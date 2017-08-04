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  • Григорян сказал, что «Анжи» проиграл «Ростову» из-за детской ошибки

Григорян сказал, что «Анжи» проиграл «Ростову» из-за детской ошибки

4 августа 2017, 22:13
11

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в эфире телеканала «Наш футбол».

«В первом тайме допустили одну серьезную ошибку – на добивании Фибел зевнул, пропустил Дядюна. Простая детская ошибка стоила гола. В принципе, абсолютно равный первый тайм. Я понимаю, что «Ростов» осмысленно отдал инициативу во втором тайме, но и мы, проведя замены и выпустив Данченко и Липартию, заметно усилили нашу игру. Прежде всего в качестве взаимодействия. Мы создали напряжение у ворот соперника, но, к сожалению, не реализовали свои моменты», – сказал Григорян после матча четвертого тура РФПЛ.

Махачкалинский клуб занимает 12 место в турнирной таблице соревнования.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Ростов Григорян Александр
Комментарии (11)
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Ispik05
1501875986
Лучше бы дисциплину наладил и у себя и у команды, детские ошибки, даже с аута мяч нормально бросить не хотят!!!
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Ispik05
1501876021
И вообще Григорян по-моему тебя ребята сливают
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zico2205
1501877435
Вообще то ты в концовке должен был еще пропускать...Зуев и Муса Думбия должны были забивать- но кипер потащил....Ростов играл намного осмысленнее и увереннее....Хотя еще далеко до уровня команды прошлого года....И зачем Кучук держит на лавке новичков??? Давай- вкатывай их в игру... А есть ведь интересные игроки...
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SPARTAK 85
1501877677
Григорян больше п....т чем тренирует. Не могу слушать бред его. Все то он знает только толку ноль. Анжи с ним вылетит.
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Котфеееее
1501878580
Не тренер а гавно..
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1501880503
Григорян - детская ошибка Кадиева.
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Nesterenko
1501889594
Много слов и мало очков.
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ijgjr
1501922975
По мне Григорян сам себя по детски ведет - не солидного тренера приглсила Анжи - команда само по себе не плохая - сколько игр было где чуток чего то не хватает а это уже дело тренtра и нечего пенять на зеркало коль ....
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Таганский
1501968072
Ошибка, хоть и детская - есть ошибка.. И поражение.. Так что, поезд ушел - болтать смысла нет!!
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