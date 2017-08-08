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    Рейнгольду было противно смотреть на футбол «Спартака», показанный в Санкт-Петербурге

    Бывший советский футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал единственным виновным в неудачном старте столичного клуба главного тренера команды Массимо Карреру.

    «В провале «Спартака» виноват только Каррера. Он готовил команду к сезону. Я предупреждал ребят: хватит чемпионствовать, пора выходить на работу и начинать вкалывать.

    Но вообще я рад, что вчера случилось это поражение, весьма зрелищно. Но не могу не отметить: было противно смотреть, как «Спартак» играет в футбол», – заявил ветеран.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2017 06:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 августа 2017, 01:06

      Как противно? А обещал, что Спартак порвет Зенит, что Зенит - несостоятельная команда. Хоть бы объяснил, почему так жестко в прогнозе ошибся.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 августа 2017, 11:27

      До матча говорил спартак порвет Зенит

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 10:44

      На мой взгляд слишком эмоционально...ничего страшного не случилось. Еще 26 туров впереди и ничего не ясно. А я как болельщик Зенита, который был на стадионе скажу так. Спартак нормально играл 1 тайм и моменты были, первый гол простейшая ошибка, но и это не портило все...смотрелась игра... Да, соглашусь, Попов провалил матч, Комбаров никак не заиграет стабильно...Самедов серенький матч выдал, НО даже при 1:0 было все нормально. Если бы мы не забили второй "в раздевалку" (также из за ошибки индивидуальной), то не известно как бы второй тайм складывался...были моменты хорошие у Спартака и Лунев тащил...и Промес смазал по пустым... На мой взгляд в целом в воскресенье у нас получилась лучше игра в середине поля...и все...Надо Спартаку решить вопрос с Глушаковым по зп, мне кажется это тоже повлияло на его игру... А так вообще считаю, что паники быть не должно никакой.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > zlobny_zenitos 8 августа 2017, 12:24

      Зенит за счёт бОльшего желания и прессинга выиграл большинство единоборств-вот залог успеха

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 8 августа 2017, 10:15

      А очень многим противно читать твои маразматические комменты !

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 8 августа 2017, 10:10

      Попова на банку за такую игру ,почему ананидзе нет,снова травма?комбаров и ещенко,стараются ,но они медленные и легкочитаемые,самедов сбааил,джикия переоценён и на топовый уровень выйдет только через пару лет,зобнин только выйдя на пик формы,сломался,промес немного звездит,зе луишь не в оптимальной.ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2017, 08:42

      Он еще и с игроками общается??)) а они не поймут наверное че за дед ворчливый шляется по базе...

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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 августа 2017, 08:25

      Нормальная игра, много голов и много "очень профессиональных"комментов от тех, кого в их игровом прошлом так же критиковали..*.ЗЕНИТ**** с ПОБЕДОЙ ! ! !

      2
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 8 августа 2017, 08:01

      После второго гола Спартак расклеился, только отдельные игроки бились до конца,ну а Зениту нужно было реабилитироваться перед своими болельщика за поражение от израильтян и у него это получилось

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус > _Аналитик_ 8 августа 2017, 08:05

      Неважно выглядели все, кроме Джикии, пожалуй

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2017, 07:14

      Спартак играл не плохо,но ошибки отдельных игроков повлияли на результат особенно с учетом того что у Зенита все залетало такое бывает не всегда, это был не день Спартака,а Рейнгольд всегда недоволен понятное дело старость не радость тут уж ничего не поделаешь ворчит старче,но в чем то Каррера конечно виноват,я думаю в выбранной тактике надо было сыграть строго от обороны и тогда уже у Зенита были бы проблемы,а так именно Зенит сыграл на контратаках и подловил Спартак несколько раз

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > Garrincha58 8 августа 2017, 07:47

      так они и играли от обороны до 1 пропущенного... только 30 минут в пустую выкинули...
      Не может команда играть от обороны с такой защитой(((
      Нам надо играть в наш футбол, а не то, что показывали в 1м тайме...
      Зачем вот Попова поставили непонятно... Зе в разы лучше... да, пуляет по воробьям как Кержаков, но в атаке сильно нагнетает оборону соперника...
      Ну да ладно, забыть и двигаться дальше...

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Кинстифа 8 августа 2017, 07:56

      Зе однозначно был бы полезнее Попова, но что теперь.

      -1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 06:58

      Дедушка опять пукнул в танке и будет считать количество комментов.

      -3
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