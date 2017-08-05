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    Титов: «Нойштедтер – однозначно не уровень для «Спартака»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

    Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за 29-летнего россиянина 4 миллиона евро.

    – «Спартак» ведет переговоры по Нойштедтеру. Это уровень для чемпионов?

    – Однозначно, нет. Однозначно! Если речь об усилении для РФПЛ – это одно, если под Лигу чемпионов – совершенно другое. Он не сильнее ни Боккетти, ни Джикии, ни Кутепова.

    В прошлом сезоне чемпионата Турции Нойштедтер провел 18 матчей, в которых получил две желтые карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 06:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 20:15

      Точно.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 августа 2017, 09:31

      Все-таки посильнее Кутепова. Но не сильнее остальных двух.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 августа 2017, 08:56

      Все это понимают, кроме руководителей Спартака! Может кто-то настойчиво пропихивает Нойштедтера в команду?

      2
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      Рейтинг: +523

      Грыззь > Опорник84 5 августа 2017, 09:04

      Папка Ромкин и пропихивает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Грыззь 5 августа 2017, 09:08

      Дружище извини не чаяно минусанул тебя! Нажал не на тот палец! Извини!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 08:37

      Я уже неоднократно об этом говорил

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 августа 2017, 08:00

      Пожалуйста, Егор, донеси свое и наше болельщицкое мнение до руководства Спартака. А то непонятно что происходит в нынешнее трансферное окно. Ни одного сильного футболиста так пока и не купили (аренда не в счет), а собираются подбирать какой то шлак..

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