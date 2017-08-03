Бышовец: «Матч сборной России с «Динамо» поможет Черчесову найти новых игроков»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о товарищеском матче сборной России с московским «Динамо», который пройдет 3 сентября на «Арене Химки». По мнению Бышовца, эта игра поможет главному тренеру сборной Станиславу Черчесову найти новых игроков для национальной команды.

«Необходимость в таких матчах однозначно есть. В первую очередь это поможет расширить круг кандидатов в сборную России. Найти тех ребят, которые сейчас показывают качественную игру, но не получают шанса. Тем более и в «Динамо» есть очень качественные молодые игроки.

Думаю, что Станиславу Черчесову эта игра поможет найти новых игроков, которых он до этого не пробовал в основной обойме. В этом и есть весь смысл. В любом случае такие эксперименты полезны. Я и сам бы с удовольствием посмотрел эту игру, мне это интересно», — сказал Бышовец.