Деулофеу назвал футболистов «Шапекоэнсе» настоящими героями

Нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу после товарищеского матча с «Шапекоэнсе» в рамках Кубка Жоана Гампера признался, что остался доволен взаимодействиями с партнерами по команде. Сама игра закончилась со счетом 5:0 в пользу каталонцев.

«Футболисты «Шапекоэнсе» настоящие герои. При воспоминании о том, что произошло с командой, наворачиваются слезы.

Игра? Я остался доволен нашим взаимопониманием с партнерами на поле. Теперь нужно повторить то же самое в матче с «Реалом» в воскресенье.

Месси? Играть с ним – это что-то невероятное. Надеюсь, у меня будет еще много таких дней, как этот», – заявил после матча футболист.

Матч за Суперкубок Испании «Барселона» – «Реал» пройдет 13 августа.