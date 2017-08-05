Краневиттер успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в «Зенит»

Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит». Сегодня 24-летний аргентинец в Санкт-Петербурге успешно прошел медицинский осмотр.

Ранее сообщалось, что за переход футболиста сине-бело-голубые заплатят около 8 миллионов евро, контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.

В прошлом сезоне Краневиттер на правах аренды выступал за «Севилью», проведя в рамках Примеры 20 матчей и заработав шесть желтых карточек.