Фурсенко: «Трансфер Неймара в «ПСЖ» – за гранью приличия»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказал мнение о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что французский клуб заплатил за игрока сборной Бразилии 222 миллиона евро.

«Я не думаю, что это обрушит европейский трансферный рынок. Дело в том, что экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией.

Конечно, эти деньги – за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула.

У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом. Но, думаю, мы как всегда пойдем своим путем.

Сейчас для нас самое главное – подготовить нашу сборную к чемпионату мира. В частности, то, что делает Роберто Манчини в «Зените», используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в «Зените», заставляет всех стараться», – сказал Фурсенко.