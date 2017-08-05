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Краневиттер успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в «Зенит»

5 августа 2017, 18:02
9

Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит». Сегодня 24-летний аргентинец в Санкт-Петербурге успешно прошел медицинский осмотр.

Ранее сообщалось, что за переход футболиста сине-бело-голубые заплатят около 8 миллионов евро, контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.

В прошлом сезоне Краневиттер на правах аренды выступал за «Севилью», проведя в рамках Примеры 20 матчей и заработав шесть желтых карточек.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Атлетико Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (9)
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порт
1501946193
Что то много полузащитников набирается в команде. Лучше бы защитника хорошего взяли.
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Garrincha58
1501946636
хрень какая то
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Старший оператор
1501947596
Мне одному нравится , что Манчини покупает игроков не старше 25 ? Если это с прицелом на будущее , то кроме уважения за такую трансферную кампанию , выразить Роберто больше нечего :) Будет интересно посмотреть на аргентинский Зенит :))
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marshal9
1501947675
да куда столько ? зенит ты что делаешь? а как же лемит?
Ответить
Джой
1501948656
Как мы теперь будем называться? Зенит Хуниорс? Зенит Плэйт? Зениттодиантес? Атлетико дэ Зенит? Сан-Хуан-Зенит?
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Diesel133
1502008237
чет какой-то он невеселый..)
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