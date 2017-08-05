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    Каррера – о матче «Зенита» и «Спартака»: «Нас ждет итальянское дерби тренеров»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ против «Зенита» и отметил важность противостояния с Роберто Манчини, возглавляющим петербургский клуб.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Нас ждет матч против «Зенита» во главе с Манчини. Будет тяжело, ведь это сильная команда с отличным итальянским тренером. Это не только российское дерби, но и итальянское противостояние тренеров на скамейке запасных. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хороший матч. По крайней мере, будет матч в честь итальянского футбола», – приводит слова Карреры tuttojuve.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 12:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -13

      Popularov 5 августа 2017, 14:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковскго свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся"!
      На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
      Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
      Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
      Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
      В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
      А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
      Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
      А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
      А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
      До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
      Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
      Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
      Зенит, составители календаря, по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!, ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
      Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
      Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
      Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
      Вы скажете: - "Мелочи???"
      Нет! Это не мелочи!!!
      На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
      Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
      Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
      А потом спартачи ОРУТ, на какждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

      -7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Popularov 5 августа 2017, 15:23

      Нет, мы не скажем, что это мелочи, мы скажем, что ты полный идиот!

      4
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 5 августа 2017, 14:15

      Судейка меня напрягает, не нравится мне этот гусь, как говорили в одном фильме.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 августа 2017, 13:58

      Если так, то Юве сделает Интер.

      6
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 5 августа 2017, 13:54

      конечно,И мы не проиграем.

      1
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 5 августа 2017, 13:53

      Очень интересный матч будет.

      2
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 5 августа 2017, 13:43

      Каррера не ставил условий, а просто пришел и сделал Спартак чемпионом, а в этот проект помимо манчини, еще уже сто лям вдули и еще вдунут, то же мне тренер манчини, работать может только там где бабло рекой, где показал пальцем - купили. Так что браво Массимо что льстишь земляку.

      3
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      Рейтинг: +1308

      Taps 5 августа 2017, 13:38

      А не выпустить ли их на боксёрский ринг ?
      И без футбола обойдёмся ...

      -3
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 5 августа 2017, 13:19

      Он о чем, какой карера тренер, он же физрук.

      0
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      Рейтинг: +107

      Nik SM > Павел Амурский 5 августа 2017, 13:39

      физрук ага)), нагнувший вас в прошлом сезоне

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 13:01

      Очень все тактично сказал.

      4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 августа 2017, 12:54

      Манчини против Карреры Дуэль итальянских специалистов – Роберто Манчини («Зенит») и Массимо Карреры («Спартак»). Кто победит???Думаю,что мы («Зенит»)1-2 («Спартак»)

      3
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