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Паредес: «Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины»

3 августа 2017, 01:36
17

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес высказал мнение о массовом приходе в петербургский клуб футболистов из Аргентины.

Напомним, что этим летом сине-бело-голубых пополнили хавбек Паредес, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана. Также сообщалось о возможном трансфере Эмилиано Ригони из «Индепендьенте».

«Наша с Дриусси дружба началась, когда мы были еще маленькими, она крепка, и футбол на нее никогда не влиял. Мы с Себастьяном жили в одном дворе, всего в пяти минутах друг от друга. Вместе играли, потом ходили в одну секцию по мини-футболу. Просто так получилось, что один из нас ушел затем в «Ривер Плейт», а второй — в «Боку Хуниорс».

Мамману знаю достаточно давно, мы пересекались в аргентинской сборной: сильный центральный защитник, умеет быстро возвращать мяч. Он принесет большую пользу «Зениту». Думаю, Эмануэль легко адаптируется. Тренер спрашивал у нас с Дриусси, что нам известно о Маммане. Мы побеседовали, ответили на его вопросы.

Слухи о переходе Ригони? Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины. Если серьезно, надеюсь, слухи про Эмилиано – правда. Он тоже очень хороший игрок», — сказал Паредес.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Маммана Эмануэль Дриусси Себастьян
Комментарии (17)
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Zubo
1501713966
Зимой оформим трансфер Месси и Де-Марии и вперёд !
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turist82
1501729695
Было бы чем гордиться... В нашем футболе рулят иностранцы. Наши - лишь патроны подают. Потому и сборная в ж..пе
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olic29ivica
1501731458
А сборная России будет на скамейке готовиться к ЧМ, грамотный ход)
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серега кашин
1501733121
посмотрим как эта сборная будет играть зимой
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Диктор
1501734479
Очень жаль за команду-все таки это русская команда.
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Svoysvoemubrat
1501737292
Аргентинос Зенитос.
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Андrey$&
1501742108
Кришито Иванович Маммана Смольников - не плохо)
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Басмачи
1501749587
время покажет сборная аргентина или сборная РОССИЯ
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ks75
1501755675
Фурсенко вроде заявлял ,что хочет чтоб зенит был базовым клубом страны))) Какой вот только он не уточнил!!! О каких своих воспитанниках можно говорить,когда в команде столько иноземных варягов! Осталось зениту только расформировать школу, за полной ненадобностью и забыть про то что когда-то город дал таких игроков как Денисов, Кержаков, Аршавин! Тк при такой политике в комплектации команды ,появление своих просто исключено! Тоже мне ,футбольная столица, бл..ть))))))))))
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Евгений Лесников
1501767024
Говорят,Артём Дзюба срочно решил стать гражданином Аргентины....К чему бы это ?
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