Рейтинг: +17807

      ilichkadr > Дядя Серёжа 8 августа 2017, 13:29

      С такой скамейкой навряд ли, а Спартаку хватит и 3-4-х туров, чтобы отставание стало критическим. Надо ЛЧ сливать иначе труба, не вытянут на 2 фронта.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ilichkadr 8 августа 2017, 16:47

      все бы сливали нахрена вы тогда рветесь в лч слить чтобы стать чемпионами а потом опять сливать такая логика ?

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      Рейтинг: +17807

      ilichkadr > anri1703 8 августа 2017, 18:16

      Про всех не скажу, но для наших команд ЛЧ это "не по Сеньке шапка",. Поэтому рвемся, чтобы заработать бабла. Логика проста: в ЛЧ на халяву получить бабло за участие, поскольку проект коммерческий. Максимально сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Наглядный пример ранее сказанному -ЦСКА.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 12:30

      Полностью согласен-главное верить.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 8 августа 2017, 12:10

      Ключевое слово "пока"

      1
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