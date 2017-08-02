Казанский суд снял запрет на продажу Канунникова

Состоялось заседание авиастроительного суда города Казани, на котором было принято решение об отмене запрета на трансфер нападающего «Рубина» Максима Канунникова.

Напомним, что ранее ПАО «Казаньоргсинтез», выступающее генеральным акционером «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и футболисту с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему. Суд нанес обеспечительные мер и запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

На сегодняшнем заседании присутствовала лишь сторона, представляющая интересы игрока. Интересы Канунникова в суде представлял юрист Александр Мисанов, который сообщил о том, что приложение по новому контракту игрока с клубом, в котором была прописана сумма отступных в размере 1 миллиона евро, было подписано бывшим финансовым директором «Рубина» Ильдусом Махмутовым в присутствии бывшего гендиректора Андрея Громова. Юрист предоставил суду экземпляры документов.

Следующее заседание по данному делу состоится 10 августа. Стоит отметить, что в услугах Канунникова ранее был заинтересован «Спартак».