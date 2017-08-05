Титов: «Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом. Теперь никто не сможет смаковать ту серию»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями от прошлогоднего матча квалификации Лиги Европы с АЕКом, в котором московская команда потерпела поражение, после чего руководство красно-белых приняло решение уволить главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников.

«Спартак» возглавил Массимо Каррера, под руководством которого клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России.

– С момента трагического поражения от АЕКа, после которого в «Спартаке» сменился тренерский штаб, прошел ровно год. С какими чувствами вспоминаете тот матч?

– Ни с какими. Не напомнили бы вы – и не вспомнил.

– Отболело?

– Да и не болело. В футбол играют футболисты, и достучаться до всех тяжело. Искусство тренера – донести свои мысли до каждого. В тот момент мы, видимо, этого сделать не смогли.

– Время расставляет все по местам – вы и Аленичев плюс спортивный департамент клуба за год существенно почистили состав, убрав игроков среднего уровня. Чемпионский костяк сформировался именно при вас. Нет сожаления, что плодами воспользовался другой?

– Некорректно говорить про футболистов, которых в команде уже нет. Но что случилось, то случилось – и слава богу. Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом, это главное. Теперь никто не сможет смаковать ту серию. Много было тех, кто любил припоминать. Такой камень с плеч упал.

– Медаль вам не предлагали?

– Нет. А какое мы имеем к этому отношение?

– Команду к тому сезону готовили вы.

– Ну Хавьер (Нойя, тренер по физподготовке. – Прим. «Бомбардир») забрал за всех. Он заслужил.