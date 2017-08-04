Аргентинский хавбек «Атлетико» Краневиттер близок к переходу в «Зенит», на игрока также претендуют ЦСКА и «Спартак»

Вот ваша отмена лимита, будущая, Охота на черных и коричневых смотреть? Долбаки.
Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время может перебраться в Россию. Об этом сообщил агент 24-летнего аргентинца Эрнан Берман.
В услугах хавбека заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Спартак».
– Краневиттер может перейти в «Зенит», это правда?
– Шансы на трансфер велики.
– Кто еще интересуется им?
– ЦСКА, «Спартак», «Хоффенхайм», «Лас-Пальмас», «Фиорентина», «Ньюкасл» и «Монтеррей». Но «Зенит» – фаворит. Потому что туда хочет сам Матиас.
– Рассматривается ли вариант с арендой?
– Нет, только продажа.
В прошлом сезоне Краневиттер выступал на правах аренды в «Севилье». Полузащитник провел 20 матчей в Примере, в которых получил шесть желтых карточек.