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  • Гранквист: «Отсутствие Смолова сильно влияет на «Краснодар»

Гранквист: «Отсутствие Смолова сильно влияет на «Краснодар»

7 августа 2017, 01:18
5

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог матчу против «Урала» (1:1) в рамках четвертого тура чемпионата России. Швед сравнял счет на пятой добавленной минуте, реализовав пенальти.

– Ваш партнер, Виктор Классон, не согласен, что это была «очередная» неудачная игра «Краснодара». Что вы думаете?
– Конечно, мы разочарованы результатом. Мы проигрывали по ходу игры, а потом нам удалось сравнять счет на последних секундах. Все-таки за одно очко мы зацепились. Что нам нужно улучшать? Создавать больше голевых моментов и реализовывать их.

– Только ли проблема в нехватке номинального форварда, как может показаться?
– Как я говорил в прошлый раз, отсутствие Смолова сильно на нас влияет. Сами посудите, он был лучшим бомбардиром лиги два сезона подряд. Но с другой стороны, у нас есть большое количество качественных исполнителей. Мы и без Смолова должны создавать голевые моменты. Сегодня же, я думаю, нам нужно было бы играть более решительно, отчаянно, и, может, прямолинейно. Комбинационный футбол: быстрый пас, перемещения – он не всегда работает с такими командами. Навес, прострел, навес, прострел – нужно играть более прямолинейно и надеяться на отскок или добивание.

– Не обсуждаете ли вы это с тренером, что, может, стоить сменить стиль игры? Или тренерская позиция не подлежит обсуждению?
– Конечно же, мнение тренерского штаба и главного тренера превалирует над остальным. Они говорят нам, как играть на тренировках, тактических установках. Мы смотрим видео, изучаем команды, их сильные и слабые стороны. От нас требуется наш, «краснодарский», футбол: атакующий, комбинационный и прочее-прочее. С другой стороны, я часто общаюсь с главным тренером с глазу на глаз, и обмен мнениями происходит. Но главное слово остается за ним.

– Ничья – это сегодня заслуженный результат на сегодня?
– Изначально эту игру нужно было выигрывать, поэтому результат, наверное, не хороший для нас. Мы рады, что сравняли счет на последних секундах, но я больше разочарован, чем обрадован.

27-летний Смолов восстанавливается от микронадрыва мышцы задней поверхности бедра. Форвард пропустил все матчи «быков» в новом сезоне РФПЛ. После четырех туров команда Игоря Шалимова занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Гранквист Андреас
Комментарии (5)
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ДАША Д
1502071924
Похоже чемпионства Краснодара в этом сезоне ждать не приходится.
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kaa-71
1502078908
Феди точно не хватает
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portero
1502094705
ну наверное это и так , но не от одного игрока всё зависит
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Argon
1502100825
По последним играм, включая ЛЕ, в Грозном нам даже ничья не светит.
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Бугимен
1502118423
Да, что вы все расплакались и похоронили Краснодар? Будут быки еще побеждать. Так - то если, что кого надо уволят из команды, кого надо возьму. Друзья, слишком большие деньги на кону у Краснодара. Голицкий думаю уже вывод зделал для себя .Удачи Краснодару и Спартаку!
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