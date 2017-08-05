Источник: Краневиттер подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт, сумма трансфера – 8 миллионов

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника «Севильи» Матиаса Краневиттера в «Зенит». Как сообщает источник, соглашение с 24-летним аргентинцем будет рассчитано на четыре года, сумма сделки оценивается в 8 миллионов евро.

Ранее появилась информация, согласно которой сегодня игрок пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта. Футболист дал согласие на переход.

Агент футболиста отметил, что Краневиттер также интересен «Спартаку» и ЦСКА.