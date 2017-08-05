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    Семак: «В матче с «Ахматом» «Уфе» вернулось то, что не забили в прошлых играх»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (3:2) во встрече четвертого тура РФПЛ. Уфимцы добыли волевые три очка, забив три гола в последней десятиминутке поединка.

    «Хорошо играли. В первом тайме обе команды боялись ошибиться. К сожалению, первую ошибку допустили мы, пропустив достаточно курьезный гол, не разобравшись в ситуации. В последствии пытались играть очень активно, смогли забить три мяча, что помогло нам победить. Вернулось то, что в предыдущих матчах какие-то моменты не смогли реализовать. Сегодня смогли забить и заслуженно победили. Жалко, что в конце пропустили, но это футбол. Для болельщиков была интересная и эмоциональная игра. Рад за команду, ребята заслужили эти эмоции. Сегодня все довольны и результатом, и игрой.

    Момент, когда игрок гостей оказался на газоне, а футболисты «Уфы» не остановили игру? Не скажу, что это неприятный инцидент. Мы играем в футбол. До этого и Лео лежал на газоне, ничего не случилось. Естественно, команда тянула время. Мы вышли играть в футбол, а не выбивать мяч. Я абсолютно согласен с ребятами, надо играть в футбол. Тем более футболисты «Ахмата» давали много поводов для того, чтобы усомниться в искренности», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 17:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 5 августа 2017, 22:35

      Уфа красавцы

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2017, 19:24

      Сергей Богданыч,они засмотрелись на бороду...рыжую..))
      пока думали,брат он нам ,или не брат..
      -полегли...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 19:21

      "Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал!" (Конфуций)

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