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  • Рейнгольд предложил ЦСКА поставить в ворота администратора

Рейнгольд предложил ЦСКА поставить в ворота администратора

6 августа 2017, 22:35
17

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 4-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином» (1:2) оценил действия голкипера хозяев Ильи Помазуна.

Отметим, что для 20-летнего россиянина данная встреча стала дебютной в официальных встречах за московский клуб.

«Не хочу критиковать Помазуна. Доля вратаря такова: выручаешь или портачишь. Сегодня он напортачил. Молодой парень, 20 лет, не ставьте. Пусть администратор стоит в воротах. Зачем сейчас рассуждать? Помазун вышел дерганным, опыта нет, характера тоже. Но вся карьера у него впереди. Если «Рубин» забил два, ЦСКА должен был ответить тремя. Вот и все», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Помазун Илья Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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Taps
1502048266
Експерд ...
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Tajik-za Zenit
1502048417
Я думал он покончил собой после поражения спартака эксперт х**в
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Черкизовский Кот
1502048939
Помнится, весной 2012 года, когда из-за травм не попали в заявку ни Акинфеев, ни Чепчугов, в воротах ЦСКА пару матчей отстоял юный Ревякин, пропустив гол уже на 1-й минуте, по-моему от Зенита. Так вот на лавке тогда сидел 15-летний Помазун. Помню, после матча комментатор сказал, что даже офигел, когда он прошёл мимо него - мол совсем ещё ребёнок. В-общем, дебют за главную команду не может быть оправданием, когда ты уже 6-й год время от времени попадаешь в заявку на матчи. Помню дебют Игоря в 2003 году в матче с Крыльями, когда он отстоял на ноль, ещё и пенальти взяв в концовке. Ему тогда только 17 исполнилось, и в главную команду его впервые привлекли за месяц- другой до этого.
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АЛЕКС 58
1502050411
Оцени Реброва,маразматик !!!
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vovan55
1502051612
думаю вратарей надо постепенно наигрывать... есть и проходные матчи... акинфеев когда нибудь кончится... а замена не готова...увы...
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Shaitan.
1502053531
Что-то я не понял, про феерию своих любимчиков то что молчишь??
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Cobold
1502055981
Дедуля, у тебя инфаркта после сегодняшнего матча спартака с Зенитом не случилось?
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EcioAuditore
1502079980
Кого ставить то, Акинфеева тоже почти в таком же возрасте выставили на матч против Крылушек. А Рейнгольду я предложил бы лечь в дурку ерунду несет и несет каждый раз
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neveldomha
1502085745
А что ж это ЦСКА второго кипера не наиграл. Впереди лига, а Игорек один не потянет.
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Dominator777
1502089393
Этот сезон, да и возможно следующий - не армейские: идет смена поколений, ротация необходима во всех линиях, а особенно в нападении (прав Рейнгольд в одном - пропустили два, значит забить нужно три), нужен "забивной" форвард типа Вагнера, или Думбия. Нужны в нападении и средней линии "работяги" такие, как Олич (одного Головина недостаточно). Пора искать парочку в оборону (таких, как Рахимич, но более техничных и быстрых). Пока не будут выделены достаточные средства на трансферы, армейцы радовать нас своей игрой вряд ли будут. Помазун "крещение" получил в дебютном матче, поэтому полагаю в следующих играх будет играть увереннее.
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