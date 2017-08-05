Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Краневиттер успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в «Зенит»

    Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит». Сегодня 24-летний аргентинец в Санкт-Петербурге успешно прошел медицинский осмотр.

    Ранее сообщалось, что за переход футболиста сине-бело-голубые заплатят около 8 миллионов евро, контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.

    В прошлом сезоне Краневиттер на правах аренды выступал за «Севилью», проведя в рамках Примеры 20 матчей и заработав шесть желтых карточек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2017 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 августа 2017, 11:30

      чет какой-то он невеселый..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 5 августа 2017, 18:57

      Как мы теперь будем называться?
      Зенит Хуниорс?
      Зенит Плэйт?
      Зениттодиантес?
      Атлетико дэ Зенит?
      Сан-Хуан-Зенит?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      TRITON41 > Джой 5 августа 2017, 19:04

      Сборная Аргентинка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Джой 5 августа 2017, 19:17

      Надо переименовываться,однако...
      И гимн готов..

      АргоЗ!
      Разве путь твой ближе,
      Чем дорога млечная?
      АргоЗ
      О каких потерях
      плачет птица встречная?

      Парус над тобой,
      поднятый судьбой,
      Это флаг разлуки,
      Странствий знамя вечное! (2 раза)

      На-най, на-най
      на-на......................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 5 августа 2017, 18:41

      да куда столько ? зенит ты что делаешь? а как же лемит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > marshal9 5 августа 2017, 19:04

      Один состав на ЛЕ другой на РФПЛ, а в следующем году лимит отменят и все будет ок)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Старший оператор 5 августа 2017, 18:39

      Мне одному нравится , что Манчини покупает игроков не старше 25 ? Если это с прицелом на будущее , то кроме уважения за такую трансферную кампанию , выразить Роберто больше нечего :) Будет интересно посмотреть на аргентинский Зенит :))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 августа 2017, 18:23

      хрень какая то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 5 августа 2017, 18:16

      Что то много полузащитников набирается в команде. Лучше бы защитника хорошего взяли.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11