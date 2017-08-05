Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов: «Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом. Теперь никто не сможет смаковать ту серию»

Титов: «Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом. Теперь никто не сможет смаковать ту серию»

5 августа 2017, 10:28
16

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями от прошлогоднего матча квалификации Лиги Европы с АЕКом, в котором московская команда потерпела поражение, после чего руководство красно-белых приняло решение уволить главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников.

«Спартак» возглавил Массимо Каррера, под руководством которого клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России.

– С момента трагического поражения от АЕКа, после которого в «Спартаке» сменился тренерский штаб, прошел ровно год. С какими чувствами вспоминаете тот матч?

– Ни с какими. Не напомнили бы вы – и не вспомнил.

– Отболело?

– Да и не болело. В футбол играют футболисты, и достучаться до всех тяжело. Искусство тренера – донести свои мысли до каждого. В тот момент мы, видимо, этого сделать не смогли.

– Время расставляет все по местам – вы и Аленичев плюс спортивный департамент клуба за год существенно почистили состав, убрав игроков среднего уровня. Чемпионский костяк сформировался именно при вас. Нет сожаления, что плодами воспользовался другой?

– Некорректно говорить про футболистов, которых в команде уже нет. Но что случилось, то случилось – и слава богу. Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом, это главное. Теперь никто не сможет смаковать ту серию. Много было тех, кто любил припоминать. Такой камень с плеч упал.

– Медаль вам не предлагали?

– Нет. А какое мы имеем к этому отношение?

– Команду к тому сезону готовили вы.

– Ну Хавьер (Нойя, тренер по физподготовке. – Прим. «Бомбардир») забрал за всех. Он заслужил.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1501918292
Ни о чем..., вопросы глупейшие...
Ответить
Kollljan
1501918813
Судя по тону ответов - Егорка "парился". Обидно ему, понятно же.
Ответить
Gullit 76
1501920715
То поражение Спартака праздновать надо.Хрен бы Спартак стал чемпионом и сейчас боролся за чемпионство с прежним руководством.А Титову понятное дело обидно.
Ответить
APchelov
1501922327
Титов вроде бы и не собирался делиться воспоминаниями. А журналюгам неймётся. Похоже ещё долго будут мусолить эту тему. Может, хватит? Скоро появятся новые более интересные темы )
Ответить
insider_retro
1501922944
Мудро и взвешенно сказал Егор Ильич!...
Ответить
Антисемит
1501925874
ту серию ещё с удовольствием посмакуем. И новую, которая только началась, будем смаковать =)
Ответить
фёдорспартак5
1501930557
В тот раз команда летала.Сегодня мы боремся.
Ответить
лёха72
1501933110
кляп им в рыло
Ответить
Popularov
1501934550
В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. Федуну это понравилось и он намерен продолжить в том же духе, а арбитры будут набивать свои карманы деньгами и на всех остальных им ПЛЕВАТЬ! Потому что они своё благополучие поставили выше работы тренеров и их команд!!! Ждите НОВЫХ судейских скандалов в сезоне 2017/18!!! Подковёрная судейская работа уже КИПИТ и набирает коррупционные обороты. Работа с арбитрами уже налажена на взаимовыгодной ФИНАНСОВОЙ основе! Вы нам деньги, а мы вам результат, а забесплатно только кошки родятся! Третье ПОДРЯД скандальное судейство в пользу Спартака!!! Судьи СКАНДАЛЯТ и тащат Спартака за уши, но Спартак не побеждает!!! Арбитр Сухой спас Спартак от поражения от Уфы. Комбарика не удалил за грубую игру - две желтые, а показал одну... Зе Луиша не удалил за грубую игру - на две желтые наиграл, но арбитр не показал обе. Фернандо желтая такая, что даже Шмурнов был в шоке что её не дали. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ ВОПРОСА!!!
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+