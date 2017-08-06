Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боярский: «Скорее всего, у «Зенита» будут чемпионские медали»

    Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура РФПЛ.

    «Это был глоток свежей воды после ответного матча с израильским клубом «Бней Иегуда» (0:1), тогда настроение испортилось. Сегодня мы увидели совсем другую команду, способную противостоять чемпиону страны, забивать много красивых голов. Львиная доля этого успеха принадлежит Манчини.

    Скорость, точные пасы и, главное, реализация – все сегодня было идеальным. Показали отличную позиционную игру. Это серьезная победа не только нашей команды, но и российского футбола. «Спартак» — сильная, хорошая команда, у которой «Зенит» заслуженно победил.

    Это один из лучших матчей, которые провел «Зенит» за последнее время. Стало ясно, что команда достойна золотых медалей, которые, скорее всего, и будут в этом году», — сказал Боярский.

    Последняя победа сине-бело-голубых в чемпионате России датирована сезоном-2014/15.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 11:15

      Не надо раньше времени про медали говорить. Посмотрим ещё, а то распетушились тут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:14

      Про золотые медали стало ясно до начала чемпа, когда Газпром обозначил, что бросит любое бабло на этот сезон. так что правдами или неправдами, а золото у Зенита будет. Но Манчини молодец. И арги крутые. Лучше уж так, чем как Гинер - экономненько, "работая с судьями"©. Хотя, о чем это я... Газпром с судьями тоже работать будет, иначе, откуда вдруг Вилков "случайно" нарисовался на этот матч? Жаль, они походу могут и без этого справиться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 7 августа 2017, 09:10

      Очень рано говорить о чемпионстве. Впереди еще много матчей, много работы. Игра радует. Если будут так играть стабильно, то всё возможно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 7 августа 2017, 06:59

      Вчера были проставлены точки над "и". В Зените и чемпионе такая буква есть, в Спартаке - нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 7 августа 2017, 03:37

      Еще только начало Чемпионата 4 тура прошло еще все может перевернуться с ног наголову!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 августа 2017, 00:20

      Приятно читать мнение нормального болельщика, пишите чаще, а то страна удивляется с культурной столицы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 6 августа 2017, 23:31

      х*й тебе в шляпу!
      :D

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11