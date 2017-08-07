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    Червиченко: «В матче против «Зенита» игроки «Спартака» вели себя по-хамски и лупили соперника по ногам»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от просмотра матча красно-белых против «Зенита» (1:5) в четвертом туре чемпионата России.

    «Судейство сегодня было объективным. Когда оно было противоположным, «Спартаку» удавалось больше. Красно-белые сегодня валились от каждого эпизода, но Михаил Вилков не реагировал. Поняв, что проигрывают в скорости, игроки стали вести себя по-хамски, лупить соперника по ногам. Если при других судьях это проходило, то Вилков стал раздавать карточки.

    Судейская помощь — медвежья услуга. В одном сезоне результата достичь можно, а потом игроки начинают к этому привыкать. Сегодня мы это видели: судья пытается показать игроку карточку, а Промес бежит, размахивает руками, пытается оградить одноклубника. Везение тоже было сегодня не на стороне «Спартака» — и мы увидели то, что должны были увидеть еще в прошлом сезоне.

    После последнего матча «Зенита» в Лиге Европы трудно было предположить, что сегодня он покажет такой футбол. Уже к 20 минуте было понятно, что зенитовцы быстрее, интереснее и, скорее всего, победят. «Зенит» является образцом того, как нужно работать на трансферном рынке, когда есть деньги. Покупки работают на команду, преображают ее. Это приобретения для команды, а не для того, чтобы кто-то за счет хозяина клуба разбогател.

    По сегодняшней игре и по формирующейся команде «Зенит» является главным претендентом на чемпионство, поскольку срыв «Локомотива» еще впереди. Некоторые позиции «Зенита» еще немного «пожарят»: Смольников несколько раз ошибался, Шатов играет назад, а не вперед. На фоне новичков они смотрятся тускловато, но заполнять команду россиянами надо, а их особо и нет», — сказал Червиченко.

    В матче на стадионе «Санкт-Петербург» четыре игрока команды Массимо Карреры получили желтые карточки. В добавленное время Луис Адриано был удален за драку с Игорем Смольниковым.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 01:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +243

      veksill 7 августа 2017, 14:30

      матч смотрел, зенитовцы падали от любого тычка и корчились от боли как будто им ноги переломали . Была борьба, в которой зенит предпочёл по симулировать .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 11:39

      Это как раз зенитовцы валялись как девочки и от любого дуновения ветра падали. Ну а червяк в своем репертуаре.

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 7 августа 2017, 10:29

      и этот бурдюк руководил спартаком!!!теперь понятно становится все отчетливее кто начал уничтожение клуба!!!

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:42

      Застрекотал опять... Шакал ты паршивый! Когда Промес бежал "ограждать одноклубника", этот одноклубник сыграл вообще чисто, там не то что карточки, там штрафного не было. Но про Червя же давно известно, что честное судейство - это когда Спартак как минимум придушивают.

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 7 августа 2017, 08:22

      21-го мая эого года "чемпион" спартак продувает 0-3 арсеналу, занимающему предпоследнее место, в результате чего Крылья вылетают прямым ходом из высшей лиги, а арсенал выходит на стыки. Подлянка от спартачей чистой воды и натуральный договорняк Вот теперь спартак расплачивается за свою подлость. Удачи, "чемпион" с нечемпионским поведением. Надеюсь, это последний титул чемпиона для спартака ещё на ближайшие лет двадцать.

      11
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > Mishanj 8 августа 2017, 17:04

      "Лайки" поставили адекватные люди, у которых, в отличии от Вас, есть мозги. А у Вас кроме хамства и говна - больше никаких мыслей. Хреново тебе, наверное, пидорок.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 7 августа 2017, 07:40

      Дебил, дебил, дебил. пересмотри матч, валились зенитовские - валялись как поленья. Этому хряку очень мило поражение спартака, прям аж подпрыгивает, хряк

      -1
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 7 августа 2017, 07:03

      Болелы Зенита, купите Промесу тонну свеженьких огурчиков. Пусть ест.

      0
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      Рейтинг: +9

      badnews 7 августа 2017, 06:43

      МОЛОДЦЫ ЖУР-ЛЮГИ, для них прямо находка этот ЖИРНЫЙ ТРОЛЛЬ !

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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 7 августа 2017, 04:04

      Я все понимаю - это футбол и получать по ногам это нормально, но Луис Адриано это просто гандон, размахивать локтями и провоцировать от своей беспомощности в конце матча... проигрывать достойно нужно

      8
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      Рейтинг: +3120

      erma > Сахалинец за Зенит 7 августа 2017, 07:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А валиться как бревна - это нормально? Вся зенитовская шобла - это бревна.

      -4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 августа 2017, 02:45

      Я считаю, что Фурсенко обязан по этому факту обратиться в КДК и дисквалифицировать всех игроков на 6 матчей. Тогда будет шанс на победу.

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