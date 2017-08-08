Рейнгольду было противно смотреть на футбол «Спартака», показанный в Санкт-Петербурге

Бывший советский футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал единственным виновным в неудачном старте столичного клуба главного тренера команды Массимо Карреру.

«В провале «Спартака» виноват только Каррера. Он готовил команду к сезону. Я предупреждал ребят: хватит чемпионствовать, пора выходить на работу и начинать вкалывать.

Но вообще я рад, что вчера случилось это поражение, весьма зрелищно. Но не могу не отметить: было противно смотреть, как «Спартак» играет в футбол», – заявил ветеран.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.