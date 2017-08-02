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Гинер: «Лимит на легионеров – это глупость!»

2 августа 2017, 08:21
53

Президент ЦСКА Евгений Гинер в очередной раз резко высказался против какого-либо варианта лимита на легионеров в России.

«Это то, что есть в мире. Когда у нас СМИ или какие-то депутаты начинают говорить, что надо ужесточить лимит, я только за. Значит, надо вообще запретить приезжать сюда кому бы то ни было! Если при определенном количестве русских футболистов на поле у нас будет хорошая сборная, то при одиннадцати будут, наверное, аж три сборных! Мы, видимо, станем бразильцами, и у нас глаза будут разбегаться, кого же брать в национальную команду, при таком-то огромном выборе. (Улыбается)

Но я всегда считал правильным, что в стране существует антимонопольный комитет, который следит за тем, чтобы не появлялось монополий. Мы сразу оказываемся в неравных условиях с остальным миром. Нигде нет ограничений на количество легионеров на поле.

В Италии по-другому – там за год можно купить одного игрока из-за пределов ЕС. Неважно, откуда он – хоть фантастический футболист из Бразилии. Собрал за 10 лет 10 человек – пускай все они играют. Никого это не волнует.

Или посмотрите на мадридский «Реал», который зарабатывает сотни миллионов евро в год. Сколько там испанцев?

А Германия? Вообще не имеет ограничений по легионерам – зато четырехкратные чемпионы мира, привозят на Кубок конфедераций второй состав и все равно выигрывают турнир.

Лимит – это глупость! Только конкуренция дает возможность расти!» – заявил Гинер.

Напомним, что сейчас рассматривается вариант, по которому после ЧМ-2018 пропадет лимит на легионеров в составе и появится ограничение на число иностранцев в заявке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (53)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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сергей николаевич
1501651370
Полная глупость
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DUMOH
1501652894
Согласен на все 100%!Но только нам то чего волноваться,у нас вобще 5 иностранцев в обойме,а в основе 2-3 выходят))))
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XaXatyn
1501653288
Сказано хорошо, лимит и ломает наш футбол , я согласен нужны какие то ограничения , например чтобы в составе команды выходили доморощенные футболисты , а не предлагать огромные зп средним игрокам с паспортом РФ !
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Tsigan
1501655067
Господин Мутко на самом деле тоже против лимита на легионеров,но тогда возникает вопрос-почему же стоит этот вопрос вообще?! А вот почему,потому что президент Путин не знаю тему,не зная глубину вопроса пару раз говорил что он за то чтоб на поле играли наши парни. Это его (Путина) личная точка зрения,но футбольные руководители расценили это мнения как руководство к действию и сами не желая того с умными лицами делают то что делают!
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Garrincha58
1501658337
дело вовсе не в лимите, а в высоких зарплатах игроков особенно русских ну не может Дзюба или Кокорин зарабатывать такие бабки не принося пользы клубу,а они получают и возьмите например Глушаков требует 3 ляма,а за что за то что Промес Зе Луиш Фернандо привели Спартак к чемпионству,а Глушаков хочет воспользоваться моментом увеличить себе контракт,а убери этих легионеров где был бы Спартак,а не было бы Халка в Зените и мы видим чего стоит Дзюба вот и судите нужен ли лимит и кто страдает из за него конечно наши ведущие команды потому что они просто напросто не конкурентные ни в ЛЧ но и даже в ЛЕ,а убери иностранцев и мы начнем проигрывать Карабахам и Шерифам
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Dmitriy 71
1501658793
этому пидору насрать на Российский футбол. как был гнида так и остался. убери лимит и нашим дорога будет заказана.
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ALEX ML
1501659276
У всех футболистов с русским паспортом вычесть пару ноликов из зряплаты на развитие детского футбола и т.д
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zlobny_zenitos
1501660962
Евгений Леннорович, понимает, что денег у ЦСКА нет, и купить он игроков, что бы усилиться не может, потому что из за русских паспортов и лимита рынок существенно переплачен...вот опять и эмоционирует! Евгений Леннорович, соберитесь всеми владельцами клубов РФПЛ и призовите Мутко, а еще лучше, что бы ВВП подключился по видеоконф связи и на конкретных фактах объясните. Если надо писать общее письмо от болельщиков, давайте соберем в интернете петицию массовую, уверен, что все поддержат. И выступим против лимита в таком виде как есть. Можно взять практику Германии той же и т.п. Все уже придумано до нас и надо просто использовать чужой опыт.
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Freyd
1501661134
Да всё правильно написано,добавить и нечего.
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bset
1501664232
Я готов надеяться на то, что сборная по полной облажается на ЧМ, проиграет 0:5 сборной Гондураса. Лишь бы после этого позора лимит отменили. Потому что позор будет в любом случае. Только либо нам год придется терпеть, либо 10 лет.
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