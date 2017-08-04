«Милан» рассматривает вариант подписания Ибрагимовича или Фалькао

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал о целях, которые преследует итальянский клуб, которому требуется укрепление позиции центрального форварда.

«Сейчас мы находимся в поисках форварда, но не спешим заключать какую-либо сделку. «Милан» будет мудро использовать оставшееся время в это трансферное окно, чтобы не совершить ошибку.

Ибрагимович и Фалькао? Мы не исключаем никаких вариантов. В списке потенциальных новичков «Милана» находятся шесть-семь имен. С некоторыми из них проще заключить контракт, с кем-то сложнее», – приводит слова Фассоне Sky Sport Italia.

Напомним, что «Милан» этим летом является одним из самых активных игроков на трансферном рынке. Такую деятельность позволил развернуть итальянцам приход новых инвесторов из Китая.