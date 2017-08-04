Григорян сказал, что «Анжи» проиграл «Ростову» из-за детской ошибки

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в эфире телеканала «Наш футбол».

«В первом тайме допустили одну серьезную ошибку – на добивании Фибел зевнул, пропустил Дядюна. Простая детская ошибка стоила гола. В принципе, абсолютно равный первый тайм. Я понимаю, что «Ростов» осмысленно отдал инициативу во втором тайме, но и мы, проведя замены и выпустив Данченко и Липартию, заметно усилили нашу игру. Прежде всего в качестве взаимодействия. Мы создали напряжение у ворот соперника, но, к сожалению, не реализовали свои моменты», – сказал Григорян после матча четвертого тура РФПЛ.

Махачкалинский клуб занимает 12 место в турнирной таблице соревнования.