Гинер: «Лимит на легионеров – это глупость!»

Проблема не в иностранных игроках и их количестве, а в том, что детский футбол не развивается и новым игрокам неоткуда появляться. У тренеров детей мизерные зарплаты и нет стимула выращивать молодых игроков и доводить их до основы клуба. Вот к примеру, если бы за каждого игрока, который выпустился из детской школы и стал профессиональным футболистом детскому тренеру воспитавшему его платили премиальные, был бы стимул. А сейчас получается, что у игрока есть талант. но у родителей нет денег, чтобы оплачивать его сборы и поездки на соревнования+форму+проживание в пансионатах и для таких детей большой футбол закрыт навсегда. Нужно, чтобы такие затраты брало на себя государство или футбольные клубы.
- Нужно ввести ограничение на приглашение иностранных футболистов, которые не играли за сборные своей страны, начиная с 17 лет. К примеру, чтобы не считаться легионером, должно быть минимум 10 матчей за сборную.
-Ввести ограничение зарплат для молодых футболистов, в зависимости от количества игрового времени проведенного на поле+премии за голы и голевые передачи в равном размере. Сделать систему оплаты пропорционально возрасту, количеству матчей за сборную, времени в основе, голы, передачи!
-На самый крайний вариант, тупо перенять систему подготовки молодых футболистов в Германии или Бельгии, или восстановить систему подготовки детей СССР, когда играли за идею и Родину, а не за президентов сша, изображенных на купюрах!
Президент ЦСКА Евгений Гинер в очередной раз резко высказался против какого-либо варианта лимита на легионеров в России.
«Это то, что есть в мире. Когда у нас СМИ или какие-то депутаты начинают говорить, что надо ужесточить лимит, я только за. Значит, надо вообще запретить приезжать сюда кому бы то ни было! Если при определенном количестве русских футболистов на поле у нас будет хорошая сборная, то при одиннадцати будут, наверное, аж три сборных! Мы, видимо, станем бразильцами, и у нас глаза будут разбегаться, кого же брать в национальную команду, при таком-то огромном выборе. (Улыбается)
Но я всегда считал правильным, что в стране существует антимонопольный комитет, который следит за тем, чтобы не появлялось монополий. Мы сразу оказываемся в неравных условиях с остальным миром. Нигде нет ограничений на количество легионеров на поле.
В Италии по-другому – там за год можно купить одного игрока из-за пределов ЕС. Неважно, откуда он – хоть фантастический футболист из Бразилии. Собрал за 10 лет 10 человек – пускай все они играют. Никого это не волнует.
Или посмотрите на мадридский «Реал», который зарабатывает сотни миллионов евро в год. Сколько там испанцев?
А Германия? Вообще не имеет ограничений по легионерам – зато четырехкратные чемпионы мира, привозят на Кубок конфедераций второй состав и все равно выигрывают турнир.
Лимит – это глупость! Только конкуренция дает возможность расти!» – заявил Гинер.
Напомним, что сейчас рассматривается вариант, по которому после ЧМ-2018 пропадет лимит на легионеров в составе и появится ограничение на число иностранцев в заявке.