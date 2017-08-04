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  • Аргентинский хавбек «Атлетико» Краневиттер близок к переходу в «Зенит», на игрока также претендуют ЦСКА и «Спартак»

Аргентинский хавбек «Атлетико» Краневиттер близок к переходу в «Зенит», на игрока также претендуют ЦСКА и «Спартак»

4 августа 2017, 12:52
14

Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время может перебраться в Россию. Об этом сообщил агент 24-летнего аргентинца Эрнан Берман.

В услугах хавбека заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

– Краневиттер может перейти в «Зенит», это правда?

– Шансы на трансфер велики.

– Кто еще интересуется им?

– ЦСКА, «Спартак», «Хоффенхайм», «Лас-Пальмас», «Фиорентина», «Ньюкасл» и «Монтеррей». Но «Зенит» – фаворит. Потому что туда хочет сам Матиас.

– Рассматривается ли вариант с арендой?

– Нет, только продажа.

В прошлом сезоне Краневиттер выступал на правах аренды в «Севилье». Полузащитник провел 20 матчей в Примере, в которых получил шесть желтых карточек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Краневиттер Матиас
Комментарии (14)
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Большой Медведь
1501841009
Похоже к домашнему чемпионату, мы соберем сборную Аргентины...
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lek!
1501841306
Одни Аргентинцы , это уже перебор.
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alexfilatov
1501841501
Интересно, интересно, но как бы у Зенита перебора не было, игроки то хорошие, но лимит, тогда надо кого-то отдавать в аренду, кого продавать, иначе будут лавку полировать)
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Рулонъ Обоевъ
1501841542
В Пулково не успевают принимать рейсы с новыми игроками Зинита))) с баулами возле спортивной базы толпятся несколько сотен латиносов и арабов, готовых подписать контракт))))
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zlobny_zenitos
1501841864
Может Фурсенко знает страшную тайну...и лимит отменят сразу после закрытия трансферного окна?))))
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InterMilLano1908
1501841979
а что лимит отменили?
Ответить
Ч.В.Г.
1501842874
Ну это уж слишком. Как бы аргентинизация не вышла Зениту боком.
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red_blue_fury
1501843034
всех натурализовать)))))
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Mahone
1501846743
Вы сколько еще аргентишек купите? Может пора остановиться,глупости и только,Манчини давай домой,есть Полоз,Нобоа,Терентьев,др русские
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Алекс 914
1501849115
Вот банда аргентинская у Зени собирается! Теперь футболисты с русским паспортом хрен прессанут иностранцев. И все равно Зениту чемпионом не быть в этом году.
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