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    РФПЛ. «Уфа» одержала победу над «Ахматом»

    В матче 4-го тура РФПЛ «Ахмат», одержавший три победы в трех стартовых играх, в гостях уступил «Уфе» – 2:3. Авторами голов в составе гостей стали Лео и Вилькер Анхель, у хозяев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев.

    После данного результата «Уфа» поднялась на четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» – третий.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лео, 48; 1:1 – Йокич, 80; 2:1 – Аликин, 84; 3:1 – Сысуев, 86; 3:2 – Анхель, 90+3.

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Сысуев, 68), Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий (Никитин, 90+2), Пауревич, Игбун, Фатай (Абдулавов, 63).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов (Плиев, 79), Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Бериша (Раванелли, 76), Швец, Митришев (Садаев, 66), Лео.

    Предупреждения: Игбун, 54; Стоцкий, 77 – Анхель, 54; Плиев, 82.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 16:52
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 5 августа 2017, 23:01

      Порадовала Уфа, не ожидал. Болел за них, а то что то Ахмат обороты набрал.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 21:01

      Удивили. Семак с победой!

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 августа 2017, 18:25

      Вот это народный клуб ! Рад за Семака! С победой Уфа!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 18:07

      Какое пиршество для зрителей в последние 10 минут!!!!.....
      Как сжимались сердца, сделавших ставки!!!...))
      С победой, Уфа!!... С викторией, Сергей Богданович!!!...

      4
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      Рейтинг: +4024

      raritet 5 августа 2017, 17:45

      Семаку наши поздравления. Вот кого нужно было оставить тренером Зенита. Люди у него бьются до победного. Сегодняшняя победа очень ценна для Уфы.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 августа 2017, 17:39

      Богданыч!!!! Держи краба!!!!!

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 17:28

      Просто молодцы! Вытянуть такой матч,пропустив гол в ответной контр - атаке это что-то.С уфой никому просто не будет.А Семак ростёт как тренер с каждым днём.

      4
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 5 августа 2017, 17:25

      Уфа молодцы!!! Отличный старт. Семак на правильном пути.

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 5 августа 2017, 17:06

      Молодцы нагнули чеченов!

      5
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 5 августа 2017, 17:03

      уфа с победой!молодцы!

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