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    Источник: Краневиттер подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт, сумма трансфера – 8 миллионов

    Стали известны подробности возможного перехода полузащитника «Севильи» Матиаса Краневиттера в «Зенит». Как сообщает источник, соглашение с 24-летним аргентинцем будет рассчитано на четыре года, сумма сделки оценивается в 8 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, согласно которой сегодня игрок пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта. Футболист дал согласие на переход.

    Агент футболиста отметил, что Краневиттер также интересен «Спартаку» и ЦСКА.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.08.2017 12:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 14:58

      Состав собрали,только защита дырявая(зачем Гарая продали?)Надо избавиться от Нету и Эрнани и купить умеющих обороняться игроков.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 августа 2017, 13:49

      Эти не понятные источники напрягают ((Зачем ещё один хав ? Зениту пора призадуматься над трансферами аргов !!! )))) Этот 5-й уже

      0
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      Рейтинг: +1308

      Taps 5 августа 2017, 13:36

      Доколе ?

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 5 августа 2017, 13:24

      Правильным путем идем товарищи.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 августа 2017, 13:08

      Еще бабла в Газпроме на полАргентины....и народ уже устал есть черную икру....

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 августа 2017, 13:07

      Во время Орлова от коментерства отстранили,точно язык бы сломал ))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 августа 2017, 12:37

      уже смешно....

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