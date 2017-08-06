Кержаков: «Когда полгода не играешь и приходит новый тренер – оказаться в старте тяжело»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков отметил, что при всем желании не смог бы быть полезен команде в нынешнем сезоне. При этом футболист не хотел оставаться в заявке питерцев за счет своих былых заслуг.

«Спокойно смотрю футбол глазами не игрока, который мог бы оказаться на поле, а с другой профессиональной точки зрения.

Когда полгода не играешь, когда приходит новый тренер – оказаться в старте тяжело. У нового тренера было новое видение команды. Усиливать игру футболистом, который за два года провел считанное количество матчей за «Зенит», было бы странно, согласитесь. Я и сам не хотел получать какое-то преимущество из-за прошлых заслуг, проводить несколько лет в команде в почетной обойме, – заявил Кержаков.

В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.