Боярский: «Скорее всего, у «Зенита» будут чемпионские медали»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура РФПЛ.

«Это был глоток свежей воды после ответного матча с израильским клубом «Бней Иегуда» (0:1), тогда настроение испортилось. Сегодня мы увидели совсем другую команду, способную противостоять чемпиону страны, забивать много красивых голов. Львиная доля этого успеха принадлежит Манчини.

Скорость, точные пасы и, главное, реализация – все сегодня было идеальным. Показали отличную позиционную игру. Это серьезная победа не только нашей команды, но и российского футбола. «Спартак» — сильная, хорошая команда, у которой «Зенит» заслуженно победил.

Это один из лучших матчей, которые провел «Зенит» за последнее время. Стало ясно, что команда достойна золотых медалей, которые, скорее всего, и будут в этом году», — сказал Боярский.

Последняя победа сине-бело-голубых в чемпионате России датирована сезоном-2014/15.