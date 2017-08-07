Червиченко: «В матче против «Зенита» игроки «Спартака» вели себя по-хамски и лупили соперника по ногам»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от просмотра матча красно-белых против «Зенита» (1:5) в четвертом туре чемпионата России.

«Судейство сегодня было объективным. Когда оно было противоположным, «Спартаку» удавалось больше. Красно-белые сегодня валились от каждого эпизода, но Михаил Вилков не реагировал. Поняв, что проигрывают в скорости, игроки стали вести себя по-хамски, лупить соперника по ногам. Если при других судьях это проходило, то Вилков стал раздавать карточки.

Судейская помощь — медвежья услуга. В одном сезоне результата достичь можно, а потом игроки начинают к этому привыкать. Сегодня мы это видели: судья пытается показать игроку карточку, а Промес бежит, размахивает руками, пытается оградить одноклубника. Везение тоже было сегодня не на стороне «Спартака» — и мы увидели то, что должны были увидеть еще в прошлом сезоне.

После последнего матча «Зенита» в Лиге Европы трудно было предположить, что сегодня он покажет такой футбол. Уже к 20 минуте было понятно, что зенитовцы быстрее, интереснее и, скорее всего, победят. «Зенит» является образцом того, как нужно работать на трансферном рынке, когда есть деньги. Покупки работают на команду, преображают ее. Это приобретения для команды, а не для того, чтобы кто-то за счет хозяина клуба разбогател.

По сегодняшней игре и по формирующейся команде «Зенит» является главным претендентом на чемпионство, поскольку срыв «Локомотива» еще впереди. Некоторые позиции «Зенита» еще немного «пожарят»: Смольников несколько раз ошибался, Шатов играет назад, а не вперед. На фоне новичков они смотрятся тускловато, но заполнять команду россиянами надо, а их особо и нет», — сказал Червиченко.

В матче на стадионе «Санкт-Петербург» четыре игрока команды Массимо Карреры получили желтые карточки. В добавленное время Луис Адриано был удален за драку с Игорем Смольниковым.