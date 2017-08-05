Титов: «Нойштедтер – однозначно не уровень для «Спартака»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за 29-летнего россиянина 4 миллиона евро.

– «Спартак» ведет переговоры по Нойштедтеру. Это уровень для чемпионов?

– Однозначно, нет. Однозначно! Если речь об усилении для РФПЛ – это одно, если под Лигу чемпионов – совершенно другое. Он не сильнее ни Боккетти, ни Джикии, ни Кутепова.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Нойштедтер провел 18 матчей, в которых получил две желтые карточки.