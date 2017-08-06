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    Рейнгольд предложил ЦСКА поставить в ворота администратора

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 4-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином» (1:2) оценил действия голкипера хозяев Ильи Помазуна.

    Отметим, что для 20-летнего россиянина данная встреча стала дебютной в официальных встречах за московский клуб.

    «Не хочу критиковать Помазуна. Доля вратаря такова: выручаешь или портачишь. Сегодня он напортачил. Молодой парень, 20 лет, не ставьте. Пусть администратор стоит в воротах. Зачем сейчас рассуждать? Помазун вышел дерганным, опыта нет, характера тоже. Но вся карьера у него впереди. Если «Рубин» забил два, ЦСКА должен был ответить тремя. Вот и все», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2017 22:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 7 августа 2017, 16:32

      Ни чего страшного, окрепнет будет нормальный вратарь, а ошибки у всех бывают, надо поддержать парня!!!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 августа 2017, 10:03

      Этот сезон, да и возможно следующий - не армейские: идет смена поколений, ротация необходима во всех линиях, а особенно в нападении (прав Рейнгольд в одном - пропустили два, значит забить нужно три), нужен "забивной" форвард типа Вагнера, или Думбия. Нужны в нападении и средней линии "работяги" такие, как Олич (одного Головина недостаточно). Пора искать парочку в оборону (таких, как Рахимич, но более техничных и быстрых). Пока не будут выделены достаточные средства на трансферы, армейцы радовать нас своей игрой вряд ли будут. Помазун "крещение" получил в дебютном матче, поэтому полагаю в следующих играх будет играть увереннее.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 августа 2017, 10:01

      Тот случай когда Р.прав. Они действительно должны были забивать не меньше чем Рубин. А вот Бердыев удивил только полузаменами, видно было, что он побаивался, что ЦСКА забьёт больше..

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 7 августа 2017, 09:02

      А что ж это ЦСКА второго кипера не наиграл. Впереди лига, а Игорек один не потянет.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > neveldomha 7 августа 2017, 10:08

      Так был 2-й. Выгнали как Тошича, чтобы зарплату неплатить ...

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 августа 2017, 07:26

      Кого ставить то, Акинфеева тоже почти в таком же возрасте выставили на матч против Крылушек. А Рейнгольду я предложил бы лечь в дурку ерунду несет и несет каждый раз

      4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 августа 2017, 06:27

      Тот случай, когда Валерий по делу что-то сказал...

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 7 августа 2017, 00:46

      Дедуля, у тебя инфаркта после сегодняшнего матча спартака с Зенитом не случилось?

      4
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 7 августа 2017, 00:05

      Что-то я не понял, про феерию своих любимчиков то что молчишь??

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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 августа 2017, 23:33

      думаю вратарей надо постепенно наигрывать... есть и проходные матчи... акинфеев когда нибудь кончится... а замена не готова...увы...

      3
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 6 августа 2017, 23:13

      Оцени Реброва,маразматик !!!

      4
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