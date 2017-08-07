Ловчев считает Карреру одним из главных виновников кризиса «Спартака»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера является главной причиной кризиса московского клуба на старте сезона.

На данный момент красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. После четырех туров действующий чемпион страны дважды сыграл вничью, потерпел одно поражение и одержал одну победу.

«Возможно, главный тренер один из главных виновников нынешнего положения. Я еще весной говорил, что мотивация – это хорошо, голы на последних минутах – отлично. Но я тогда говорил и повторю сейчас – я не вижу у «Спартака» игры. Не вижу, как команда прибавила в обороне, кроме пластания в подкатах.

Возьмем нападающих – они между собой не взаимодействуют, не дополняют друг друга. И за прошедший год ситуация в этом плане не изменилась в лучшую сторону. В передней линии игроки не являются командой, они являются индивидуально сильными футболистами, которые в одиночку могут решить тот или иной момент. Кто-то спросит: «А как же победа над «Краснодаром»? Ребята, побойтесь бога. Победа была достигнута не в результате коллективного футбола, голы были забиты с пенальти и со штрафного.

И еще в прошлом сезоне был фарт, несколько важных голов забивались на последних минутах, но сейчас фарт пропал. Ведь и «Динамо» в первом туре могли дожать, и в «Уфе» были моменты. И вот команда потеряла четыре важных очка на старте, а это уже совсем другое психологическое состояние», – сказал Ловчев.