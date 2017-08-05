Титов: «Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом. Теперь никто не сможет смаковать ту серию»

В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Федуну это понравилось и он намерен продолжить в том же духе, а арбитры будут набивать свои карманы деньгами и на всех остальных им ПЛЕВАТЬ!
Потому что они своё благополучие поставили выше работы тренеров и их команд!!!
Ждите НОВЫХ судейских скандалов в сезоне 2017/18!!!
Подковёрная судейская работа уже КИПИТ и набирает коррупционные обороты.
Работа с арбитрами уже налажена на взаимовыгодной ФИНАНСОВОЙ основе!
Вы нам деньги, а мы вам результат, а забесплатно только кошки родятся!
Третье ПОДРЯД скандальное судейство в пользу Спартака!!!
Судьи СКАНДАЛЯТ и тащат Спартака за уши, но Спартак не побеждает!!!
Арбитр Сухой спас Спартак от поражения от Уфы.
Комбарика не удалил за грубую игру - две желтые, а показал одну...
Зе Луиша не удалил за грубую игру - на две желтые наиграл, но арбитр не показал обе.
Фернандо желтая такая, что даже Шмурнов был в шоке что её не дали.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ ВОПРОСА!!!
Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями от прошлогоднего матча квалификации Лиги Европы с АЕКом, в котором московская команда потерпела поражение, после чего руководство красно-белых приняло решение уволить главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников.
«Спартак» возглавил Массимо Каррера, под руководством которого клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России.
– С момента трагического поражения от АЕКа, после которого в «Спартаке» сменился тренерский штаб, прошел ровно год. С какими чувствами вспоминаете тот матч?
– Ни с какими. Не напомнили бы вы – и не вспомнил.
– Отболело?
– Да и не болело. В футбол играют футболисты, и достучаться до всех тяжело. Искусство тренера – донести свои мысли до каждого. В тот момент мы, видимо, этого сделать не смогли.
– Время расставляет все по местам – вы и Аленичев плюс спортивный департамент клуба за год существенно почистили состав, убрав игроков среднего уровня. Чемпионский костяк сформировался именно при вас. Нет сожаления, что плодами воспользовался другой?
– Некорректно говорить про футболистов, которых в команде уже нет. Но что случилось, то случилось – и слава богу. Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом, это главное. Теперь никто не сможет смаковать ту серию. Много было тех, кто любил припоминать. Такой камень с плеч упал.
– Медаль вам не предлагали?
– Нет. А какое мы имеем к этому отношение?
– Команду к тому сезону готовили вы.
– Ну Хавьер (Нойя, тренер по физподготовке. – Прим. «Бомбардир») забрал за всех. Он заслужил.