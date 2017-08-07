Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «В матче против «Зенита» игроки «Спартака» вели себя по-хамски и лупили соперника по ногам»

Червиченко: «В матче против «Зенита» игроки «Спартака» вели себя по-хамски и лупили соперника по ногам»

7 августа 2017, 01:55
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от просмотра матча красно-белых против «Зенита» (1:5) в четвертом туре чемпионата России.

«Судейство сегодня было объективным. Когда оно было противоположным, «Спартаку» удавалось больше. Красно-белые сегодня валились от каждого эпизода, но Михаил Вилков не реагировал. Поняв, что проигрывают в скорости, игроки стали вести себя по-хамски, лупить соперника по ногам. Если при других судьях это проходило, то Вилков стал раздавать карточки.

Судейская помощь — медвежья услуга. В одном сезоне результата достичь можно, а потом игроки начинают к этому привыкать. Сегодня мы это видели: судья пытается показать игроку карточку, а Промес бежит, размахивает руками, пытается оградить одноклубника. Везение тоже было сегодня не на стороне «Спартака» — и мы увидели то, что должны были увидеть еще в прошлом сезоне.

После последнего матча «Зенита» в Лиге Европы трудно было предположить, что сегодня он покажет такой футбол. Уже к 20 минуте было понятно, что зенитовцы быстрее, интереснее и, скорее всего, победят. «Зенит» является образцом того, как нужно работать на трансферном рынке, когда есть деньги. Покупки работают на команду, преображают ее. Это приобретения для команды, а не для того, чтобы кто-то за счет хозяина клуба разбогател.

По сегодняшней игре и по формирующейся команде «Зенит» является главным претендентом на чемпионство, поскольку срыв «Локомотива» еще впереди. Некоторые позиции «Зенита» еще немного «пожарят»: Смольников несколько раз ошибался, Шатов играет назад, а не вперед. На фоне новичков они смотрятся тускловато, но заполнять команду россиянами надо, а их особо и нет», — сказал Червиченко.

В матче на стадионе «Санкт-Петербург» четыре игрока команды Массимо Карреры получили желтые карточки. В добавленное время Луис Адриано был удален за драку с Игорем Смольниковым.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Небесная
1502060709
Не по хамски, а по свински
Ответить
Сахалинец за Зенит
1502067851
Я все понимаю - это футбол и получать по ногам это нормально, но Луис Адриано это просто гандон, размахивать локтями и провоцировать от своей беспомощности в конце матча... проигрывать достойно нужно
Ответить
badnews
1502077430
МОЛОДЦЫ ЖУР-ЛЮГИ, для них прямо находка этот ЖИРНЫЙ ТРОЛЛЬ !
Ответить
Kollljan
1502078618
Болелы Зенита, купите Промесу тонну свеженьких огурчиков. Пусть ест.
Ответить
erma
1502080854
Дебил, дебил, дебил. пересмотри матч, валились зенитовские - валялись как поленья. Этому хряку очень мило поражение спартака, прям аж подпрыгивает, хряк
Ответить
Sviro
1502083336
21-го мая эого года "чемпион" спартак продувает 0-3 арсеналу, занимающему предпоследнее место, в результате чего Крылья вылетают прямым ходом из высшей лиги, а арсенал выходит на стыки. Подлянка от спартачей чистой воды и натуральный договорняк Вот теперь спартак расплачивается за свою подлость. Удачи, "чемпион" с нечемпионским поведением. Надеюсь, это последний титул чемпиона для спартака ещё на ближайшие лет двадцать.
Ответить
momwig_
1502088156
Застрекотал опять... Шакал ты паршивый! Когда Промес бежал "ограждать одноклубника", этот одноклубник сыграл вообще чисто, там не то что карточки, там штрафного не было. Но про Червя же давно известно, что честное судейство - это когда Спартак как минимум придушивают.
Ответить
andrebest4
1502090998
и этот бурдюк руководил спартаком!!!теперь понятно становится все отчетливее кто начал уничтожение клуба!!!
Ответить
OfaZavr
1502095173
Это как раз зенитовцы валялись как девочки и от любого дуновения ветра падали. Ну а червяк в своем репертуаре.
Ответить
veksill
1502105439
матч смотрел, зенитовцы падали от любого тычка и корчились от боли как будто им ноги переломали . Была борьба, в которой зенит предпочёл по симулировать .
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+