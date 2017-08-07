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  • Ловчев считает Карреру одним из главных виновников кризиса «Спартака»

Ловчев считает Карреру одним из главных виновников кризиса «Спартака»

7 августа 2017, 21:23
36

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера является главной причиной кризиса московского клуба на старте сезона.

На данный момент красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. После четырех туров действующий чемпион страны дважды сыграл вничью, потерпел одно поражение и одержал одну победу.

«Возможно, главный тренер один из главных виновников нынешнего положения. Я еще весной говорил, что мотивация – это хорошо, голы на последних минутах – отлично. Но я тогда говорил и повторю сейчас – я не вижу у «Спартака» игры. Не вижу, как команда прибавила в обороне, кроме пластания в подкатах.

Возьмем нападающих – они между собой не взаимодействуют, не дополняют друг друга. И за прошедший год ситуация в этом плане не изменилась в лучшую сторону. В передней линии игроки не являются командой, они являются индивидуально сильными футболистами, которые в одиночку могут решить тот или иной момент. Кто-то спросит: «А как же победа над «Краснодаром»? Ребята, побойтесь бога. Победа была достигнута не в результате коллективного футбола, голы были забиты с пенальти и со штрафного.

И еще в прошлом сезоне был фарт, несколько важных голов забивались на последних минутах, но сейчас фарт пропал. Ведь и «Динамо» в первом туре могли дожать, и в «Уфе» были моменты. И вот команда потеряла четыре важных очка на старте, а это уже совсем другое психологическое состояние», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (36)
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Кирилл_18
1502130462
не топлю за Спартак, но в прошлом сезоне игра их нравилась. Сейчас синдром второго сезона, психология. Думаю, выровнят игру
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oyabun
1502130842
Что за манера, как только малейшие проблемы, так топить тренера! Всё равно лучше Карреры в последние годы у нас не было, и на фоне скудного финансирования от Федуна, нескоро ещё и будет лучшего тренера. Ну вот убери сейчас Карреру и что дальше? Ругать все умеют, а как чего путного предложить..
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sochi-2013
1502131811
Не Каррера виноват. Федун чем думал, когда назначил его главным тренером? Тренера защитников, не справившимся со своей задачей, не имеющего своего стиля, не ......... сплошное НЕ! За то что итальянец и по дешевке? За Спартак обидно.
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insider_retro
1502133460
Хорошо, когда есть событИйные матчи!... Сразу появляется масса специалистов и им подобных, готовых оценить каждый вздох защитника, каждый удар нападающего и каждое мановение руки тренера!!... Помощи никакой от этих вздохов и экивоков, но возни и прогнозной критики завались... Только многие потом ошибаются!... "Ошибки — это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла..." (Харуки Мураками)
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семёнычев
1502133757
А я не эксперт, а просто зритель,даже не болельщик,в полном смысле этого слова... Впрочем на этом сайте болельщиков не больше десятка,в основном крикуны и беспонтовые лошары, считающие что чем круче обзовёшь болельщика другой команды, тем круче твоя... Так вот, мне кажется, что Спартак в прошлом сезоне просто обалдел от удачи и все решили, что это пришло мастерство высшего уровня... Уверовав в эту глупость,Спартак пожинает плоды... Промес переписывается с Дзюбой.. Про Глушакова вообще молчу.. Не надо тратить силы на интервью, силы моральные, я имею ввиду... Кричать перед игрой,какой Спартак сделает бифштекс из Зенита- занятие не самое лучшее.. Лучше по-тихому,молча попытаться это сделать,никого не предупреждая... И хорош уже праздновать и понты гнуть.. Работать надо...
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slavа0508
1502134907
Виновник не виновник,,,,А мы дожили до чемпионства ,а я уже не ждал уже годков не мало только за это можно сказать спасибо Каррере,,,,А то что Зенит выиграл не удивительно,,,,просто банально у них состав намного сильней,,,,,,,только посмотрите кто у них на лавке сидит,,,,а из Спартака Каррера выжил в том году всё что можно было и в этом году нужно было реальное уселение ,,,,а где ОНО???
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ivanthebest
1502134974
Хорош тут гнать на Массимо. Из 4 матчей Спартак 3 играл на выезде. Выездные игры не самое сильное звено Спартака. Из этих 3 матчей, объективно плохая игра была с зиной, и то не на 5-1, просто так получилось... у зины залетело всё что можно и даже больше... Исход справедлив, но не счёт... С Динамо не додавили и не повезло, Уфу могли обыграть... Из этих 3 выездных матчей с неудобными соперниками, набрали да, 2 очка, но могли и 6, тогда уже никто в сторону Карреры не дышал... Это футбол и не нужно кидаться ..овном после нескольких не особо удачных матчей... Чемп длинный, ещё всё можно наверстать.
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bset
1502135816
Ну все, теперь Каррера - худший тренер за всю историю Спартака. Эти эксперты похуже глоров.
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Psih86
1502136468
Сколько можно Спарток,спарток,одно и тоже....Отымели Ваш спарток,успокойтесь;-)
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мы_не_рабы
1502138208
Началось! Что, надо посыпать голову пеплом и вспомнить про "багаж Аленичева"? Да, надо признать, что Манчини переиграл Карреру, использовав слабость крайних защитников и то, что те освобождали зоны, убегая в атаку. Возможно Каррера ошибся оставив только одного нападающего. Но разве Каррера заставляет Фернандо играть пяткой в простой ситуации и привозить гол в свои ворота? Или на последних секундах тайма обрезать всю защитную линию и останавиться, глядя как боковой судья поднял флажок? Вообщем все были "хороши", да и Ребров не выручил. Зенит был объективно сильнее в этой игре и удача была на стороне хозяев. По игре с Краснодаром. Г-н Ловчев наверное её не смотре. То, что Спартак делал с Краснодаром во втором тайме, напоминало то, что делал Зенит со Спартаком. И если бы у Спартака летело всё в игре с Краснодаром , как у Зенита, то счёт был бы таким же крупным. А пенальти и штрафной - это составляющая игры, так же как и угловой и ошибки вратарей. Г-н Ловчев противник иностранных тренеров - отсюда и все его рассуждения. Да, поражение очень болезненное, и вызывает беспокойство перед ЛЧ. Но мы любим свою команду и будем всегда её поддерживать и плевать мне на разных экспертов вроде Ловчева! Спартак такая команда - её или любят горячо или ненавидят! Равнодушных к ней нет. И это здорово!
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