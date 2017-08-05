Семак: «В матче с «Ахматом» «Уфе» вернулось то, что не забили в прошлых играх»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (3:2) во встрече четвертого тура РФПЛ. Уфимцы добыли волевые три очка, забив три гола в последней десятиминутке поединка.

«Хорошо играли. В первом тайме обе команды боялись ошибиться. К сожалению, первую ошибку допустили мы, пропустив достаточно курьезный гол, не разобравшись в ситуации. В последствии пытались играть очень активно, смогли забить три мяча, что помогло нам победить. Вернулось то, что в предыдущих матчах какие-то моменты не смогли реализовать. Сегодня смогли забить и заслуженно победили. Жалко, что в конце пропустили, но это футбол. Для болельщиков была интересная и эмоциональная игра. Рад за команду, ребята заслужили эти эмоции. Сегодня все довольны и результатом, и игрой.

Момент, когда игрок гостей оказался на газоне, а футболисты «Уфы» не остановили игру? Не скажу, что это неприятный инцидент. Мы играем в футбол. До этого и Лео лежал на газоне, ничего не случилось. Естественно, команда тянула время. Мы вышли играть в футбол, а не выбивать мяч. Я абсолютно согласен с ребятами, надо играть в футбол. Тем более футболисты «Ахмата» давали много поводов для того, чтобы усомниться в искренности», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».