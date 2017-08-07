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    Валерий Газзаев: «Состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов настораживает»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Валерий Газзаев после матча четвертого тура РФПЛ «Зенит»«Спартак» (5:1) заявил, что красно-белые в преддверии старта в групповом этапе Лиги чемпионов должны вызывать у футбольной общественности опасение.

    «Спартаку» надо понимать, как он будет готовиться к Лиге чемпионов, до которой осталось совсем мало времени. Матч с «Зенитом» отвечал уровню игры лучшего европейского турнира, и красно-белые его провалили. Такое состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов, конечно, настораживает. И Массимо Каррера должен понимать это», – говорит специалист.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Спартак».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 12:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 7 августа 2017, 17:33

      В следующем туре Арсенал зту настороженность увеличит в разы !

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2017, 16:29

      в ЛЧ команды посильней Зенита будут и там огурцов напихают полную кошелку

      2
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      ...
      Рейтинг: +675

      kagorich > Garrincha58 7 августа 2017, 18:22

      Да тут и так уже по горлышко.

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 7 августа 2017, 15:39

      Даже в таком "состоянии" Спартак отправит эту конюшню на живодерню)) Так что пусть этот пес даже не надеется что сможет отскочить)))

      -2
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 15:29

      Да прос=-т всеми эта дешевка, это же ясно еще весной было!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 14:56

      с такой игрой очень скоро придеться концентрироваться только на внутреннем чемпе...

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 7 августа 2017, 13:55

      Зенит получил смачного пинка от Израильтян (про второй состав не надо писать, в прошлом году это были игроки основы) и сделал правильные выводы, Вчера такого пинка получил Спартак, а какие выводы сделала команда мы посмотрим в ближайших играх (ждем ЦСКА) и тогда будет видно, вызывает игра команды опасение или нет?........

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 13:25

      Хитрый лис (усы так и не сбрил), понял, что в футболе будут трудные времена, так как развитие идет очень медленно, а требования велики и все хотят что бы было всё быстрее...и свалил в госдуму... А теперь сидит критикует всех издалека и свысока и на линии с ВВП подлизывается...))) Жук, одно слово...))) Если так все хорошо знает что делать, взял бы да принял сборную после Слуцкого или просто к Саламычу пошел на помощь...одна голова хорошо, а две лучше...)))

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 13:02

      "...должны вызывать у футбольной общественности опасение..." Вы, Валерий Георгиевич, не с электоратом общаетесь... Кому надо те и так всё понимают.... Сделать только экстренно в оставшееся время не многое удастся...
      Люди за команду переживают, а функционеры об очках и коэффициентах пекутся, что бы потом мозги нам полоскать об успехах отечественного футбола...
      "Бойся причинять людям зло, и тебе не придется бояться ничего другого...." (Б.Франклин)

      6
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      Рейтинг: +2051

      almanev 7 августа 2017, 12:56

      Че там Газзаев усы сбрил или нет? А то 12 лет уже прошло

      2
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > almanev 7 августа 2017, 16:04

      Сбрил! Как Карера пешком в Италию сходил! Оба пиз....лы!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset 7 августа 2017, 12:49

      Главное, что у нас все стабильно. Видимо результат такой же стабильный будет, как в двух прошлых сезонах.

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