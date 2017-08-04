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Фурсенко: «Трансфер Неймара в «ПСЖ» – за гранью приличия»

4 августа 2017, 15:21
16

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказал мнение о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что французский клуб заплатил за игрока сборной Бразилии 222 миллиона евро.

«Я не думаю, что это обрушит европейский трансферный рынок. Дело в том, что экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией.

Конечно, эти деньги – за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула.

У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом. Но, думаю, мы как всегда пойдем своим путем.

Сейчас для нас самое главное – подготовить нашу сборную к чемпионату мира. В частности, то, что делает Роберто Манчини в «Зените», используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в «Зените», заставляет всех стараться», – сказал Фурсенко.

Источник: ТАСС
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит ПСЖ Неймар Фурсенко Сергей
Комментарии (16)
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Garrincha58
1501849927
Очень сильная конкуренция, которая есть в «Зените», заставляет всех стараться», что то я вчера не заметил особого старания и желания выиграть у Йегуды
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Garrincha58
1501849988
в воскресенье влетят Спартаку опять есть отмазка мол команда еще не сыграна надо немного подождать
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Pro100Kid
1501850792
Особенно вчера очень "хорошо сыграли" люди с русскими паспортами у Зенита...Действительно достойно,на мой взгляд,выглядели только Лодыгин и Полоз.
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stream15
1501853098
Какое Фурсенко до этого дело.
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dok66
1501853607
Насчет приличия , г-н Фурсенко лукавит и очень ! Сам живет за счет "трубы" , и за Неймара заплатили хозяева "трубы", только другой . Обидно , что другая "труба" оказалась более платежной ?
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Тони Монтана Б
1501853784
за гранью не приличия было дома Зениту проиграть))
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андрей андреев
1501854622
За гранью приличия,это зарплата Миллера-5 млн в день!!!
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СашкаГуров
1501854883
Зенит -Арена вот , что за гранью приличия!
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subbotaspartak
1501857126
Вы за своей гранью следите. Бдите. Не так... бzдите
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кеша_КБ
1501863095
- Фурс!, ты лучше расскажи молодёжи о своём криминальном прошлом!, тоже мне - моралист(((...расскажи про "деятельность"вовы( в начале 90-х), про "ОЗЕРО", про Чайку(((...ворьё - вы, бесстыдное, и гореть вам всем в аду.
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