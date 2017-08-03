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    Суарес пожелал удачи Неймару в «ПСЖ»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес попрощался со своим бывшим одноклубником Неймаром, который в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ».

    «Желаю всего наилучшего, друг. Благодарю за поддержку, которую ты мне дал, а также за уникальные моменты, которое мы вместе провели. Я люблю тебя, мой маленький братишка», – написал Суарес на своей странице в инстаграме.

    Трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро. Бразилец подпишет с парижской командой пятилетний контракт с заработной платой 575 тысяч евро в неделю.

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    Источник: Instagram

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    03.08.2017 13:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 3 августа 2017, 15:06

      И счастья в личной жизни.

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 3 августа 2017, 13:47

      В некоторых СМИ писали , что Месси и Суарез не хотят его видеть . Оба пожелали ему удачи , молодцы ребята каждый выбирает свой путь.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > lek! 3 августа 2017, 13:55

      Если сми слушать роналду и тд все геи и проститутки хотя сами являются ими

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