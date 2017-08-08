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  • Рейнгольду было противно смотреть на футбол «Спартака», показанный в Санкт-Петербурге

Рейнгольду было противно смотреть на футбол «Спартака», показанный в Санкт-Петербурге

8 августа 2017, 06:45
14

Бывший советский футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал единственным виновным в неудачном старте столичного клуба главного тренера команды Массимо Карреру.

«В провале «Спартака» виноват только Каррера. Он готовил команду к сезону. Я предупреждал ребят: хватит чемпионствовать, пора выходить на работу и начинать вкалывать.

Но вообще я рад, что вчера случилось это поражение, весьма зрелищно. Но не могу не отметить: было противно смотреть, как «Спартак» играет в футбол», – заявил ветеран.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (14)
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Одинокий волк Маквейд
1502164692
Дедушка опять пукнул в танке и будет считать количество комментов.
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Garrincha58
1502165695
Спартак играл не плохо,но ошибки отдельных игроков повлияли на результат особенно с учетом того что у Зенита все залетало такое бывает не всегда, это был не день Спартака,а Рейнгольд всегда недоволен понятное дело старость не радость тут уж ничего не поделаешь ворчит старче,но в чем то Каррера конечно виноват,я думаю в выбранной тактике надо было сыграть строго от обороны и тогда уже у Зенита были бы проблемы,а так именно Зенит сыграл на контратаках и подловил Спартак несколько раз
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_Аналитик_
1502168496
После второго гола Спартак расклеился, только отдельные игроки бились до конца,ну а Зениту нужно было реабилитироваться перед своими болельщика за поражение от израильтян и у него это получилось
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77SAM
1502169942
Нормальная игра, много голов и много "очень профессиональных"комментов от тех, кого в их игровом прошлом так же критиковали..*.ЗЕНИТ**** с ПОБЕДОЙ ! ! !
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mihail200606
1502170950
Он еще и с игроками общается??)) а они не поймут наверное че за дед ворчливый шляется по базе...
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Smoking_dog
1502176212
Попова на банку за такую игру ,почему ананидзе нет,снова травма?комбаров и ещенко,стараются ,но они медленные и легкочитаемые,самедов сбааил,джикия переоценён и на топовый уровень выйдет только через пару лет,зобнин только выйдя на пик формы,сломался,промес немного звездит,зе луишь не в оптимальной.ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ
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Catastrofa
1502176532
А очень многим противно читать твои маразматические комменты !
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zlobny_zenitos
1502178297
На мой взгляд слишком эмоционально...ничего страшного не случилось. Еще 26 туров впереди и ничего не ясно. А я как болельщик Зенита, который был на стадионе скажу так. Спартак нормально играл 1 тайм и моменты были, первый гол простейшая ошибка, но и это не портило все...смотрелась игра... Да, соглашусь, Попов провалил матч, Комбаров никак не заиграет стабильно...Самедов серенький матч выдал, НО даже при 1:0 было все нормально. Если бы мы не забили второй "в раздевалку" (также из за ошибки индивидуальной), то не известно как бы второй тайм складывался...были моменты хорошие у Спартака и Лунев тащил...и Промес смазал по пустым... На мой взгляд в целом в воскресенье у нас получилась лучше игра в середине поля...и все...Надо Спартаку решить вопрос с Глушаковым по зп, мне кажется это тоже повлияло на его игру... А так вообще считаю, что паники быть не должно никакой.
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Tajik-za Zenit
1502180858
До матча говорил спартак порвет Зенит
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VSt
1502230015
Как противно? А обещал, что Спартак порвет Зенит, что Зенит - несостоятельная команда. Хоть бы объяснил, почему так жестко в прогнозе ошибся.
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