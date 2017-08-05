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РФПЛ. «Уфа» одержала победу над «Ахматом»

5 августа 2017, 16:52
21

В матче 4-го тура РФПЛ «Ахмат», одержавший три победы в трех стартовых играх, в гостях уступил «Уфе» – 2:3. Авторами голов в составе гостей стали Лео и Вилькер Анхель, у хозяев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев.

После данного результата «Уфа» поднялась на четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» – третий.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лео, 48; 1:1 – Йокич, 80; 2:1 – Аликин, 84; 3:1 – Сысуев, 86; 3:2 – Анхель, 90+3.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Сысуев, 68), Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий (Никитин, 90+2), Пауревич, Игбун, Фатай (Абдулавов, 63).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов (Плиев, 79), Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Бериша (Раванелли, 76), Швец, Митришев (Садаев, 66), Лео.

Предупреждения: Игбун, 54; Стоцкий, 77 – Анхель, 54; Плиев, 82.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ахмат
Комментарии (21)
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InterMilLano1908
1501941317
Не матч а сказка!!!Всем нужну взять приер с Уфы, с таким бюджетом и составом играют очень даже неплохо! Семак если продолжит в том же духе к Лёне в Англию поедет, но уже сразу в АПЛ!
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portero
1501941786
вот так за 6 минут три гола ... с победой Уфу !
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Asbjorn
1501941787
ну и чем были основаны рассуждения недавние что ахмат чемпион ?вот все встало на свои места,семака с победой
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зенит ничто
1501941809
уфа с победой!молодцы!
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deinego77@yandex.ru
1501941965
Молодцы нагнули чеченов!
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Gullit 76
1501943313
Просто молодцы! Вытянуть такой матч,пропустив гол в ответной контр - атаке это что-то.С уфой никому просто не будет.А Семак ростёт как тренер с каждым днём.
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zico2205
1501943975
Богданыч!!!! Держи краба!!!!!
Ответить
insider_retro
1501945639
Какое пиршество для зрителей в последние 10 минут!!!!..... Как сжимались сердца, сделавших ставки!!!...)) С победой, Уфа!!... С викторией, Сергей Богданович!!!...
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Zubo
1501946701
Вот это народный клуб ! Рад за Семака! С победой Уфа!
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OfaZavr
1501956112
Удивили. Семак с победой!
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