Гранквист: «Отсутствие Смолова сильно влияет на «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог матчу против «Урала» (1:1) в рамках четвертого тура чемпионата России. Швед сравнял счет на пятой добавленной минуте, реализовав пенальти.

– Ваш партнер, Виктор Классон, не согласен, что это была «очередная» неудачная игра «Краснодара». Что вы думаете?

– Конечно, мы разочарованы результатом. Мы проигрывали по ходу игры, а потом нам удалось сравнять счет на последних секундах. Все-таки за одно очко мы зацепились. Что нам нужно улучшать? Создавать больше голевых моментов и реализовывать их.



– Только ли проблема в нехватке номинального форварда, как может показаться?

– Как я говорил в прошлый раз, отсутствие Смолова сильно на нас влияет. Сами посудите, он был лучшим бомбардиром лиги два сезона подряд. Но с другой стороны, у нас есть большое количество качественных исполнителей. Мы и без Смолова должны создавать голевые моменты. Сегодня же, я думаю, нам нужно было бы играть более решительно, отчаянно, и, может, прямолинейно. Комбинационный футбол: быстрый пас, перемещения – он не всегда работает с такими командами. Навес, прострел, навес, прострел – нужно играть более прямолинейно и надеяться на отскок или добивание.



– Не обсуждаете ли вы это с тренером, что, может, стоить сменить стиль игры? Или тренерская позиция не подлежит обсуждению?

– Конечно же, мнение тренерского штаба и главного тренера превалирует над остальным. Они говорят нам, как играть на тренировках, тактических установках. Мы смотрим видео, изучаем команды, их сильные и слабые стороны. От нас требуется наш, «краснодарский», футбол: атакующий, комбинационный и прочее-прочее. С другой стороны, я часто общаюсь с главным тренером с глазу на глаз, и обмен мнениями происходит. Но главное слово остается за ним.



– Ничья – это сегодня заслуженный результат на сегодня?

– Изначально эту игру нужно было выигрывать, поэтому результат, наверное, не хороший для нас. Мы рады, что сравняли счет на последних секундах, но я больше разочарован, чем обрадован.

27-летний Смолов восстанавливается от микронадрыва мышцы задней поверхности бедра. Форвард пропустил все матчи «быков» в новом сезоне РФПЛ. После четырех туров команда Игоря Шалимова занимает пятое место в турнирной таблице.