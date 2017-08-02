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    Гинер: «Лимит на легионеров – это глупость!»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер в очередной раз резко высказался против какого-либо варианта лимита на легионеров в России.

    «Это то, что есть в мире. Когда у нас СМИ или какие-то депутаты начинают говорить, что надо ужесточить лимит, я только за. Значит, надо вообще запретить приезжать сюда кому бы то ни было! Если при определенном количестве русских футболистов на поле у нас будет хорошая сборная, то при одиннадцати будут, наверное, аж три сборных! Мы, видимо, станем бразильцами, и у нас глаза будут разбегаться, кого же брать в национальную команду, при таком-то огромном выборе. (Улыбается)

    Но я всегда считал правильным, что в стране существует антимонопольный комитет, который следит за тем, чтобы не появлялось монополий. Мы сразу оказываемся в неравных условиях с остальным миром. Нигде нет ограничений на количество легионеров на поле.

    В Италии по-другому – там за год можно купить одного игрока из-за пределов ЕС. Неважно, откуда он – хоть фантастический футболист из Бразилии. Собрал за 10 лет 10 человек – пускай все они играют. Никого это не волнует.

    Или посмотрите на мадридский «Реал», который зарабатывает сотни миллионов евро в год. Сколько там испанцев?

    А Германия? Вообще не имеет ограничений по легионерам – зато четырехкратные чемпионы мира, привозят на Кубок конфедераций второй состав и все равно выигрывают турнир.

    Лимит – это глупость! Только конкуренция дает возможность расти!» – заявил Гинер.

    Напомним, что сейчас рассматривается вариант, по которому после ЧМ-2018 пропадет лимит на легионеров в составе и появится ограничение на число иностранцев в заявке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 08:21
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +448

      Paladius 2 августа 2017, 13:31

      Проблема не в иностранных игроках и их количестве, а в том, что детский футбол не развивается и новым игрокам неоткуда появляться. У тренеров детей мизерные зарплаты и нет стимула выращивать молодых игроков и доводить их до основы клуба. Вот к примеру, если бы за каждого игрока, который выпустился из детской школы и стал профессиональным футболистом детскому тренеру воспитавшему его платили премиальные, был бы стимул. А сейчас получается, что у игрока есть талант. но у родителей нет денег, чтобы оплачивать его сборы и поездки на соревнования+форму+проживание в пансионатах и для таких детей большой футбол закрыт навсегда. Нужно, чтобы такие затраты брало на себя государство или футбольные клубы.

      - Нужно ввести ограничение на приглашение иностранных футболистов, которые не играли за сборные своей страны, начиная с 17 лет. К примеру, чтобы не считаться легионером, должно быть минимум 10 матчей за сборную.

      -Ввести ограничение зарплат для молодых футболистов, в зависимости от количества игрового времени проведенного на поле+премии за голы и голевые передачи в равном размере. Сделать систему оплаты пропорционально возрасту, количеству матчей за сборную, времени в основе, голы, передачи!

      -На самый крайний вариант, тупо перенять систему подготовки молодых футболистов в Германии или Бельгии, или восстановить систему подготовки детей СССР, когда играли за идею и Родину, а не за президентов сша, изображенных на купюрах!

      0
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      Рейтинг: +90

      115 2 августа 2017, 12:56

      Гинер красавчик,все по делу

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 августа 2017, 11:57

      Я готов надеяться на то, что сборная по полной облажается на ЧМ, проиграет 0:5 сборной Гондураса. Лишь бы после этого позора лимит отменили. Потому что позор будет в любом случае. Только либо нам год придется терпеть, либо 10 лет.

      4
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 2 августа 2017, 11:05

      Да всё правильно написано,добавить и нечего.

      4
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 2 августа 2017, 11:02

      Евгений Леннорович, понимает, что денег у ЦСКА нет, и купить он игроков, что бы усилиться не может, потому что из за русских паспортов и лимита рынок существенно переплачен...вот опять и эмоционирует!
      Евгений Леннорович, соберитесь всеми владельцами клубов РФПЛ и призовите Мутко, а еще лучше, что бы ВВП подключился по видеоконф связи и на конкретных фактах объясните. Если надо писать общее письмо от болельщиков, давайте соберем в интернете петицию массовую, уверен, что все поддержат. И выступим против лимита в таком виде как есть. Можно взять практику Германии той же и т.п. Все уже придумано до нас и надо просто использовать чужой опыт.

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > zlobny_zenitos 2 августа 2017, 13:00

      Раз начал то давай петицию и создавай, а подписаться думаю многие подпишуться

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > zlobny_zenitos 2 августа 2017, 15:39

      Кстати немцы признались что переняли опыт еще школ Советского Союза, так что по сути наш опыт переняли

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 августа 2017, 10:34

      У всех футболистов с русским паспортом вычесть пару ноликов из зряплаты на развитие детского футбола и т.д

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 2 августа 2017, 10:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      этому пидору насрать на Российский футбол. как был гнида так и остался. убери лимит и нашим дорога будет заказана.

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 августа 2017, 10:18

      дело вовсе не в лимите, а в высоких зарплатах игроков особенно русских ну не может Дзюба или Кокорин зарабатывать такие бабки не принося пользы клубу,а они получают и возьмите например Глушаков требует 3 ляма,а за что за то что Промес Зе Луиш Фернандо привели Спартак к чемпионству,а Глушаков хочет воспользоваться моментом увеличить себе контракт,а убери этих легионеров где был бы Спартак,а не было бы Халка в Зените и мы видим чего стоит Дзюба вот и судите нужен ли лимит и кто страдает из за него конечно наши ведущие команды потому что они просто напросто не конкурентные ни в ЛЧ но и даже в ЛЕ,а убери иностранцев и мы начнем проигрывать Карабахам и Шерифам

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Garrincha58 2 августа 2017, 10:40

      ты немного не прав. надо оклады всем уменьшать, а вот бонусы сделать значительными. Тогда будут рвать на поле, а не ходить пешком

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Garrincha58 2 августа 2017, 10:49

      да и еще, ты видно молодой еще, историю футбола не знаешь. раньше вообще легов не было, а клубы и сборная играла в разы лучше

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 09:57

      На словах оно конечно так, но отмени... и попрут дешёвые заграничные во все лиги. Нахрен содержать ДЮСШку, из которой может никто не выйти... Пусть в молодёжке тогда 11 местных... Может не получиться конкуренция именно у нас. Готовый дешёвый лучше.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Дядя Серёжа 2 августа 2017, 11:39

      если такие бревна, что вместо них попрут дешевые заграничные во все лиги - то может и не стоит их защищать этим лимитом?

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > k4kuzma 2 августа 2017, 12:09

      И так мало ребятишек в футбольных школах. Фигуристы, хоккеисты... Родители не отдают в бесперспективные спорты. Им на детках деньги надо делать.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Дядя Серёжа 2 августа 2017, 13:36

      ага, в том и проблема, что на детках деньги делают, а не воспитывают талантливых футболистов...

      помню долго ржал, когда увидел состав ДК 97-00 годов рождения, где-то из этого периода... сплошь дети и внуки депутатов и бывших/действующих футболистов... ну еще бы, где еще бестолочь за паспорт будет такую зп получать

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 2 августа 2017, 09:24

      Господин Мутко на самом деле тоже против лимита на легионеров,но тогда возникает вопрос-почему же стоит этот вопрос вообще?! А вот почему,потому что президент Путин не знаю тему,не зная глубину вопроса пару раз говорил что он за то чтоб на поле играли наши парни. Это его (Путина) личная точка зрения,но футбольные руководители расценили это мнения как руководство к действию и сами не желая того с умными лицами делают то что делают!

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      Рейтинг: +151

      VITPO > Tsigan 2 августа 2017, 09:40

      Согласен,выполняют разнорядку!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > VITPO 2 августа 2017, 10:21

      бояться ослушаться Хозяина и держатся за свои портфели не только обеими руками но и зубами

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