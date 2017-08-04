Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Краневиттер в субботу пройдет медосмотр в «Зените»

    Как и сообщалось ранее, полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит».

    Ожидается, что 24-летний футболист завтра прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга.

    Напомним, что на хавбека также претендовали ЦСКА и «Спартак».

    Краневиттер станет четвертым аргентинцем, купленным сине-бело-голубыми этим летом. Ранее «Зенит» пополнили хавбек Леандро Паредес, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17738

      paracetamol 4 августа 2017, 23:25

      Напомним, что на хавбека также претендовали ЦСКА и «Спартак».
      -------------------------------------------
      Наверно дешевка какая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 4 августа 2017, 19:15

      А где же собственные воспитанники???? Бомжеклуб собирает бомжей с лавок клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 4 августа 2017, 18:57

      Хуй с ней с Аргентиной куда столько полузащитников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1308

      Taps 4 августа 2017, 18:28

      Может хватит !
      Здесь не Аргентина.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 4 августа 2017, 15:30

      Ешё один) Чего-то уже страшно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2017, 15:29

      собирают всю шушеру Атлетико наверное безмерно благодарен за оказанное удовольствие избавиться от хлама

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 4 августа 2017, 15:14

      Кранешироков)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 августа 2017, 14:47

      Че за тяга теперь к аргентосам... Невнятные какие то трансферы у зенита...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 4 августа 2017, 14:33

      Аргентинская диаспора в Зените!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 4 августа 2017, 14:22

      Коллекционеры странные люди, как начнут что-то собирать, то марки , то спичечные этикетки, то аргентинцев....

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11