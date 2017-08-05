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    Титов: «Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом. Теперь никто не сможет смаковать ту серию»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями от прошлогоднего матча квалификации Лиги Европы с АЕКом, в котором московская команда потерпела поражение, после чего руководство красно-белых приняло решение уволить главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников.

    «Спартак» возглавил Массимо Каррера, под руководством которого клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России.

    – С момента трагического поражения от АЕКа, после которого в «Спартаке» сменился тренерский штаб, прошел ровно год. С какими чувствами вспоминаете тот матч?

    – Ни с какими. Не напомнили бы вы – и не вспомнил.

    – Отболело?

    – Да и не болело. В футбол играют футболисты, и достучаться до всех тяжело. Искусство тренера – донести свои мысли до каждого. В тот момент мы, видимо, этого сделать не смогли.

    – Время расставляет все по местам – вы и Аленичев плюс спортивный департамент клуба за год существенно почистили состав, убрав игроков среднего уровня. Чемпионский костяк сформировался именно при вас. Нет сожаления, что плодами воспользовался другой?

    – Некорректно говорить про футболистов, которых в команде уже нет. Но что случилось, то случилось – и слава богу. Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом, это главное. Теперь никто не сможет смаковать ту серию. Много было тех, кто любил припоминать. Такой камень с плеч упал.

    – Медаль вам не предлагали?

    – Нет. А какое мы имеем к этому отношение?

    – Команду к тому сезону готовили вы.

    – Ну Хавьер (Нойя, тренер по физподготовке. – Прим. «Бомбардир») забрал за всех. Он заслужил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 10:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -13

      Popularov 5 августа 2017, 15:02

      В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
      ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
      Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      Федуну это понравилось и он намерен продолжить в том же духе, а арбитры будут набивать свои карманы деньгами и на всех остальных им ПЛЕВАТЬ!
      Потому что они своё благополучие поставили выше работы тренеров и их команд!!!
      Ждите НОВЫХ судейских скандалов в сезоне 2017/18!!!
      Подковёрная судейская работа уже КИПИТ и набирает коррупционные обороты.
      Работа с арбитрами уже налажена на взаимовыгодной ФИНАНСОВОЙ основе!
      Вы нам деньги, а мы вам результат, а забесплатно только кошки родятся!
      Третье ПОДРЯД скандальное судейство в пользу Спартака!!!
      Судьи СКАНДАЛЯТ и тащат Спартака за уши, но Спартак не побеждает!!!
      Арбитр Сухой спас Спартак от поражения от Уфы.
      Комбарика не удалил за грубую игру - две желтые, а показал одну...
      Зе Луиша не удалил за грубую игру - на две желтые наиграл, но арбитр не показал обе.
      Фернандо желтая такая, что даже Шмурнов был в шоке что её не дали.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ ВОПРОСА!!!

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Popularov 5 августа 2017, 15:31

      Слушай, когда у вас в палате вай-фай отключат?

      2
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Popularov 5 августа 2017, 15:35

      вот ты гонишь,тебе видимо забылись матчи с ростовом,да с тем же спартаком на петровиче,а чего стоит открытие распил-потопарены?тот матч по моему сложно забыть,так что читай книжки,учись хорошо и поменьше хвастай скудоумием в интернете

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > filosof sparty 5 августа 2017, 20:26

      Изумительно)))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 5 августа 2017, 14:38

      кляп им в рыло

      0
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 5 августа 2017, 13:55

      В тот раз команда летала.Сегодня мы боремся.

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 5 августа 2017, 12:37

      ту серию ещё с удовольствием посмакуем. И новую, которая только началась, будем смаковать =)

      -3
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      Рейтинг: +55

      red-white-power > Антисемит 5 августа 2017, 13:57

      свою смакуй, длиной в бесконечность

      1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > red-white-power 5 августа 2017, 13:59

      это какую же? Будь любезен, объяснись.

      -3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 11:49

      Мудро и взвешенно сказал Егор Ильич!...

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 августа 2017, 11:38

      Титов вроде бы и не собирался делиться воспоминаниями. А журналюгам неймётся. Похоже ещё долго будут мусолить эту тему. Может, хватит? Скоро появятся новые более интересные темы )

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 11:11

      То поражение Спартака праздновать надо.Хрен бы Спартак стал чемпионом и сейчас боролся за чемпионство с прежним руководством.А Титову понятное дело обидно.

      1
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 5 августа 2017, 10:40

      Судя по тону ответов - Егорка "парился". Обидно ему, понятно же.

      4
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Kollljan 5 августа 2017, 11:03

      это чувствовалось!

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 августа 2017, 10:31

      Ни о чем..., вопросы глупейшие...

      1
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