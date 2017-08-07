Валерий Газзаев: «Состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов настораживает»

Бывший главный тренер московского ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Валерий Газзаев после матча четвертого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (5:1) заявил, что красно-белые в преддверии старта в групповом этапе Лиги чемпионов должны вызывать у футбольной общественности опасение.

«Спартаку» надо понимать, как он будет готовиться к Лиге чемпионов, до которой осталось совсем мало времени. Матч с «Зенитом» отвечал уровню игры лучшего европейского турнира, и красно-белые его провалили. Такое состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов, конечно, настораживает. И Массимо Каррера должен понимать это», – говорит специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Спартак».