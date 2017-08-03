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    Паредес: «Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес высказал мнение о массовом приходе в петербургский клуб футболистов из Аргентины.

    Напомним, что этим летом сине-бело-голубых пополнили хавбек Паредес, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана. Также сообщалось о возможном трансфере Эмилиано Ригони из «Индепендьенте».

    «Наша с Дриусси дружба началась, когда мы были еще маленькими, она крепка, и футбол на нее никогда не влиял. Мы с Себастьяном жили в одном дворе, всего в пяти минутах друг от друга. Вместе играли, потом ходили в одну секцию по мини-футболу. Просто так получилось, что один из нас ушел затем в «Ривер Плейт», а второй — в «Боку Хуниорс».

    Мамману знаю достаточно давно, мы пересекались в аргентинской сборной: сильный центральный защитник, умеет быстро возвращать мяч. Он принесет большую пользу «Зениту». Думаю, Эмануэль легко адаптируется. Тренер спрашивал у нас с Дриусси, что нам известно о Маммане. Мы побеседовали, ответили на его вопросы.

    Слухи о переходе Ригони? Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины. Если серьезно, надеюсь, слухи про Эмилиано – правда. Он тоже очень хороший игрок», — сказал Паредес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2017 01:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 3 августа 2017, 16:30

      Говорят,Артём Дзюба срочно решил стать гражданином Аргентины....К чему бы это ?

      0
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      Рейтинг: +471

      ks75 3 августа 2017, 13:21

      Фурсенко вроде заявлял ,что хочет чтоб зенит был базовым клубом страны))) Какой вот только он не уточнил!!! О каких своих воспитанниках можно говорить,когда в команде столько иноземных варягов! Осталось зениту только расформировать школу, за полной ненадобностью и забыть про то что когда-то город дал таких игроков как Денисов, Кержаков, Аршавин! Тк при такой политике в комплектации команды ,появление своих просто исключено! Тоже мне ,футбольная столица, бл..ть))))))))))

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 3 августа 2017, 11:39

      время покажет сборная аргентина или сборная РОССИЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 августа 2017, 11:24

      Зато футбол увидим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Андrey$& 3 августа 2017, 09:35

      Кришито Иванович Маммана Смольников - не плохо)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 августа 2017, 08:14

      Аргентинос Зенитос.

      6
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 3 августа 2017, 07:32

      это муДко, в комментах отписывался??? безголовые...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2017, 07:27

      Очень жаль за команду-все таки это русская команда.

      4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 августа 2017, 07:05

      посмотрим как эта сборная будет играть зимой

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 3 августа 2017, 06:37

      А сборная России будет на скамейке готовиться к ЧМ, грамотный ход)

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