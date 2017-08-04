Краневиттер в субботу пройдет медосмотр в «Зените»

Как и сообщалось ранее, полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит».

Ожидается, что 24-летний футболист завтра прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, что на хавбека также претендовали ЦСКА и «Спартак».

Краневиттер станет четвертым аргентинцем, купленным сине-бело-голубыми этим летом. Ранее «Зенит» пополнили хавбек Леандро Паредес, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана.