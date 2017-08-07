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  • Валерий Газзаев: «Состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов настораживает»

Валерий Газзаев: «Состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов настораживает»

7 августа 2017, 12:16
17

Бывший главный тренер московского ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Валерий Газзаев после матча четвертого тура РФПЛ «Зенит»«Спартак» (5:1) заявил, что красно-белые в преддверии старта в групповом этапе Лиги чемпионов должны вызывать у футбольной общественности опасение.

«Спартаку» надо понимать, как он будет готовиться к Лиге чемпионов, до которой осталось совсем мало времени. Матч с «Зенитом» отвечал уровню игры лучшего европейского турнира, и красно-белые его провалили. Такое состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов, конечно, настораживает. И Массимо Каррера должен понимать это», – говорит специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Спартак».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (17)
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SPACE TRUCKIN
1502098493
да и ЦСКА тож не очень...как-то бы швейцаров пройти ещё...
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oyabun
1502098590
Ну это ишаку понятно что Спартак к ЛЧ не готов. А что делать то?! Нет ни усиления, ни обновления состава. И это факт с которым видимо придется смирится всем нам. Отсюда вполне очевидные прогнозы на предстоящий сезон.
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Сильвербой
1502099056
Ты за конюшней своей смотри, там так вообще тухляк!
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almanev
1502099788
Че там Газзаев усы сбрил или нет? А то 12 лет уже прошло
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insider_retro
1502100155
"...должны вызывать у футбольной общественности опасение..." Вы, Валерий Георгиевич, не с электоратом общаетесь... Кому надо те и так всё понимают.... Сделать только экстренно в оставшееся время не многое удастся... Люди за команду переживают, а функционеры об очках и коэффициентах пекутся, что бы потом мозги нам полоскать об успехах отечественного футбола... "Бойся причинять людям зло, и тебе не придется бояться ничего другого...." (Б.Франклин)
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Andrew01
1502103310
Зенит получил смачного пинка от Израильтян (про второй состав не надо писать, в прошлом году это были игроки основы) и сделал правильные выводы, Вчера такого пинка получил Спартак, а какие выводы сделала команда мы посмотрим в ближайших играх (ждем ЦСКА) и тогда будет видно, вызывает игра команды опасение или нет?........
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paracetamol
1502108965
Да прос=-т всеми эта дешевка, это же ясно еще весной было!
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Пестрый
1502109547
Даже в таком "состоянии" Спартак отправит эту конюшню на живодерню)) Так что пусть этот пес даже не надеется что сможет отскочить)))
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Garrincha58
1502112580
в ЛЧ команды посильней Зенита будут и там огурцов напихают полную кошелку
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Catastrofa
1502116395
В следующем туре Арсенал зту настороженность увеличит в разы !
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