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    Первый матч с «Утрехтом» в Лиге Европы «Зенит» проведет дома

    «Зенит» проведет первую встречу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» в Санкт-Петербурге 17 августа.

    Ранее в УЕФА от обоих клубов поступила просьба перенести поединок с 17 на 16 число, так как изначально он должен был состояться на поле голландской команды, которая не хотела проводить игру в один день с «Аяксом». Амстердамцы согласно жеребьевки в эту же дату примут «Русенборг».

    Таким образом, УЕФА приняло решение просто поменять хозяев полей. Ответный матч пройдет в Утрехте 24 августа.

    Источник: УЕФА

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    07.08.2017 12:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 8 августа 2017, 20:54

      надо рвать не хуже Спартака!!!!

      тогда аншлаг на любые матчи будет обеспечен!!!

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 7 августа 2017, 18:46

      Если это надо было зениту, точно бы не поменяли...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > lexa2154 7 августа 2017, 18:49

      А как насчет матча с Иегудой? Поменяли же по просьбе.

      1
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 18:25

      Одни говорят дома, другие - в гостях. Кому верить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 7 августа 2017, 15:53

      ...некорректный поступок УЕФА–в следующий раз можно и "фору"в 1-2 гола,как более слабому предложить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2017, 14:33

      надо слить эту ЛЕ толку от нее никакого все равно ее не выиграть, а отдавать много сил чтобы допустим дойти до 1/4 финала какой смысл

      -2
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 7 августа 2017, 14:11

      Не расслабляться главное. Каждый матч важен.

      1
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