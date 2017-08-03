Суарес пожелал удачи Неймару в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес попрощался со своим бывшим одноклубником Неймаром, который в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ».

«Желаю всего наилучшего, друг. Благодарю за поддержку, которую ты мне дал, а также за уникальные моменты, которое мы вместе провели. Я люблю тебя, мой маленький братишка», – написал Суарес на своей странице в инстаграме.

Трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро. Бразилец подпишет с парижской командой пятилетний контракт с заработной платой 575 тысяч евро в неделю.