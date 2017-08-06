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    Кержаков: «Когда полгода не играешь и приходит новый тренер – оказаться в старте тяжело»

    Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков отметил, что при всем желании не смог бы быть полезен команде в нынешнем сезоне. При этом футболист не хотел оставаться в заявке питерцев за счет своих былых заслуг.

    «Спокойно смотрю футбол глазами не игрока, который мог бы оказаться на поле, а с другой профессиональной точки зрения.

    Когда полгода не играешь, когда приходит новый тренер – оказаться в старте тяжело. У нового тренера было новое видение команды. Усиливать игру футболистом, который за два года провел считанное количество матчей за «Зенит», было бы странно, согласитесь. Я и сам не хотел получать какое-то преимущество из-за прошлых заслуг, проводить несколько лет в команде в почетной обойме, – заявил Кержаков.

    В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.08.2017 09:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 6 августа 2017, 13:14

      Спасибо Александр за голы прежде всего за сборную, никогда не забуду как горели его глаза вместе с Сычевым на ЧМ-2002 в пусть и проигранном матче бельгийцам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 6 августа 2017, 11:32

      старческий бубнёж теперь обеспечен повсюду

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 09:50

      Правильная оценка себя и своих возможностей - верный путь к дальнейшему самосовершенствованию... Ведь ты не ушёл из футбола, а поменял направление деятельности...
      "Живи правильно, будь тем доволен, что есть,
      Живи вольно, храни свободу и честь.
      Не горюй, не завидуй...
      Кто богаче, кто беднее тебя - тех на свете не счесть!..." (Омар Хайям)

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