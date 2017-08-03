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  • Бышовец: «Матч сборной России с «Динамо» поможет Черчесову найти новых игроков»

Бышовец: «Матч сборной России с «Динамо» поможет Черчесову найти новых игроков»

3 августа 2017, 14:27
6

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о товарищеском матче сборной России с московским «Динамо», который пройдет 3 сентября на «Арене Химки». По мнению Бышовца, эта игра поможет главному тренеру сборной Станиславу Черчесову найти новых игроков для национальной команды.

«Необходимость в таких матчах однозначно есть. В первую очередь это поможет расширить круг кандидатов в сборную России. Найти тех ребят, которые сейчас показывают качественную игру, но не получают шанса. Тем более и в «Динамо» есть очень качественные молодые игроки.

Думаю, что Станиславу Черчесову эта игра поможет найти новых игроков, которых он до этого не пробовал в основной обойме. В этом и есть весь смысл. В любом случае такие эксперименты полезны. Я и сам бы с удовольствием посмотрел эту игру, мне это интересно», — сказал Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Бышовец Анатолий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Garrincha58
1501763612
полный бред
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acer2003
1501763690
Без матча с Динамо игроков найти нельзя ????
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serppion
1501766736
А чё сразу с Динамо? Могли бы с ивановского Текстильщика или Казанки начать. Всё одинаково.
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insider_retro
1501769689
А зачем их искать... Игроки уже есть, надо только определится с критерием отбора и сделать оправданный выбор... Что, Черчесов увидит молодое дарование и за 10 месяцев до ЧМ начнёт возлагать на него надежды и ставить в состав??... Чушь!!...
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bashnat013
1501773777
Бышовец вот за такие высказывания тебя больше никто тренером и не взял как ты не старался не пиарился на телевидении (глуповато)
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Черкизовский Кот
1501806389
Надеюсь, Панченко себя покажет во всей красе. Канунников и Бухаров - слабоватые игроки. Последний хоть по весне что-то показывал, но за что Канунникова взяли уже на второй турнир, я просто не понимаю. Пусть лучше будет Панченко или Чалов.
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