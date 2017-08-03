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    Семин хочет встретиться с болельщиками «Локомотива»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями от матча своей команды в четвертом туре РФПЛ против «СКА-Хабаровска», а также выразил желание встретиться с красно-зелеными фанатами.

    «Первое место – это и ответственность, и уверенность. Не сказал бы, что три матча были простыми. Предстоящая игра будет еще сложнее. «СКА-Хабаровск» – хорошая команда, перед нашей игрой они неделю адаптировались в Москве. Вы прекрасно видели их матч с «Зенитом». Там только индивидуальное мастерство помогло «Зениту» победить.

    Хотел бы попросить болельщиков, чтобы пришли и поддержали нас. Аудитория увеличивается, но не так стремительно. Попрошу, чтобы руководство организовало встречу с болельщиками», – заявил специалист.

    Матч «Локомотив» – «СКА-Хабаровск» состоится 5 августа. Начало – в 20:00 по Москве.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2017 20:28
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