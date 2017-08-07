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    Ловчев считает Карреру одним из главных виновников кризиса «Спартака»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера является главной причиной кризиса московского клуба на старте сезона.

    На данный момент красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. После четырех туров действующий чемпион страны дважды сыграл вничью, потерпел одно поражение и одержал одну победу.

    «Возможно, главный тренер один из главных виновников нынешнего положения. Я еще весной говорил, что мотивация – это хорошо, голы на последних минутах – отлично. Но я тогда говорил и повторю сейчас – я не вижу у «Спартака» игры. Не вижу, как команда прибавила в обороне, кроме пластания в подкатах.

    Возьмем нападающих – они между собой не взаимодействуют, не дополняют друг друга. И за прошедший год ситуация в этом плане не изменилась в лучшую сторону. В передней линии игроки не являются командой, они являются индивидуально сильными футболистами, которые в одиночку могут решить тот или иной момент. Кто-то спросит: «А как же победа над «Краснодаром»? Ребята, побойтесь бога. Победа была достигнута не в результате коллективного футбола, голы были забиты с пенальти и со штрафного.

    И еще в прошлом сезоне был фарт, несколько важных голов забивались на последних минутах, но сейчас фарт пропал. Ведь и «Динамо» в первом туре могли дожать, и в «Уфе» были моменты. И вот команда потеряла четыре важных очка на старте, а это уже совсем другое психологическое состояние», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.08.2017 21:23
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +31

      вазззз 8 августа 2017, 14:15

      Ловчев- главный флюгер Сама))) Беспринципное чмо. Переобувается на лету, По 10 раз за неделю. Помню, как орал за Аленя, а потом первый же его с гавном смешал. Фуфел)))))

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 11:00

      При всем уважении к ветеранам (Ловчеву, Рейнгольду и др.), да простят меня болельщики Спартака...(даже минусы все пойму)...но хочется сказать только одно: ЗАЕ**ЛИ ИСТЕРИТЬ! 4 тура сыграно всего! ЕЩЕ ИГРАТЬ И ИГРАТЬ! И ЧЕМ ВСЕ В МАЕ 2018 ЗАКОНЧИТСЯ НИКТО НЕ ЗНАЕТ!!!! Хотя наши ветераны и эксперты тоже истерят...после "Бей Иуды" такой же понос был... Еще раз прошу меня извинить за резкость...

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 августа 2017, 06:52

      Виноват всегда тренер, тут не поспоришь.

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 06:21

      Дай бог начнём попадать в пустые ворота и всё наладится.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 8 августа 2017, 00:16

      Сколько сразу вылили на Спартак.
      В Питере у них явно не поперла игра, но и Зенит разошелся.
      В общем, только 4-й тур отбили. Не волнуйтесь, все только начинается.

      2
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 23:41

      Ветер изменился, флюгер повернулся.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 августа 2017, 23:36

      Началось! Что, надо посыпать голову пеплом и вспомнить про "багаж Аленичева"? Да, надо признать, что Манчини переиграл Карреру, использовав слабость крайних защитников и то, что те освобождали зоны, убегая в атаку. Возможно Каррера ошибся оставив только одного нападающего. Но разве Каррера заставляет Фернандо играть пяткой в простой ситуации и привозить гол в свои ворота? Или на последних секундах тайма обрезать всю защитную линию и останавиться, глядя как боковой судья поднял флажок? Вообщем все были "хороши", да и Ребров не выручил. Зенит был объективно сильнее в этой игре и удача была на стороне хозяев. По игре с Краснодаром. Г-н Ловчев наверное её не смотре. То, что Спартак делал с Краснодаром во втором тайме, напоминало то, что делал Зенит со Спартаком. И если бы у Спартака летело всё в игре с Краснодаром , как у Зенита, то счёт был бы таким же крупным. А пенальти и штрафной - это составляющая игры, так же как и угловой и ошибки вратарей. Г-н Ловчев противник иностранных тренеров - отсюда и все его рассуждения. Да, поражение очень болезненное, и вызывает беспокойство перед ЛЧ. Но мы любим свою команду и будем всегда её поддерживать и плевать мне на разных экспертов вроде Ловчева! Спартак такая команда - её или любят горячо или ненавидят! Равнодушных к ней нет. И это здорово!

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      Рейтинг: +256

      nbv > мы_не_рабы 8 августа 2017, 00:09

      Хорошо сказал

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 7 августа 2017, 23:07

      Сколько можно Спарток,спарток,одно и тоже....Отымели Ваш спарток,успокойтесь;-)

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 августа 2017, 23:00

      Всё грамотно, толково. Ну, а если такое видение футбола, почему бы не потренировать?
      Есть такая мудрость: - Критиковать, это говорить как я бы сделал, если бы смог.

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      Рейтинг: +24996

      bset 7 августа 2017, 22:56

      Ну все, теперь Каррера - худший тренер за всю историю Спартака. Эти эксперты похуже глоров.

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