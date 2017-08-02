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Казанский суд снял запрет на продажу Канунникова

2 августа 2017, 10:42
6

Состоялось заседание авиастроительного суда города Казани, на котором было принято решение об отмене запрета на трансфер нападающего «Рубина» Максима Канунникова.

Напомним, что ранее ПАО «Казаньоргсинтез», выступающее генеральным акционером «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и футболисту с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему. Суд нанес обеспечительные мер и запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

На сегодняшнем заседании присутствовала лишь сторона, представляющая интересы игрока. Интересы Канунникова в суде представлял юрист Александр Мисанов, который сообщил о том, что приложение по новому контракту игрока с клубом, в котором была прописана сумма отступных в размере 1 миллиона евро, было подписано бывшим финансовым директором «Рубина» Ильдусом Махмутовым в присутствии бывшего гендиректора Андрея Громова. Юрист предоставил суду экземпляры документов.

Следующее заседание по данному делу состоится 10 августа. Стоит отметить, что в услугах Канунникова ранее был заинтересован «Спартак».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Канунников Максим
Комментарии (6)
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лёха72
1501660298
ну как в спартак
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арейская
1501662366
Ну и накрутили, как говорится, черт ногу сломит, разбираясь в их контрактах...
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neofizer
1501663243
да здравствует саамый гуманный..
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SPARTAK 85
1501665481
Лучше бы не снимал.
Ответить
oyabun
1501668602
того же порядка будет "усиление", что и Нойштедтер, если, конечно, его всё же пригласят в Спартак
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paparazzi-kazan
1501677769
Лучше в "Рубине " играть , чем спатаковскую лавку полировать.
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