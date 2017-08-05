РФПЛ. «Уфа» одержала победу над «Ахматом»

В матче 4-го тура РФПЛ «Ахмат», одержавший три победы в трех стартовых играх, в гостях уступил «Уфе» – 2:3. Авторами голов в составе гостей стали Лео и Вилькер Анхель, у хозяев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев.

После данного результата «Уфа» поднялась на четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» – третий.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лео, 48; 1:1 – Йокич, 80; 2:1 – Аликин, 84; 3:1 – Сысуев, 86; 3:2 – Анхель, 90+3.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Сысуев, 68), Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий (Никитин, 90+2), Пауревич, Игбун, Фатай (Абдулавов, 63).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов (Плиев, 79), Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Бериша (Раванелли, 76), Швец, Митришев (Садаев, 66), Лео.

Предупреждения: Игбун, 54; Стоцкий, 77 – Анхель, 54; Плиев, 82.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ