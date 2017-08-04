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    Григорян сказал, что «Анжи» проиграл «Ростову» из-за детской ошибки

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в эфире телеканала «Наш футбол».

    «В первом тайме допустили одну серьезную ошибку – на добивании Фибел зевнул, пропустил Дядюна. Простая детская ошибка стоила гола. В принципе, абсолютно равный первый тайм. Я понимаю, что «Ростов» осмысленно отдал инициативу во втором тайме, но и мы, проведя замены и выпустив Данченко и Липартию, заметно усилили нашу игру. Прежде всего в качестве взаимодействия. Мы создали напряжение у ворот соперника, но, к сожалению, не реализовали свои моменты», – сказал Григорян после матча четвертого тура РФПЛ.

    Махачкалинский клуб занимает 12 место в турнирной таблице соревнования.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 22:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 августа 2017, 00:21

      Ошибка, хоть и детская - есть ошибка.. И поражение..
      Так что, поезд ушел - болтать смысла нет!!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 августа 2017, 11:49

      По мне Григорян сам себя по детски ведет - не солидного тренера приглсила Анжи - команда само по себе не плохая - сколько игр было где чуток чего то не хватает а это уже дело тренtра и нечего пенять на зеркало коль ....

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 августа 2017, 02:33

      Много слов и мало очков.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 августа 2017, 00:01

      Григорян - детская ошибка Кадиева.

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 4 августа 2017, 23:29

      Не тренер а гавно..

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 4 августа 2017, 23:14

      Григорян больше п....т чем тренирует. Не могу слушать бред его. Все то он знает только толку ноль. Анжи с ним вылетит.

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин > SPARTAK 85 4 августа 2017, 23:28

      согласен

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 августа 2017, 23:10

      Вообще то ты в концовке должен был еще пропускать...Зуев и Муса Думбия должны были забивать- но кипер потащил....Ростов играл намного осмысленнее и увереннее....Хотя еще далеко до уровня команды прошлого года....И зачем Кучук держит на лавке новичков??? Давай- вкатывай их в игру... А есть ведь интересные игроки...

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > zico2205 4 августа 2017, 23:31

      Согласен!!! Хочется увидеть Кинтеро!!!

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      Рейтинг: +23

      Ispik05 4 августа 2017, 22:47

      И вообще Григорян по-моему тебя ребята сливают

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      Рейтинг: +23

      Ispik05 4 августа 2017, 22:46

      Лучше бы дисциплину наладил и у себя и у команды, детские ошибки, даже с аута мяч нормально бросить не хотят!!!

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