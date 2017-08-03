Паредес: «Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес высказал мнение о массовом приходе в петербургский клуб футболистов из Аргентины.

Напомним, что этим летом сине-бело-голубых пополнили хавбек Паредес, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана. Также сообщалось о возможном трансфере Эмилиано Ригони из «Индепендьенте».

«Наша с Дриусси дружба началась, когда мы были еще маленькими, она крепка, и футбол на нее никогда не влиял. Мы с Себастьяном жили в одном дворе, всего в пяти минутах друг от друга. Вместе играли, потом ходили в одну секцию по мини-футболу. Просто так получилось, что один из нас ушел затем в «Ривер Плейт», а второй — в «Боку Хуниорс».

Мамману знаю достаточно давно, мы пересекались в аргентинской сборной: сильный центральный защитник, умеет быстро возвращать мяч. Он принесет большую пользу «Зениту». Думаю, Эмануэль легко адаптируется. Тренер спрашивал у нас с Дриусси, что нам известно о Маммане. Мы побеседовали, ответили на его вопросы.

Слухи о переходе Ригони? Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины. Если серьезно, надеюсь, слухи про Эмилиано – правда. Он тоже очень хороший игрок», — сказал Паредес.