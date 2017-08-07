Первый матч с «Утрехтом» в Лиге Европы «Зенит» проведет дома

«Зенит» проведет первую встречу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» в Санкт-Петербурге 17 августа.

Ранее в УЕФА от обоих клубов поступила просьба перенести поединок с 17 на 16 число, так как изначально он должен был состояться на поле голландской команды, которая не хотела проводить игру в один день с «Аяксом». Амстердамцы согласно жеребьевки в эту же дату примут «Русенборг».

Таким образом, УЕФА приняло решение просто поменять хозяев полей. Ответный матч пройдет в Утрехте 24 августа.