Каррера – о матче «Зенита» и «Спартака»: «Нас ждет итальянское дерби тренеров»

Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковскго свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся"!
На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
Зенит, составители календаря, по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!, ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
Вы скажете: - "Мелочи???"
Нет! Это не мелочи!!!
На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
А потом спартачи ОРУТ, на какждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ против «Зенита» и отметил важность противостояния с Роберто Манчини, возглавляющим петербургский клуб.
Встреча «Зенит» – «Спартак» пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Нас ждет матч против «Зенита» во главе с Манчини. Будет тяжело, ведь это сильная команда с отличным итальянским тренером. Это не только российское дерби, но и итальянское противостояние тренеров на скамейке запасных. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хороший матч. По крайней мере, будет матч в честь итальянского футбола», – приводит слова Карреры tuttojuve.com.