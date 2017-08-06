Рейнгольд предложил ЦСКА поставить в ворота администратора

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 4-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином» (1:2) оценил действия голкипера хозяев Ильи Помазуна.

Отметим, что для 20-летнего россиянина данная встреча стала дебютной в официальных встречах за московский клуб.

«Не хочу критиковать Помазуна. Доля вратаря такова: выручаешь или портачишь. Сегодня он напортачил. Молодой парень, 20 лет, не ставьте. Пусть администратор стоит в воротах. Зачем сейчас рассуждать? Помазун вышел дерганным, опыта нет, характера тоже. Но вся карьера у него впереди. Если «Рубин» забил два, ЦСКА должен был ответить тремя. Вот и все», – сказал Рейнгольд.