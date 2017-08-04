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Краневиттер в субботу пройдет медосмотр в «Зените»

4 августа 2017, 13:53
17

Как и сообщалось ранее, полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит».

Ожидается, что 24-летний футболист завтра прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, что на хавбека также претендовали ЦСКА и «Спартак».

Краневиттер станет четвертым аргентинцем, купленным сине-бело-голубыми этим летом. Ранее «Зенит» пополнили хавбек Леандро Паредес, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (17)
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lysenkoff
1501844116
Нахрена, еще один полузащитник?! Как они задолбали... У Манчини поехала крыша походу)
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zlobny_zenitos
1501844536
Матиас Краневиттер...аргентинец? с немецкими именем и фамилией... А когда то после войны в Аргентину сбежало очень много нацистов, укрываясь от судов по итогам второй мировой... Не знаю, может конечно я зря так, но что то в душе не так...(мысли в слух, прошу строго не судить).
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den161
1501845354
епрст... куда им столько... они еще даже в ЛЕ не вышли, может и не понадобится ротация.... СТЫДОБИЩЕ!!!!!!!
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raritet
1501845763
Коллекционеры странные люди, как начнут что-то собирать, то марки , то спичечные этикетки, то аргентинцев....
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Pablo845
1501846409
Аргентинская диаспора в Зените!
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loko-the_best
1501848889
Кранешироков)
Ответить
Garrincha58
1501849794
собирают всю шушеру Атлетико наверное безмерно благодарен за оказанное удовольствие избавиться от хлама
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hans6978T
1501849852
Ешё один) Чего-то уже страшно.
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Taps
1501860527
Может хватит ! Здесь не Аргентина.
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spam2009
1501863324
А где же собственные воспитанники???? Бомжеклуб собирает бомжей с лавок клубов.
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