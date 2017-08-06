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  • Боярский: «Скорее всего, у «Зенита» будут чемпионские медали»

Боярский: «Скорее всего, у «Зенита» будут чемпионские медали»

6 августа 2017, 23:14
11

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура РФПЛ.

«Это был глоток свежей воды после ответного матча с израильским клубом «Бней Иегуда» (0:1), тогда настроение испортилось. Сегодня мы увидели совсем другую команду, способную противостоять чемпиону страны, забивать много красивых голов. Львиная доля этого успеха принадлежит Манчини.

Скорость, точные пасы и, главное, реализация – все сегодня было идеальным. Показали отличную позиционную игру. Это серьезная победа не только нашей команды, но и российского футбола. «Спартак» — сильная, хорошая команда, у которой «Зенит» заслуженно победил.

Это один из лучших матчей, которые провел «Зенит» за последнее время. Стало ясно, что команда достойна золотых медалей, которые, скорее всего, и будут в этом году», — сказал Боярский.

Последняя победа сине-бело-голубых в чемпионате России датирована сезоном-2014/15.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (11)
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Wagarti
1502051471
х*й тебе в шляпу! :D
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СШГЭС
1502054454
Приятно читать мнение нормального болельщика, пишите чаще, а то страна удивляется с культурной столицы.
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DENIS20161993
1502066245
Еще только начало Чемпионата 4 тура прошло еще все может перевернуться с ног наголову!
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kella
1502078357
Вчера были проставлены точки над "и". В Зените и чемпионе такая буква есть, в Спартаке - нет!
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Большой Медведь
1502086218
Очень рано говорить о чемпионстве. Впереди еще много матчей, много работы. Игра радует. Если будут так играть стабильно, то всё возможно.
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momwig_
1502086484
Про золотые медали стало ясно до начала чемпа, когда Газпром обозначил, что бросит любое бабло на этот сезон. так что правдами или неправдами, а золото у Зенита будет. Но Манчини молодец. И арги крутые. Лучше уж так, чем как Гинер - экономненько, "работая с судьями"©. Хотя, о чем это я... Газпром с судьями тоже работать будет, иначе, откуда вдруг Вилков "случайно" нарисовался на этот матч? Жаль, они походу могут и без этого справиться...
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OfaZavr
1502093715
Не надо раньше времени про медали говорить. Посмотрим ещё, а то распетушились тут.
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