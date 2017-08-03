Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «Матч сборной России с «Динамо» поможет Черчесову найти новых игроков»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о товарищеском матче сборной России с московским «Динамо», который пройдет 3 сентября на «Арене Химки». По мнению Бышовца, эта игра поможет главному тренеру сборной Станиславу Черчесову найти новых игроков для национальной команды.

    «Необходимость в таких матчах однозначно есть. В первую очередь это поможет расширить круг кандидатов в сборную России. Найти тех ребят, которые сейчас показывают качественную игру, но не получают шанса. Тем более и в «Динамо» есть очень качественные молодые игроки.

    Думаю, что Станиславу Черчесову эта игра поможет найти новых игроков, которых он до этого не пробовал в основной обойме. В этом и есть весь смысл. В любом случае такие эксперименты полезны. Я и сам бы с удовольствием посмотрел эту игру, мне это интересно», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 4 августа 2017, 03:26

      Надеюсь, Панченко себя покажет во всей красе. Канунников и Бухаров - слабоватые игроки. Последний хоть по весне что-то показывал, но за что Канунникова взяли уже на второй турнир, я просто не понимаю. Пусть лучше будет Панченко или Чалов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 3 августа 2017, 18:22

      Бышовец вот за такие высказывания тебя больше никто тренером и не взял как ты не старался не пиарился на телевидении (глуповато)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 17:14

      А зачем их искать... Игроки уже есть, надо только определится с критерием отбора и сделать оправданный выбор... Что, Черчесов увидит молодое дарование и за 10 месяцев до ЧМ начнёт возлагать на него надежды и ставить в состав??... Чушь!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 3 августа 2017, 16:25

      А чё сразу с Динамо? Могли бы с ивановского Текстильщика или Казанки начать. Всё одинаково.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 августа 2017, 15:34

      Без матча с Динамо игроков найти нельзя ????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2017, 15:33

      полный бред

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11