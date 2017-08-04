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    Аргентинский хавбек «Атлетико» Краневиттер близок к переходу в «Зенит», на игрока также претендуют ЦСКА и «Спартак»

    Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время может перебраться в Россию. Об этом сообщил агент 24-летнего аргентинца Эрнан Берман.

    В услугах хавбека заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

    – Краневиттер может перейти в «Зенит», это правда?

    – Шансы на трансфер велики.

    – Кто еще интересуется им?

    – ЦСКА, «Спартак», «Хоффенхайм», «Лас-Пальмас», «Фиорентина», «Ньюкасл» и «Монтеррей». Но «Зенит» – фаворит. Потому что туда хочет сам Матиас.

    – Рассматривается ли вариант с арендой?

    – Нет, только продажа.

    В прошлом сезоне Краневиттер выступал на правах аренды в «Севилье». Полузащитник провел 20 матчей в Примере, в которых получил шесть желтых карточек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 12:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 4 августа 2017, 19:19

      Вот ваша отмена лимита, будущая, Охота на черных и коричневых смотреть? Долбаки.

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 4 августа 2017, 15:18

      Вот банда аргентинская у Зени собирается! Теперь футболисты с русским паспортом хрен прессанут иностранцев. И все равно Зениту чемпионом не быть в этом году.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 4 августа 2017, 14:39

      Вы сколько еще аргентишек купите? Может пора остановиться,глупости и только,Манчини давай домой,есть Полоз,Нобоа,Терентьев,др русские

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Илько 4 августа 2017, 13:45

      Это уже не смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 4 августа 2017, 13:37

      всех натурализовать)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 4 августа 2017, 13:34

      Ну это уж слишком. Как бы аргентинизация не вышла Зениту боком.

      4
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 > Ч.В.Г. 4 августа 2017, 16:15

      боком хуньерсом!!!

      0
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 4 августа 2017, 13:22

      БОМЖЕ ХУНИОРС ДОЛЖЕН ЗАЯВИТЬСЯ В ЧЕМПИОНАТ АРГЕНТИНЫ)))

      ВСЕ РАВНО АРГЕНТОВ БОЛЬШЕ НАШИХ ТАМ УЖЕ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 4 августа 2017, 13:19

      а что лимит отменили?

      3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 13:17

      Может Фурсенко знает страшную тайну...и лимит отменят сразу после закрытия трансферного окна?))))

      6
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 4 августа 2017, 13:12

      В Пулково не успевают принимать рейсы с новыми игроками Зинита))) с баулами возле спортивной базы толпятся несколько сотен латиносов и арабов, готовых подписать контракт))))

      3
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