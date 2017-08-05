Каррера – о матче «Зенита» и «Спартака»: «Нас ждет итальянское дерби тренеров»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ против «Зенита» и отметил важность противостояния с Роберто Манчини, возглавляющим петербургский клуб.

Встреча «Зенит» – «Спартак» пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Нас ждет матч против «Зенита» во главе с Манчини. Будет тяжело, ведь это сильная команда с отличным итальянским тренером. Это не только российское дерби, но и итальянское противостояние тренеров на скамейке запасных. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хороший матч. По крайней мере, будет матч в честь итальянского футбола», – приводит слова Карреры tuttojuve.com.