Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «Трансфер Неймара в «ПСЖ» – за гранью приличия»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказал мнение о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что французский клуб заплатил за игрока сборной Бразилии 222 миллиона евро.

    «Я не думаю, что это обрушит европейский трансферный рынок. Дело в том, что экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией.

    Конечно, эти деньги – за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула.

    У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом. Но, думаю, мы как всегда пойдем своим путем.

    Сейчас для нас самое главное – подготовить нашу сборную к чемпионату мира. В частности, то, что делает Роберто Манчини в «Зените», используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в «Зените», заставляет всех стараться», – сказал Фурсенко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 4 августа 2017, 19:11

      - Фурс!, ты лучше расскажи молодёжи о своём криминальном прошлом!, тоже мне - моралист(((...расскажи про "деятельность"вовы( в начале 90-х), про "ОЗЕРО", про Чайку(((...ворьё - вы, бесстыдное, и гореть вам всем в аду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 августа 2017, 17:32

      Вы за своей гранью следите.
      Бдите.
      Не так... бzдите

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 августа 2017, 16:54

      Зенит -Арена вот , что за гранью приличия!

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > СашкаГуров 4 августа 2017, 16:59

      Аминь! ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > СашкаГуров 4 августа 2017, 17:34

      За гранью добра и зла)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 августа 2017, 16:50

      За гранью приличия,это зарплата Миллера-5 млн в день!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 4 августа 2017, 16:36

      за гранью не приличия было дома Зениту проиграть))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 августа 2017, 16:33

      Насчет приличия , г-н Фурсенко лукавит и очень ! Сам живет за счет "трубы" , и за Неймара заплатили хозяева "трубы", только другой . Обидно , что другая "труба" оказалась более платежной ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 4 августа 2017, 16:52

      Не все.Вот ,например ,труба живёт за счёт меня.Каждый месяц приходят от неё квитанции,суммы всё больше и больше.А в Европе газ дешевеет......

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > 3a zenit 4 августа 2017, 16:53

      Ты знаешь , я живу за счет себя , и не являюсь акционером Газпрома , как правильно поет Слепаков .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 4 августа 2017, 16:24

      Какое Фурсенко до этого дело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 августа 2017, 15:46

      Особенно вчера очень "хорошо сыграли" люди с русскими паспортами у Зенита...Действительно достойно,на мой взгляд,выглядели только Лодыгин и Полоз.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Pro100Kid 4 августа 2017, 16:20

      Да вообще мертвые, особенно Эрнани, такое дно, что не пас то не тому, что не передача то мимо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 августа 2017, 15:38

      Что Фурсенко знает о приличиях?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2017, 15:33

      в воскресенье влетят Спартаку опять есть отмазка мол команда еще не сыграна надо немного подождать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11