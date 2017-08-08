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    Деулофеу назвал футболистов «Шапекоэнсе» настоящими героями

    Нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу после товарищеского матча с «Шапекоэнсе» в рамках Кубка Жоана Гампера признался, что остался доволен взаимодействиями с партнерами по команде. Сама игра закончилась со счетом 5:0 в пользу каталонцев.

    «Футболисты «Шапекоэнсе» настоящие герои. При воспоминании о том, что произошло с командой, наворачиваются слезы.

    Игра? Я остался доволен нашим взаимопониманием с партнерами на поле. Теперь нужно повторить то же самое в матче с «Реалом» в воскресенье.

    Месси? Играть с ним – это что-то невероятное. Надеюсь, у меня будет еще много таких дней, как этот», – заявил после матча футболист.

    Матч за Суперкубок Испании «Барселона» – «Реал» пройдет 13 августа.

    Источник: Marca

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    08.08.2017 08:14
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