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    «Милан» рассматривает вариант подписания Ибрагимовича или Фалькао

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал о целях, которые преследует итальянский клуб, которому требуется укрепление позиции центрального форварда.

    «Сейчас мы находимся в поисках форварда, но не спешим заключать какую-либо сделку. «Милан» будет мудро использовать оставшееся время в это трансферное окно, чтобы не совершить ошибку.

    Ибрагимович и Фалькао? Мы не исключаем никаких вариантов. В списке потенциальных новичков «Милана» находятся шесть-семь имен. С некоторыми из них проще заключить контракт, с кем-то сложнее», – приводит слова Фассоне Sky Sport Italia.

    Напомним, что «Милан» этим летом является одним из самых активных игроков на трансферном рынке. Такую деятельность позволил развернуть итальянцам приход новых инвесторов из Китая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 4 августа 2017, 11:31

      Понятно, дядька-наставник в поле на период становления не только не помешает, а даже необходим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 4 августа 2017, 10:07

      раньше нужно было думать

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