Аргентинский хавбек «Атлетико» Краневиттер близок к переходу в «Зенит», на игрока также претендуют ЦСКА и «Спартак»

Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время может перебраться в Россию. Об этом сообщил агент 24-летнего аргентинца Эрнан Берман.

В услугах хавбека заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

– Краневиттер может перейти в «Зенит», это правда?

– Шансы на трансфер велики.

– Кто еще интересуется им?

– ЦСКА, «Спартак», «Хоффенхайм», «Лас-Пальмас», «Фиорентина», «Ньюкасл» и «Монтеррей». Но «Зенит» – фаворит. Потому что туда хочет сам Матиас.

– Рассматривается ли вариант с арендой?

– Нет, только продажа.

В прошлом сезоне Краневиттер выступал на правах аренды в «Севилье». Полузащитник провел 20 матчей в Примере, в которых получил шесть желтых карточек.